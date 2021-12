Tottenham niet meer in actie tegen Rennes, Vitesse vrijwel zeker van Europese overwintering

Tottenham Hotspur zal niet meer in actie komen tegen Stade Rennes in de Conference League. De Engelse club meldt zaterdag op de website dat het niet gelukt is om voor het einde van het jaar een nieuwe speeldatum te vinden voor het duel, dat afgelopen donderdag niet doorging vanwege een corona-uitbraak bij Tottenham. Vitesse lijkt hierdoor zo goed als zeker van een plaats in de volgende ronde van het Europese toernooi.

Hoewel de tuchtcommissie van de UEFA formeel nog een besluit moet nemen, is de verwachting dat Tottenham een reglementaire 3-0 nederlaag opgelegd krijgt. Hierdoor kan de ploeg de tweede plaats in de poule niet meer terugveroveren op Vitesse, dat donderdag dankzij en 3-1 overwinning op het Sloveense NS Mura over de Engelsen heenging in het klassement.

Trainer Antonio Conte zag afgelopen week elke dag spelers afvallen door positieve coronatests. Woensdag besloot de club een streep door de wedstrijd tegen Stade Rennes te zetten, omdat de selectie nog slechts tien fitte spelers zou bevatten. Vitesse wilde liever niet in actie komen tegen NS Mura tot de UEFA een besluit zou nemen, maar toen dat uitbleef verschenen de Arnhemmers toch aan de aftrap.

Maandag vindt de loting plaats voor de knock-outronde van de Conference League. Ook PSV, dat instroomt door een derde plaats in de Europa League-poule, hoort dan wie de tegenstander is. AZ en Feyenoord zijn als groepswinnaars al zeker van een plaats in de achtste finales van het toernooi.