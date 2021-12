Wielrenner Groenewegen verlaat Jumbo-Visma voor Team BikeExchange

Dylan Groenewegen vertrekt bij Jumbo-Visma en maakt de overstap naar Team BikeExchange. De 28-jarige sprinter tekent een contract voor drie jaar bij de Australische ploeg. Dat hebben beide wielerploegen zaterdag bekendgemaakt.

De sprinter liet de Nederlandse wielerploeg onlangs weten een „sportief aantrekkelijk aanbod” te hebben gekregen en zijn contract te willen ontbinden. Daar is Jumbo-Visma mee akkoord gegaan, valt te lezen in een zaterdag gepubliceerde verklaring van de ploeg.

Groenewegen kwam zes seizoenen uit voor Jumbo-Visma en ontwikkelde zich in die periode tot een van de beste sprinters ter wereld. Hij won 54 wedstrijden namens de ploeg, waaronder vier etappes in de Tour de France. Doordat Jumbo-Visma zich de laatste jaren steeds meer focust op het rijden van een goed klassement in de grote rondes, zag Groenewegen zijn kansen slinken om zijn sportieve ambities waar te maken. Bij BikeExchange, waar hij een driejarig contract tekent, wil hij in een nieuwe omgeving „weer gaan winnen”.

Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge noemt de wens van Groenewegen om deel te nemen aan grote rondes „begrijpelijk”. De Amsterdammer hielp volgens Plugge Jumbo-Visma „op de kaart zetten” met onder meer zijn sprintzege op de Champs-Elysées tijdens de Tour de France van 2019. Om zijn sportieve ontwikkeling niet te belemmeren, gunt Jumbo-Visma hem de transfer.