Verstappen start op poleposition in beslissende WK-race

Max Verstappen heeft zaterdagmiddag de leiding gepakt in de kwalificatie van de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi en begint zondag op poleposition. De Nederlander was met een rondetijd van 1.22.109 bijna viertienden sneller dan zijn rivaal Lewis Hamilton. De coureurs staan voorafgaand aan de laatste WK-race van zondag met 369,5 punten op gelijke hoogte in het klassement.

In de laatste trainingen in aanloop naar de finale reed Hamilton in zijn Mercedes nog de snelste rondetijden. Tijdens de kwalificatie waren de rollen omgedraaid. Op de rode band reed de Red Bull van Verstappen naar de snelste tijd, gevolgd door Hamilton. Achter het duo eindigde Lando Norris op plaats drie.

Verstappen en Hamilton gaan tijdens de race van zondag voor een verschillende bandenstrategie. De Nederlander start op de snellere rode band, terwijl Mercedes de voorkeur geeft om met de gele mediumbanden aan de race te beginnen. Zondag om 14.00 uur begint de laatste race in de strijd om de wereldtitel.