Verstappen wint eerste slag in beslissende strijd om wereldtitel

58 ronden moet Max Verstappen zondag nog rijden, ruim driehonderd kilometer waarvan niemand het verloop durft te voorspellen. Maar hij start de grand prix van Abu Dhabi, waarin hij voor het eerst wereldkampioen Formule 1 kan worden, in elk geval vanaf de best mogelijke positie. Zaterdag liet Verstappen tijdens de kwalificatie zijn concurrent Lewis Hamilton kansloos in de strijd om de pole position.

Voor de zoveelste keer dit seizoen bleek dat de krachtsbalans tussen Verstappen en Hamilton ieder moment weer kan omslaan. Tijdens de vrije trainingen liet de Britse Mercedes-coureur nog rondetijden noteren waarbij Verstappen in zijn Red Bull niet in de buurt kon komen. En in het eerste stuk van de in drie delen opgeknipte kwalificatie was Hamilton een halve seconde sneller - in de Formule 1 een enorm gat.

Veertig minuten later, toen na afloop de definitieve uitslag op het scorebord stond, was het precies omgekeerd. Verstappen dook in het derde en laatste kwalificatiedeel, waar de pole position vergeven wordt, liefst zeven tienden van een seconde onder zijn tot dan toe snelste tijd van het weekend. Hamilton moest bijna vier tienden toegeven op Verstappen en werd tweede.

„Dat was een geweldige ronde van hem”, zegt Hamilton vlak nadat hij uit zijn cockpit is gestapt. „Mijn ronde was netjes, maar ik kon gewoon niet sneller.”

Andere strategie

Vorig jaar won Verstappen de race in Abu Dhabi vanaf pole position. Ook in de vijf grands prix daarvoor op het Yas Marina-circuit ging de zege naar de coureur die van de eerste startplek was vertrokken. Dat laat Verstappen koud, zegt hij tijdens de persconferentie na afloop. „Ik kijk niet naar dat soort statistieken.”

Zondag gaan Hamilton en Verstappen de race met andere bandenstrategieën in. De Nederlander zal op de zachtste bandensoort starten, de softs, terwijl Hamilton op de mediums vertrekt. Normaal gesproken levert het zachtere rubber in de openingsfase meer grip en dus meer snelheid op, maar slijten de banden wel sneller.

Liefst had Verstappen ook de mediums gekozen, zegt hij tijdens de persconferentie. Maar in het tweede kwalificatiedeel, terwijl hij voor een bocht remde, blokkeerde hij een wiel van de medium-bandenset waarop hij van start had willen gaan. Gevolg: een vlakke kant op de band, waardoor hij de bandenset kon afschrijven. Geen al te groot probleem, aldus Verstappen: „Gisteren voelde de auto tijdens de lange runs in de training ook goed op de softs.”

Hamilton zegt op zijn beurt ook blij te zijn met zijn bandenkeuze. „Maar we zullen het morgen zien.” Of hij in de race steun kan verwachten van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, is nog maar de vraag, want de Fin kwalificeerde zich slechts als zesde. Zo bezien is Hamilton blij dat hij in ieder geval naast Verstappen staat op de startopstelling. „Ik ben blij dat ik nog zicht op hem heb.”

Goed slapen

Nu rest Verstappen nog minder dan 24 uur voordat de belangrijkste race uit zijn leven begint. Finisht hij voor Hamilton, dan is hij kampioen. Komen de twee aartsrivalen opnieuw met elkaar in aanvaring, dan kan de seizoensfinale van 2021 zomaar één van de meest controversiële uit de F1-historie worden.

Verstappen was naar eigen zeggen tijdens de kwalificatie al „heel relaxed” en wil daar ondanks alles wat op het spel staat niks aan veranderen. „Goed slapen”, antwoordt hij als een journalist vraagt hoe hij de komende dag gaat doorbrengen. „En bij mijn familie en vrienden zijn. Ik ga niets anders doen dan gewoonlijk.”