Cafébezoekers in de hoofdstad van Verstappenland: ‘Ik snapte aan het einde niet meer wat er gebeurde’

Huilend en joelend strompelen ze even na vier uur naar buiten in de motregen. Jong en oud, man en vrouw, en veelal gekleed in een Red Bull-shirt. Driehonderd mensen hebben zondag in Dancing Housmans in Montfort collectief nagelbijtend de beslissende wedstrijd in Abu Dhabi bekeken. Aan het eind van de race bleek zich een door niemand meer verwacht racewonder te voltrekken. Voor het eerst in de geschiedenis is een Limburger wereldkampioen Formule 1 geworden.

„Ik ben er net achter gekomen dat ik wel degelijk een hart heb”, zegt de 47-jarige Danny, havenwerker uit Rotterdam die voor dit evenement is afgezakt naar Limburg. De man, 2,04 meter lang, wijst naar zijn hart dat al urenlang overuren maakt. Het finale moment in de race heeft hij gemist omdat hij van de zenuwen buiten was gaan roken. Dik verdiend is de titel voor de landgenoot, zegt de Rotterdammer. „Mercedes heeft een betere motor en Max moest echt alles zelf doen.”

Montfort, een drieduizend inwoners tellend stadje in Midden-Limburg, is de hoofdstad van Verstappen-land. Weliswaar is de 24-jarige Max Verstappen geboren en opgegroeid aan de Belgische overkant van de Maasvallei, maar in ‘Mofert’ liggen de familiewortels. De vader van de definitief snelste coureur van de wereld, oud-coureur Jos Verstappen, is er in 1972 geboren. Overgrootvader Jef had hier een autosloperij en de opa van Max, Frans Verstappen, was er kroegbaas en exploiteerde er tot zijn overlijden in 2019 ijssalon Verstappen Gelato di Casa. Opa Frans nam ook het initiatief om op wedstrijdzondagen met zo veel mogelijk mensen de hoogmis voor racewagens in Dancing Housmans te bekijken.

Enorme meute

Hoe het de Verstappen-fans tijdens de wedstrijd in de dancing vergaat, is voor de journalist niet waarneembaar. Een woordvoerder van Housmans vertelde vrijdag al dat de pers „sowieso niet welkom is”. De organisatoren vreesden dat pottenkijkers er verslag van zouden doen als de bezoekers „de polonaise gaan lopen”, iets dat niet mag in coronatijd. „En mocht Lewis Hamilton wereldkampioen worden dan gaan mensen allemaal negatieve dingen roepen en dat schrijft u dan op. Dat is natuurlijk uw goed recht maar dat hebben we liever niet”, vertelde aannemer Antoine Zeelen die namens ‘F1 vrienden van Montfort’ de bijeenkomsten in Housmans organiseert. „We maken er een groot feest van”, beloofde hun Facebookpagina.

Als Max verrassend alsnog de titel haalt, mogen journalisten naar binnen. Een enorme meute staat opeengepakt en zonder mondkapjes groot feest te vieren. „Maxie bedankt” en „Fransie bedankt” wordt er gezongen. „Superblij ben ik”, zegt de blozende Rachel (30) uit het nabijgelegen Linne. Ze is eigenlijk meer een fan van karting maar vandaag niet.

Rachel wijst naar „de neef van Lewis Hamilton” die even verderop staat. Hij heet Shanta Slegtenhorst (31) en komt uit Weert. Shanta, geadopteerd uit Sri Lanka, is de enige gekleurde bezoeker van het evenement. Hij heeft geen familie die in de Formule 1 actief is maar voor deze keer laat hij zich graag dollen. „Ik snapte aan het einde niet meer wat er gebeurde maar het is Max enorm gegund”, zegt Slegtenhorst.

Geluksplekken

Op straat wordt inmiddels overal vuurwerk afgestoken. Het eerder op de dag totaal ingedutte Montfort komt snel tot leven. Auto’s met oranje vlaggen razen voorbij.

De gemeente Roerdalen, waartoe Montfort behoort, had zondagochtend nog geen feestelijkheden voorbereid, vertelt loco-burgemeester Jan Smits. Bij winst ligt het wel voor de hand om „op een gepaste manier de familie Verstappen te eren”. Smits kan zich bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat de grote rotonde – het kloppend hart van Montfort waar de ijssalon, het gelijknamige café en Dancing Housmans vlakbij liggen – door de bewoners wordt toegevoegd aan de lijst van nu 26 ‘geluksplekken’ in Roerdalen. „Dat zijn de pareltjes van onze gemeente.”