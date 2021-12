Wereldbank maakt 280 miljoen dollar vrij voor medische hulp in Afghanistan

De Wereldbank geeft dit jaar nog 280 miljoen dollar (247 miljoen euro) uit aan medische hulp in Afghanistan. Donerende landen zijn vrijdag overeen gekomen om het bedrag vrij te maken uit een fonds dat sinds de machtsovername door de Taliban bevroren was, meldt persbureau Reuters. In Afghanistan kunnen volgens de VN momenteel rond de 23 miljoen mensen moeilijk aan voldoende voedsel komen.

Het geld maakt de Wereldbank over aan het Wereldvoedselprogramma (180 miljoen dollar) en Unicef (100 miljoen dollar). Door de betaling via deze organisaties te laten lopen, moet worden voorkomen dat de Taliban het voor andere doeleinden gebruiken dan medische hulp. De Wereldbank meldt dat medewerkers in Afghanistan zijn om te garanderen dat de humanitaire hulp direct bij de Afghaanse bevolking terechtkomt.

Sinds de Taliban in augustus de macht overnamen, zit Afghanistan in economisch verval. Het aantal mensen in hongersnood is in korte tijd snel opgelopen. Meer dan de helft van de 39 miljoen inwoners heeft weinig toegang tot voedsel. De Wereldbank noemt het besluit om nu geld vrij te maken „de eerste stap” om de humanitaire hulp in Afghanistan weer te hervatten.