Geweld in Darfur laait op nu Khartoem met zichzelf bezig is

Bij een golf van geweld in de westerse regio Darfur zijn afgelopen dagen 138 doden gevallen. Een artsencomité van West-Darfur zei vorige week dat bij aanvallen in het gebied Kreinik 88 doden waren gevallen en bij hernieuwd geweld in het gebied Jebel Moon 25 doden. Bij de plaats Sarba vielen acht doden.

„Er is een humanitaire situatie die op zijn minst als catastrofaal kan worden omschreven”, zei een lid van het artsencomité tegen een plaatselijk radiostation. Tienduizenden burgers zijn op de vlucht geslagen, sommigen naar buurland Tsjaad. Het vluchtelingenkamp Zamzam werd woensdag omsingeld door milities en het gebied Donki Shata in Noord-Darfur werd ook aangevallen, meldde het artsencomité. Een bewoner vertelde hoe duizenden inwoners van een vernietigd ontheemdenkamp hun toevlucht zochten in overheidsgebouwen. „Het gebied is volledig verwoest”, aldus de bewoner.

Ruim zes miljoen mensen in Darfur, de helft van de bevolking, heeft volgens de VN al voedselhulp nodig en 2,4 miljoen Darfuri verblijven al jaren in kampen.

Verzwakking machtscentrum

Darfur is al ruim twintig jaar in oorlog. Maar nu leidt het door een militaire coup verstoorde democratiseringsproces in Soedan tot een verzwakking van het machtscentrum en daarmee tot toenemend geweld in de periferie van het land.

In Darfur liepen conflicten over land tussen Soedanezen van Arabische en Afrikaanse afkomst begin deze eeuw uit de hand nadat president Bashir Arabische milities was begonnen te bewapenen. Al verdween die factor met de val van Bashir in april 2019, toch nam het geweld toe. Gewapende leden van Arabische gemeenschappen vielen en vallen, soms geholpen door soldaten van de overheid, niet-Arabische burgers aan. In West-Darfur begonnen de Afrikaanse Masalit zelfverdedigingsgroepen op te zetten die het inmiddels met grof geweld opnamen tegen Arabische milities. Ook onderling raken Arabische groepen slaags. Volgens een recent rapport van de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) leidde het tot moorden, verkrachtingen en wijdverbreide gedwongen ontheemding van de bevolking.

Goudmijnen

„Plaatselijke vetes blijven de voornaamste oorzaken van het geweld in Darfur”, zegt een goed geïnformeerde journalist in de Soedanese hoofdstad Khartoum. „Maar de centrale regering wordt zwakker, en die tanende aanwezigheid van de overheid op het platteland maakt dat twisten daar steeds meer uit de hand lopen. Nieuw is dat groepen zijn gaan vechten over de controle van goudmijnen en dat veel gewapende Darfuri die als huurlingen dienst deden in Libië en Jemen, naar Darfur terugkeren”.

Plaatselijke vetes blijven de voornaamste oorzaken van het geweld in Darfur

Het vredesakkoord dat in augustus 2020 door sommige rebellengroepen gesloten werd en in oktober van dat jaar getekend, wakkerde de competitie in Darfur om grondstoffen en land aan. Sinds de val van Bashir voelen de Arabische gemeenschappen in Darfur zich gesterkt door de opkomst van Mohamed Hamdan Daglo, ook bekend als Hemetti. Hij is plaatsvervangend voorzitter van de Soevereine Raad, het hoogste bestuursorgaan van het land. Van hun kant zijn de Afrikaanse groepen assertiever geworden in hun eisen voor teruggave van de akkers waar ze van waren verdreven tijdens de oorlog begin deze eeuw. Het vredesakkoord stipuleert dat geroofd land moet worden teruggegeven, maar daar is nog weinig van gekomen.

Remmende werking

Een ander element dat bijdraagt aan het toenemend geweld is dat eind vorig jaar de gezamenlijke vredesmacht van de Afrikaanse Unie en van de VN zich begon terug te trekken uit Darfur. Hoewel die vredesmacht vele steken liet vallen, hadden de internationale vredessoldaten toch een remmende werking op het geweld. Nu de bescherming van de bevolking weer geheel onder de Soedanese overheid valt, zijn de Darfuri overgeleverd aan willekeur, want delen van de Soedanese strijdkrachten werken samen met de Arabische milities. De destijds door Bashir gesteunde Arabische milities werden geïntegreerd in paramilitaire troepen zoals de Rapid Support Forces (RSF) van Hemetti. Met hulp van deze milities kunnen Soedanezen van Arabische afkomst land blijven bezetten.