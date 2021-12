Verwacht in 2022: twee nieuwe Autoriteiten, tegen terreur en kinderporno

Bij mijn gebruikelijke eindejaarsinspectie van ‘Nederlandse handhavers’ kwam ik deze week tot negen ‘autoriteiten’. Er zijn daarnaast zo’n elf inspecties en één ‘inspecteur’. Eén onderzoeksraad, een agentschap (Telecom), een bank (de Nederlandsche), een staatstoezicht (op de mijnen), een uitvoeringsinstituut (UWV) en een commissariaat, voor de media. Daarnaast is er een bonte verzameling bureau’s, diensten, stichtingen en ‘organisaties’ die net zo goed autoriteit of inspectie kunnen heten. Er wordt daar regelmatig gefuseerd en van naam veranderd, dus het is nuttig huiswerk. Voor je het weet kruipt er een Inspectie rond die ik nog niet kende. Of staat er een onbekende Autoriteit aan de deur.

Bij een inspectie zie ik vooral van die FBI-achtige windjacks met een afkorting erop, tijdens een inval. Maar bij een autoriteit past een degelijk gekleed persoon met gezag en overwicht. Liefst ook wat saai. Het Bureau van Voskuil, die wereld. Goedemiddag, ik ben de Autoriteit Kansspelen, Consument en Markt of Stralingsbescherming. Neemt u plaats.

Volgend jaar lijken er twee bij te komen. Eén voor online kinderpornografisch materiaal en één voor terroristische online inhoud. Bij een webinar vorige week over het reguleren van online uitingen begreep ik dat die twee vermoedelijk gecombineerd zullen worden. Reeds voor de geboorte gefuseerd, dus. Een naam is er door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), die het voorstel uitbroedt, nog niet bedacht. Eigenlijk is de NCTV óók zo’n vage autoriteit. Maar het zal wel zoiets worden als de Autoriteit Online Bedreigingen. Althans een naam waarin de gemene deler van terreur en kinderporno zit. Misschien moet het dan ‘Fundamentele Bedreigingen Online’ worden – anders denkt iedere twitteraar die online wordt gepest dat-ie zich daar mag melden. En dat wordt vooralsnog aan bestaande instanties overgelaten.

De opdracht iets aan ‘Terroristische Online Inhoud’ te doen komt uit Brussel – de TOI-verordening van de EU moet worden uitgevoerd. Het kabinet sloot deze zomer de online consultatie van het wetsvoorstel af; de nieuwe autoriteit gaat verwijderingsbevelen geven aan hosting service providers, bedrijven die namens anderen websites aanbieden. Zo’n bevel geeft de autoriteit na eigen onderzoek, of op verzoek van een andere lidstaat. Dat kan dus makkelijk gedonder geven – ik zie al een verwijderingsbevel uit Polen voor me, voor een Nederlandse website die we hier hooguit wat gewaagd vinden. En andersom.

Daarom is er, vooral op Nederlands verzoek, een ‘eigen’ toetsing ingebakken vóórdat zo’n bevel moet worden uitgevoerd. Dat hoort binnen twaalf uur te gebeuren. Zowel de hoster als de aanbieder van de website mogen zo’n toetsing vragen. Dat worden dus supersnelle bezwaarprocedures, is het idee althans. Dat wordt nog wel een dingetje. Om het verwijderingsbevel kracht bij te zetten kan de autoriteit kiezen uit de ‘last onder dwangsom’ en de bestuurlijke boete. Lijkt me tamelijk spannend gezien het politieke gehalte van de gevreesde ‘online inhoud’ die moet verdwijnen.

De Autoriteit Online Kinderporno heeft het dan makkelijker. Deze autoriteit gaat aanbieders bindende aanwijzingen geven om dergelijk materiaal prompt ‘ontoegankelijk’ te maken. Deze autoriteit is een eigen initiatief van het kabinet, ingegeven door het feit dat Nederlands grondgebied nummer 2 staat op de internationale ranglijst van gastheren van online kinderpornoverspreiders. De huidige zelfregulering vangt naar verluidt 84 procent van het aanbod weg, maar 16 procent blijft gewoon staan. Dat bevestigt het nationale imago van normloosheid qua drugs en porno, waarvan de internationale omgeving steeds meer hinder ondervindt dankzij digitalisering en globalisering.

Het wetsvoorstel voorziet in het geven van ‘bindende aanwijzingen’ aan de hosters die nu onvoldoende of niet snel genoeg meewerken. Ook hier gaat het om bestuursrecht: dwangsommen na een ‘last’ (opdracht) of een bestuurlijke boete. Dit is dus allemaal extra handhaving.

De nieuwe autoriteit treedt op in aanvulling op en in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie – opsporing en vervolging staan er los van. Volgend jaar zijn er dus tien autoriteiten and counting.

