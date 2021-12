Hef de NCTV op – het kan geen kwaad

Het bericht dat de Rijksrecherche het lekken van geheime stukken uit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoekt (NRC, 23/11), was het zoveelste bericht dat deze organisatie niet bepaald in een goed daglicht plaatst. Eerder berichtte NRC uitgebreid over de NCTV, vanwege dubieuze of onrechtmatige praktijken bij het digitaal volgen van burgers en onderzoeken naar islamitische gemeenschappen. De reactie van de verantwoordelijke minister was onnavolgbaar: de misstanden hadden geen wettelijke grondslag, dus dan maken we een wettelijke grondslag.

Nu ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat de taken en bevoegdheden van de NCTV regelt. Althans, dat was de bedoeling van de minister van Justitie en Veiligheid. Wie de moeite neemt om het wetsvoorstel en bijbehorende toelichting te lezen, raakt echter snel verstrikt in onleesbare lappen tekst. Zo worden de taken van de NCTV omschreven als het „zorgdragen voor de coördinatie van de samenhang en effectiviteit van het beleid en de door de betrokken overheidsorganisaties te nemen maatregelen”. Het is de NCTV ten voeten uit. Nog nooit sinds de oprichting in 2004 van toen nog de NCTb is de toegevoegde waarde van de NCTV evident geweest.

Al meer dan vijftien jaar werkt de NCTV daarom gestaag aan het uitbreiden van haar taakgebieden. Zo werkt dat bij de overheid; wie niet echt relevant is, vergroot juist de bezigheden. Wat begon als een organisatie die het contra-terrorismebeleid moest coördineren, is onder leiding van bestuurlijke zwaargewichten als Tjibbe Joustra en Dick Schoof, uitgegroeid tot een ambtelijke organisatie met honderden werknemers die, zoals op de website van de NCTV staat, verantwoordelijk is voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen.

Maar het gekke is: de NCTV is helemaal niet verantwoordelijk voor cybersecurity, noch voor terrorismebestrijding. Evenmin coördineert zij het beleid op dat gebied. De NCTV heeft helemaal geen bevoegdheden of middelen om terrorisme te bestrijden, die zijn voorbehouden aan politie en inlichtingendiensten. Deze organisaties hebben de wettelijke bevoegdheden, kennis en ervaring om terrorisme te bestrijden. Dat doen ze redelijk autonoom en in samenwerking met elkaar. De NCTV speelt daar niet of nauwelijks een rol van betekenis bij. Voor cybersecurity geldt hetzelfde. De inlichtingendiensten zijn, gezien hun door de jaren heen opgebouwde informatiepositie, de enige organisaties die in staat zijn te bepalen uit welke hoek de dreiging komt, dus welke onderzoeken verricht moeten worden. De NCTV kan hierbij als afnemer van die inlichtingen van alles van vinden, maar bepalen doet zij niets. Daarvoor ontbreekt het de organisatie gewoonweg aan kennis en informatie.

De afgelopen vijftien jaar uit de bewijsdrang van de NCTV zich soms op kolderieke wijze. Zo staat op de agenda van de Raad Veiligheid en Inlichtingen, de vergadering van ministers op gebied van nationale veiligheid met de diensthoofden van inlichtingendiensten, politie en NCTV, een soort inlichtingen-weekbericht van de NCTV. Maar voor de inhoud van dit bericht klopt de NCTV aan bij de inlichtingendiensten, en doet er nog een sausje open bronnen of eigen meningen bij. De bazen van de inlichtingendiensten en politie zitten tijdens deze bijeenkomst dus steevast hun eigen informatie te lezen, met een stempel van de NCTV erop. Of neem het driemaandelijkse Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, een lijvig document dat bol staat van algemeenheden. Zo voorspelt de NCTV in de meest recente versie dat terroristische aanslagen in Nederland „voorstelbaar” zijn, dat recente aanslagen in Europa „in het beeld passen” en dat verharding van coronaprotesten „mogelijk” is.

Bij de NCTV werken kundige mensen. Het is zonde dat zij werken voor een organisatie die, om haar bestaan te rechtvaardigen, een steeds groter takenpakket voor zichzelf creëert. Als de Raad van State zich geroepen voelt in haar advies bij het wetsvoorstel over de NCTV te vermelden dat deze organisatie „uitdrukkelijk niet bedoeld [is] als nieuwe inlichtingendienst”, laat het zich raden welke richting het op dreigt te gaan met de NCTV. De nationale veiligheid zal echter geen moment in het geding komen als de NCTV wordt opgeheven. De inlichtingendiensten en politie kunnen vast nog getalenteerde analisten gebruiken. Of breng de NCTV terug tot een kleine kernorganisatie die haar naam eer aandoet (bijvoorbeeld Nationaal Coördinator Veiligheid) en een beperkt aantal concrete onderwerpen écht coördineert. Zoals het stelsel voor bewaking en beveiliging van bedreigde personen, of de nationale crisisorganisatie. Het voordeel hiervan is dat voor coördinatie geen bevoegdheden nodig zijn. En dat het wetsvoorstel dus de prullenbak in kan.