Feestvrienden voor één avondje met de app Amigos

Plotseling stopt de muziek. De mensen op de geïmproviseerde dansvloer staan vertwijfeld stil. „De politie stond net voor de deur”, zegt de organisator van het huisfeestje. „We moeten iets stiller zijn. Maar… Het feest. Gaat. Door!” De bezoekers juichen en klappen, het verzoek om stilte lijken ze alweer vergeten.

Het is zaterdagavond en alles is dicht. Voor thuisbezoek geldt het dringende advies niet meer dan vier mensen uit te nodigen. Toch heeft deze groep vreemden elkaar vanavond opgezocht.

Een notificatie van de app Amigos („voor spontane gezelligheid”): „U bent uitgenodigd voor een huisfeestje!” De app toont een kaart. Gebruikers zijn als paarse poppetjes te zien op hun locatie. Er zijn er meer dan 163.000 – de 41.000 in Amsterdam maken de stad één grote paarse vlek. ‘Amigo’s’ kunnen laten weten waarvoor ze ‘in’ zijn: voetbal kijken, koken, wandelen, sterrenkijken – voor alles bestaat een icoontje. Verreweg de meeste gebruikers zijn op zoek naar een huisfeestje.

Op de oproep ‘a houseparty’ reageren vijfentwintig mensen – de eerste twaalf mogen komen. Automatisch wordt iedereen in een groepschat geplaatst, waar de details van het feestje worden gedeeld. Op de vraag „Zijn huisfeestjes eigenlijk toegestaan?” luidt het antwoord: „Nee. But rules are meant to be broken!” Iedereen moet in elk geval eigen drank meenemen: BYOB, bring your own booze.

Een privébericht met adresgegevens leidt naar een voordeur in Amsterdam-Oost. Zou er écht een feestje zijn? Als de deur openzwaait golft de feestmuziek inderdaad naar buiten. De 36-jarige man in de deuropening is dankzij zijn profielfoto te herkennen als de organisator. Op de vraag hoe hij wil begroeten („met corona en zo”) reageert hij onverschillig. Het wordt een boks. En dan kan het feest beginnen.

Testapp

Afgelopen zomer werd Amigos gelanceerd. Wat was bedoeld als proef – voor 2.500 gebruikers in Utrecht – verspreidde zich binnen enkele maanden over heel Nederland. Twee weken geleden waren er 109.000 amigo’s. Een week later al 163.000. Uitbreidingen naar het buitenland zijn in voorbereiding, zegt bedenker Johanan Fraanje, bekend van horeca-app Gangmakers en betaalapp Splitt. „België staat klaar. Daar hebben we al genoeg aanmeldingen. Duitsland wordt de volgende.”

Hoe perfect Amigos ook bij deze sociaal-luwe coronatijd lijkt te passen, de app was een idee van vóór de coronacrisis. Fraanje: „In Nederland staan we niet echt open voor nieuwe mensen, zoals in warmere landen. En er is geen ruimte voor spontaniteit. Met Amigos kun je spontaan doen wat jij wilt, met mensen die dat ook willen. Dan zie je later wel of je die mensen nog eens wilt zien.”

Het succes van Amigos hangt af van de veiligheid van de ontmoetingen – één slechte ervaring met een kwaadwillende gast kan duizenden amigo’s ontmoedigen. Amigos probeert dat te garanderen met een beoordelingsysteem à la Uber. Een organisator kan zien hoe vaak iemand eerder is uitgenodigd en fijne amigo’s kunnen een ster krijgen. Fraanje neemt nog meer maatregelen: „Sinds vorige week keuren we elke activiteit. Anders krijg je drugsfeesten of onduidelijke evenementen. En je kunt nu ook niet meer precies op de kaart zien waar iemand zich bevindt.”

Het feest in Amsterdam-Oost begint onwennig. De aanwezigen, veelal twintigers en dertigers, zitten in een kringetje, niemand danst. De meeste mannen zijn alleen gekomen, de meeste vrouwen met vriendinnen. Het gesprek gaat nog voornamelijk over Amigos: „Is het ook jouw eerste keer?” Bijna iedereen antwoordt bevestigend. Gevraagd naar zijn motief om de app te gebruiken, zegt Joe (35): „Ik zoek gewoon naar shit om te doen. Iets wat me uit het huis haalt.”

In het begin lijken al die vreemden, pulkend aan etiketjes van bierflesjes in de woonkamer, op een praatgroep voor feestverslaafden. Maar een uur later is alles ontdooid, staan de stoelen aan de kant, en is de woonkamer een dansvloer. De anderhalvemeterregel wordt alleen nog gebruikt als grapje. De dansmuziek is net zo gemixt als het publiek: van eighties synthpop en Turkse feestmuziek, tot de Nederlandse schuurhit ‘Traag’ van rapper Bizzey.

Het voelt, één uur ’s nachts, bijna als een normaal huisfeestje. Corona sluipt in bijna alle gesprekken. „Het probleem zit, denk ik, bij ongevaccineerden. Die worden het ziekst”, zegt een gevaccineerde middentwintiger, die zijn „zeer herkenbare voornaam” niet wil prijsgeven. „En zij wíllen helemaal niet dat ik voor ze thuisblijf, ze gaan zelf ook naar feestjes. Het maakt ze pas uit als ze op de IC liggen.”

Jim (eind twintig, gevaccineerd) gelooft dat kwetsbare groepen in lockdown zouden moeten. Romy (25) is niet gevaccineerd. „Ik ben aan het begin van corona ziek geweest, voordat je kon testen. Dus ik ben niet bang voor corona vanavond.” Geen van de gesproken aanwezigen heeft een coronatest gedaan.

Amigos-ontwikkelaar Johanan Fraanje: „Wat de coronamaatregelen met mensen doen, is onderbelicht. De psychische schade die mensen oplopen... Daar moeten we meer aandacht aan geven. Als ik kijk naar hoeveel mensen ons dagelijks berichten dat ze het leuke van het leven niet meer inzagen, denk ik dat wij veel toevoegen aan de maatschappij. Maximaal vier mensen uitnodigen is ook geen regel, maar een dringend advies. Het is niet aan ons om te bepalen wat wel en niet mag. Als het een regel wordt, respecteren we dat.”

De avond loopt op zijn einde. Een vrouw vraagt ieders nummer voor een groepschat met „leuke mensen”. Die zal er nooit komen.