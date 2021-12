Wat is er toch gebeurd met Relisha?

Als de achtjarige Amerikaanse Relisha Rudd in 2014 verdwijnt uit de daklozenopvang waar ze met haar familie woont, merkt niemand dat op. Pas achttien dagen nadat ze voor het laatst is gezien, wordt er melding gemaakt bij de politie. Hoe kan dat? Through the cracks onderzoekt de vermissing van Relisha. Haar verhaal staat voor iets groters; deze podcast gaat over de grote groep mensen die buiten het systeem vallen. Host Jonquilyn Hill neemt de tijd en praat met iedereen die bij Relisha betrokken was: haar grote familie, werknemers van de opvang. Daarbij gaat het over thema’s als trauma, armoede. Langzaam besef je als luisteraar: iedereen was verantwoordelijk voor Relisha, en daardoor eigenlijk ook niemand. Nog altijd is de zaak-Relisha niet opgelost.

Armoede 8 afleveringen van 27-37 min. WAMU/ PRX