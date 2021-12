G7-landen waarschuwen Rusland voor ‘grote gevolgen’ bij inval Oekraïne

Rusland kan rekenen op „grote gevolgen” als het land besluit om Oekraïne binnen te vallen. Met die waarschuwing kwamen de G7-landen zondag na een overleg over de spanningen rond Rusland en Oekraïne. De groep van zeven economische machten en het hoofd van buitenlandse zaken van de Europese Unie hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd, waarin zij Rusland veroordelen om de „agressieve” aanpak aan de grens van Oekraïne.

Ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Canada, Japan en de Verenigde Staten zijn bijeengekomen in de Engelse stad Liverpool voor een overleg over onder meer de spanningen rond de Russisch-Oekraïense grens. De G7 waarschuwt Rusland de militaire troepenopbouw aan de grens bij Oekraïne te „de-escaleren” en stelt dat het Kremlin „niet hoeft te twijfelen” dat een invasie tot „grote gevolgen en hoge kosten” zal leiden.

„We bevestigen opnieuw onze toewijding aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, evenals aan het recht van elke soevereine staat om zijn eigen toekomst te bepalen”, zo schrijven de G7-ministers. De verklaring bevat verder geen details. De Britse minister Liz Truss zei tijdens de vergadering dat de top „alle opties in overweging neemt” als het gaat om economische sancties, meldt persbureau AP.

Agressieve leuzen

De Amerikaanse inlichtingendienst speculeerde onlangs dat Rusland plannen maakt om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen met 175.000 militairen. Moskou ontkent dat met klem.

De Russische ambassade in Londen verweet de G7-top van anti-Russische beeldvorming zaterdagavond in een reactie op het overleg. „Rusland heeft de NAVO talloze aanbiedingen gedaan om de spanningen te verminderen. Het G7-overleg zou een gelegenheid kunnen zijn om deze te bespreken, maar tot nu toe horen we niets anders dan agressieve leuzen.” President Vladimir Poetin zei zondag volgens verschillende persbureaus dat Rusland wordt gedemoniseerd vanwege het verplaatsen van troepen op eigen grondgebied.

Naast de situatie in Rusland en Oekraïne stond er meer op de agenda in Liverpool. De ministers bespraken ook de nucleaire Iran-deal, spanningen in de westelijke Balkanlanden, Afghanistan en klimaatverandering.