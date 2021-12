Sint en Piet hacken een bank

Tech-journalist Daniël Verlaan onderzoekt het internet. Maar dan niet het deel dat de meeste mensen gebruiken; hij richt zich op het darkweb. Eerder schreef hij het boek Ik weet je wachtwoord over wat zich in die schimmige wereld afspeelt. En nu is er een gelijknamige podcast, met nieuwe verhalen over cybercrime, hacken en phishing. In de eerste aflevering, Hoe Sinterklaas een bank hackt, vertelt een ethische hacker hoe hij met een collega inbrak in het datacentrum van een grote bank, in vermomming, met een zak vol chocoladeletters, pepernoten, en hackapparatuur. Naast dit spannende verhaal geeft de podcast uitleg over online veiligheid om bekendheid hierover te vergroten. Want: „Het is niet de vraag óf je wordt gehackt, maar wannéér je wordt gehackt”, aldus een van de hackers.

