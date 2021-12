Vanaf januari ook coronaprik voor kinderen tot 12 jaar

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud kunnen vanaf de tweede helft van januari gevaccineerd worden tegen corona. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vrijdag aangekondigd. De Jonge neemt hiermee het advies van de Gezondheidsraad over, die eerder op de dag adviseerde kinderen vrijblijvend een vaccin aan te bieden.

Volgens De Jonge staan de gezondheidsvoordelen bij kinderen voorop. De meeste kinderen krijgen slechts milde klachten, maar bij een klein deel zijn ze ernstiger, „soms zelfs met opname in het ziekenhuis”, aldus De Jonge. Hij benadrukte dat ouders de keuze hebben om wel of niet voor een vaccin te kiezen maar dat het „wel verstandig is om te doen”.

De Gezondheidsraad zegt dat het vaccin ook „indirecte gezondheidsnadeel” voor jonge kinderen kan verminderen. Zij worden nu bij besmettingen in hun omgeving en door de voortdurende pandemie beperkt in het sporten, het naar school gaan en de sociale contacten. In landen als Israël en de VS, waar al miljoenen jonge kinderen zijn gevaccineerd, zijn tot nu toe geen bijzondere bijwerkingen geconstateerd. Net als De Jonge beklemtoont de Gezondheidsraad dat het wel of niet kiezen voor het vaccin de keuze van de ouders en hun kinderen is. „Elke vorm van drang moet worden vermeden”, aldus raadsvoorzitter Bart-Jan Kullberg.

Vaccinatie van jonge kinderen ligt gevoelig. Met name de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) was lange tijd kritisch. Kinderen die nog wilsonbekwaam zijn en bovendien nauwelijks klachten krijgen door corona, worden bij vaccinatie „een instrument” om de verspreiding van corona tegen te gaan, vond voorzitter Károly Illy, kinderarts en OMT-lid. De meeste van de coronabesmettingen zijn die onder kinderen.

Tot nu toe werden zo’n driehonderd kinderen onder de twaalf jaar met corona in het ziekenhuis opgenomen, aldus cijfers van de landelijke studie COPP. Veruit de meeste van deze kinderen zijn jonger dan twee jaar oud – dus niet de doelgroep van de kindervaccinaties. Of kinderen ook long-Covid kunnen oplopen, de langdurige variant van de ziekte, is nog niet bekend. Ter vergelijking: jaarlijks belanden circa 250 kinderen door waterpokken in het ziekenhuis, en 1.500 door griep.

Opa en oma

Afgelopen donderdag liet kinderarts Illy weten vaccinatie van kinderen in een aantal gevallen toch wel verstandig te vinden. Daarbij gaat het niet alleen om jongens of meisjes met een kwetsbare gezondheid , maar ook om kinderen bij wie een of meer van de grootouders geregeld oppast. De NVK vindt, net als De Jonge, dat ouders een belangrijke rol moeten spelen in het keuzeproces en beklemtoont de vrijwilligheid. Een Kamermotie van D66 en PvdA met dezelfde strekking, kreeg eerder deze maand al een meerderheid.

De Kinderombudsman betoonde zich vrijdag ook voorstander van vrijwillige vaccinatie van gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar, en onderschreef het advies van de Gezondheidsraad. Ook de Ombudsman wijst op het (kleine) deel van de kinderen in die leeftijdsgroep dat ernstig ziek kan worden van een coronabesmetting. Andere kinderen vrezen mogelijk een coronabesmetting omdat hun naasten een kwetsbare gezondheid hebben, schrijft de Kinderombudsman. „Een vaccinatie kan een groter gevoel van veiligheid en meer bewegingsvrijheid geven” bij de kinderen, aldus de Ombudsman.