Alleen de muziek boeit in ‘Mijs met de zwavelstokjes’ van Holland Opera

Het sprookje Het Meisje Met De Zwavelstokjes lijkt een hachelijk uitgangspunt voor een voorstelling. De tekst van Hans Christian Andersen kent eigenlijk geen plotwendingen en volgt een rechte lijn naar het onvermijdelijke einde: met elke lucifer die het meisje afsteekt vindt ze weliswaar warmte en een liefdevol visioen, maar zet ze ook een stap dichter naar de dood. De basale karakterschets en ouderwetse christelijke moraal bieden weinig voedingsbodem voor een vertelling die voor moderne kijkers interessant is.

Holland Opera probeert dat probleem in hun nieuwe voorstelling Mijs met de zwavelstokjes op te lossen door een overdaad aan artistieke invalshoeken en disciplines. Het hoofdpersonage wordt gespeeld door danser Maartje Pasman, die in de versie van regisseur Joke Hoolboom in contact komt met de Sneeuwman (bariton Florian Just), een mythologisch figuur die de kou en de winter vertegenwoordigt. Op video is daarnaast componist en tenor Niek Idelenburg te zien, die de overleden opa van het Meisje speelt als een soort geestverschijning. Tussen de gezongen scènes door zien we het meisje in de majestueuze filmbeelden van Ard van der Veldt over velden en door duinen dwalen.

De arrangementen en composities van Idelenburg zijn de sterkste kant van de voorstelling, vanwege de schurende ontmoeting tussen composities van Vivaldi, Purcell en zijn eigen bijdrages, die eerder op progrock en popmuziek leunen. Door elektrische gitaar en drumstel bij de klassieke composities te laten aansluiten, en omgekeerd de strijkinstrumenten bij de popmuziek, zorgt Idelenburg ervoor dat je geboeid blijft luisteren.

Flinterdun

De andere elementen van de voorstellingen missen diepgang. Vanwege het flinterdunne basisverhaal voelen de regiekeuzes van Hoolboom oppervlakkig: er zit geen enkele gelaagdheid in de personages, en het verhaal kent nul ontwikkeling. Als het meisje met haar opa sprookjes naspeelt, of zich in een fantasie over lekkernijen verliest, biedt dat geen verder inzicht in wie zij is, of waarom Hoolboom juist dit verhaal wilde vertellen.

De conceptuele armoede infecteert ook de scenografie, de choreografie en de videobeelden, die stuk voor stuk mooi vormgegeven zijn maar iedere diepere verbeeldingslaag ontberen. De vormgeving van de Sneeuwman is tekenend voor het geheel: met zijn recht opstaande haren, hoge hoed en lange mantel sluit hij nauw aan bij wat je verwacht van een Disney-sprookjesfiguur, een oninteressant archetype.

Hoolboom richt zich in Mijs met de zwavelstokjes op gladde esthetiek. Buiten de prikkelende muziek van Idelenburg biedt de voorstelling geen uitdaging aan het publiek: net als het hoofdpersonage glijdt de toeschouwer langzaam weg in een dodelijke verdoving.

Jeugdopera Mijs met de zwavelstokjes (6+) , door Holland Opera. Gezien 11/12, Veerensmederij, Amersfoort. Daar te zien t/m 9 jan. Info hollandopera.nl. ●●●●●