Hoe dement was deze moeder en hoelang was ze dat al?

Had de notaris in 2018 moeten zien dat haar bejaarde klant al zo aan Alzheimer leed dat ze niet meer haar wil kon bepalen? En dus óók niet kon beslissen dat haar zoon als gemachtigde namens haar kon optreden?

Die klacht is ingediend door een van de zussen, die meent dat de broer zich opdrong en nu verkeerde beslissingen neemt. „Hij heeft een financieel belang en keerde al veel geld aan zichzelf uit”, verklaart ze bij de tuchtrechter voor notarissen. Die bestaat uit een kantonrechter, een belastinginspecteur en een notaris, allen in burger – in een van de nieuwe zalen van de Amsterdamse rechtbank. De zaak typeert het mijnenveld rond een testament. Notarissen moeten daar vaststellen of de veelal bejaarde erflaters nog wel zelf beslissingen kunnen nemen, of er ruzie in de familie is, of familieleden eigen agenda’s nastreven.

Dit gevecht kent meer fronten. Zus eiste eerder bij de kantonrechter ongeldigverklaring van het testament en een onafhankelijke bewindvoerder. Nu wil ze notaris L. laten berispen, die haar broer lichtvaardig als gemachtigde voor moeder en vader zou hebben aangesteld, via een zogeheten ‘levenstestament’. Wat niet in haar voordeel speelt, is dat haar broer al veertig jaar geleden als executeur-testamentair werd aangewezen. Later tot gevolmachtigde worden benoemd, lijkt dan niet onlogisch.

Maar zus brengt ertegenin dat broer zélf het initiatief nam voor dit levenstestament. Moeder of vader zouden dit „nooit” hebben gewild. Aan vader kan niets meer worden gevraagd – die was doodziek en koos een paar maanden na het levenstestament voor euthanasie. Ook meent dochter dat het stuk bij de ondertekening niet volledig is voorgelezen. En dat de notaris ook niet af had mogen gaan op de andere kinderen. Er is behalve de broer nog een andere zus, met wie de verhoudingen nog slechter zijn. „Moeder was beïnvloedbaar”, meent zus. En de notaris wist dat er sprake was van dementie.

De klacht gaat wat haar betreft ook over de zorg die haar broer organiseerde. Die zou vinden dat het allemaal best wat eenvoudiger kan. Zus meent dat haar moeder recht heeft op dezelfde kwaliteit waar zij tijdens haar huwelijk aan gewend was. De ouders waren immers vermogend na een gedeeld (vrij) beroepsleven. En dan, zo parafraseert de advocaat, is „een blikje soep uit de keuken” geen passend slot. Maar die betere zorg waar zus „al jaren voor strijdt” krijgt ze bij haar broer niet los.

De controle van de notaris zou ook niet zorgvuldig geweest zijn. Ze handelde „niet voldoende autonoom”, schoot tekort in haar zorgplicht, spande zich onvoldoende in en had eerder een arts moeten inschakelen.

De notaris toont zich vooral gekwetst. Ze heeft vijfentwintig jaar ervaring als notaris, het eerste gesprek met moeder duurde anderhalf uur, „en dan kan ik heus oordelen over handelingsbekwaamheid”. Ook de „non-verbale communicatie” klopte bij wat ze vertelde. Een levenstestament is ook „niet super ingewikkeld, zij kon alles overzien”.

Ze erkent dat vooral vader het woord had, maar dat komt vaker voor bij levenslange stellen. Dan is er één „die het verhaal vertelt”. De notaris toetst dan bij de ander of dat wel klopt. In dit geval „zat meneer aan de zuurstof en de morfine” en was de enige vraag „wie alles moet regelen”. De zoon dus. Er was geen aanleiding om ‘het stappenplan’ in werking te stellen – een protocol dat notarissen volgen als er twijfel is, waarna een arts wordt ingeschakeld. Later heeft ze dat in de procedure toch gedaan, toen ook zij ging twijfelen.

De tuchtkamer blijkt niet overtuigd. Een volmacht is inderdaad een „eenvoudige niet ingrijpende beslissing”. Om de wilsbekwaamheid te beoordelen, nam de notaris ruim de tijd. Moeder gaf consistente antwoorden. De belangen van de ouders liepen ook niet uiteen. Van bevoordeling was geen sprake. De klacht van de zus is ongegrond.

Procespartijen Tuchtkamer: mr. M.V. Ulrici, voorzitter, mr. W.A. Groen en mr. A.J.H.M. Janssen Gemachtigde van de klager: mr. C.S.M. Ruijgrok Notaris: mr. Annemieke L.