Het einde van de langste formatie ooit komt nu echt in zicht

Afgaand op de gebruikelijke aankondiging van het Bureau woordvoering Kabinetsformatie lijkt deze maandag een normale werkdag te zijn voor de vier onderhandelende partijen. De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie en hun secondanten, zo meldde het persbericht vrijdag, vergaderen vanaf 09.30 uur in het Logement aan het Plein – voor hun 58ste gesprek sinds de start van de onderhandelingen begin oktober.

Toch gaat vrijwel iedereen er in Den Haag van uit dat deze maandag de laatste onderhandelingsdag is. Negen maanden na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart is het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet nagenoeg klaar, al schijnt het nog niet door het Centraal Planbureau te zijn doorgerekend – geen onbelangrijk detail.

Op dinsdag zullen de vier fracties het te lezen krijgen. De Kamerleden hebben in dat ene fractieberaad de kans om kritische vragen te stellen over het bereikte akkoord en kunnen bij grote bezwaren nog proberen wat dingen te veranderen.

De vier partijleiders zullen die eventuele amendementen opnieuw met elkaar moeten bespreken. Als zij ook daaruit komen zullen zij een dag later, in de toegangshal van de Tweede Kamer, het bereikte akkoord aan de buitenwereld presenteren.

Daarmee komt bíjna een eind aan de langste kabinetsformatie ooit – maandag is het dag 271. Bijna, want het zal nog zeker drie weken duren voor er een nieuw kabinet op het bordes van Paleis Huis ten Bosch staat. Onder de huidige coronaregels belooft dat een historische foto te worden: de ministers op anderhalve meter van elkaar en van de koning.

Na de presentatie van het nieuwe regeerakkoord zullen informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees hun eindverslag aanbieden. Daarover zal de Tweede Kamer vermoedelijk op donderdag in debat gaan. Als beoogd premier zal VVD-leider Mark Rutte daarbij als formateur worden aangesteld. Hij gaat vervolgens tijdens het kerstreces met kandidaat-bewindslieden in gesprek, die door alle coalitiepartijen zijn voorgedragen. Op z’n vroegst, is de verwachting, zal het nieuwe kabinet dan worden beëdigd in de week na het kerstreces, de week van 10 januari.

Dit schema staat nog met potlood ingetekend. Behalve eventuele inhoudelijke hobbels bij de coalitiefracties of het CPB – zijn er ook agendaproblemen. Dinsdagavond houdt het demissionaire kabinet een persconferentie over de stand van zaken in de coronacrisis. Het Kamerdebat daarover is donderdag gepland.

Demissionair premier Rutte moet die dag bovendien naar Brussel voor een Europese raad met zijn collega-regeringsleiders uit de EU. Met geopolitiek gevoelige onderwerpen op de agenda – de migratiecrisis in Wit-Rusland en spanningen aan de Oekraïense oostgrens – zou deze top weleens nachtwerk kunnen worden.

Onderhandelende fracties houden er om die reden rekening mee dat het debat over de formatie misschien op vrijdag zal plaats vinden – uitzonderlijk, want op vrijdagen debatteert de Tweede Kamer nooit.

Met de ontknoping van de kabinetsformatie in zicht, lekte er via verschillende media de afgelopen dagen al het nodige aan nieuwe beleidsplannen uit. Niet geheel ongebruikelijk ging dat vooral om prettige vooruitzichten, waar niet veel mensen tegen kunnen zijn. Extra investeringen in het onderwijs bijvoorbeeld, en op de woningmarkt. En gratis kinderopvang.

Lastige, meer controversiële paragrafen uit het nieuwe regeerakkoord zijn nog niet uitgelekt. Hoe gaat het kabinet straks om met het migratievraagstuk of medisch-ethische kwesties? En hoe zullen de almaar oplopende zorgkosten worden beteugeld?

Wat is al bekend? Miljarden voor onderwijs, milieu, woningen en Defensie

Investeringen in onderwijs

Concrete getallen zijn nog niet bekend – een bedrag van 3,5 miljard euro circuleert – maar het nieuwe kabinet zal hoe dan ook flink investeren in onderwijs, traditioneel een wens van D66. Volgens de plannen kunnen leraren in het primair onderwijs rekenen op een structurele salarisverhoging.

Miljarden naar stikstof en klimaat

Om de overheidsfinanciën niet permanent te belasten komen er fondsen om klimaat- en stikstofmaatregelen te financieren. Eenmalig miljarden lenen tegen de huidige lage rente maakt dat aantrekkelijker dan structureel geld op de begroting vastleggen.

Meer woningen

Op een vergelijkbare wijze wil het kabinet geld reserveren om het tekort aan woningen aan te pakken. Behalve met miljarden euro’s zal het nieuwe kabinet deze prioriteit ook op een andere manier laten blijken: voor Wonen en Ruimtelijk ordening komt weer een aparte minister.

Geld voor Defensie

Conform de wens van VVD en CDA zal er aanzienlijk veel geld bijkomen voor Defensie, het departement dat al jaren klaagt over te weinig middelen voor goed materieel. Het in de wandelgang gehoorde bedrag van 3 miljard per jaar zou het budget met een kwart verhogen.

Gratis kinderopvang

Na de Toeslagenaffaire is het toeslagenstelsel failliet verklaard. In elk geval op het gebied van kinderopvang wil het nieuwe kabinet een nieuw systeem invoeren. Geen toeslagen meer maar een inkomensafhankelijke subsidiëring. Voor lage inkomensgroepen zou kinderopvang zo de facto gratis worden.

Rekeningrijden

Ooit een no go voor ‘auto-partij’ VVD: het nieuwe kabinet zal in elk geval een vorm van rekeningrijden voorbereiden – in te voeren ná de komende kabinetsperiode. Overigens heeft VVD in het eigen verkiezingsprogramma ook een vorm van ‘betalen per kilometer’ bepleit. In eerste instantie specifiek voor elektrische auto’s; in de toekomst voor alle weggebruikers.

Einde leenstelsel

Het nog maar net bestaande leenstelsel voor studenten (2015) gaat op de schop; een breed gedragen wens in de Kamer. Welke financieringsstelsel ervoor in de plaats komt is nog niet duidelijk.