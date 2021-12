Weerzien van rechter en veroordeelde

Hij heeft het niet gewild. Dat kan Stefan niet vaak genoeg herhalen. Op een dronken avond kreeg hij ruzie met fatale afloop. Stefan werd veroordeeld voor doodslag en kreeg zeventien jaar celstraf opgelegd. Waar normaal gesproken rechter en veroordeelde elkaar nooit meer zien, zoeken ze elkaar voor de podcast De Rechtbank: Na de feiten, jaren later opnieuw op. De driedelige serie is een lange dialoog. De twee blikken terug op het proces, praten over Stefans tijd ‘binnen’ en over zijn leven nadien. Rechter en veroordeelde klinken oprecht geïnteresseerd in elkaar, en schuwen moeilijke of pijnlijke vragen niet. Stefan vraagt: „Vond u het makkelijk om mij te veroordelen?” En de rechter vraagt: „Heeft u het gevoel dat wij niet goed voorbereid waren?” Dat maakt de podcast rauw en oprecht.

Misdaad 3 afleveringen van 23-26 min. Het Nieuwsblad/ GoPlay TV