Ajax verliest thuis van AZ en kan koppositie kwijtraken

AZ heeft Ajax zondag verslagen in de Noord-Hollandse derby. De Alkmaarders zegevierden met 1-2 in de Johan Cruijff Arena. AZ hanteerde een defensievere tactiek dan gebruikelijk en gaf Ajax weinig ruimte voor het aanvallende combinatiespel. De Griekse spits Vangelis Pavlidis schoot AZ in de tweede helft op voorsprong. Ajax-topscorer Sébastien Haller tekende voor de gelijkmaker, maar vlak voor tijd maakte AZ-invaller Zakaria Aboukhlal de winnende treffer.

Ajax kon in de eerste helft in aanvallend opzicht weinig uitrichten; de Amsterdammers kwamen in de eerste helft tot geen enkele doelpoging. AZ hoopte via de counter gevaarlijk te zijn, maar moest zich voor de rust vooral beperken tot verdedigen. In de tweede helft was het spelbeeld niet veel anders: Ajax nam het initiatief en AZ loerde op een tegenstoot.

Drie minuten na rust ontsnapte Yukinara Sugawara aan de buitenspelval. Zijn voorzet belandde via een Ajacied voor de voeten van spits Pavlidis, die niet twijfelde en de bal hard binnenschoot. Een kleine tien minuten later dacht AZ-aanvoerder Owen Wijndal de score te verdubbelen, maar hij stond buitenspel. Ajax voerde in het restant van de wedstrijd het tempo op en dat leverde de gelijkmaker van Haller op.

Tweede nederlaag

De Amsterdamse koploper ging in de slotfase voor de volle buit. Haller was dichtbij een tweede doelpunt, maar het was AZ dat opnieuw op voorsprong kwam. Verdediger Wijndal haalde de achterlijn en bediende Aboukhlal voor de 1-2. Een slotoffensief van Ajax met Per Schuurs als stormram leverde nog bijna de gelijkmaker op, maar het doelpunt van Schuurs werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De twee AZ-goals verdubbelden het totale aantal tegendoelpunten van Ajax. Het was de tweede nederlaag dit seizoen van de ploeg van Erik ten Hag. De Amsterdammers staan nog wel bovenaan in de Eredivisie, omdat Feyenoord eerder op de dag gelijkspeelde tegen FC Groningen. PSV kan Ajax nog wel passeren op de ranglijst: de Eindhovenaren spelen om 20.00 uur tegen NEC. AZ staat na de zege in de Arena op de achtste plaats.