Nieuw bewijs voor betrokkenheid van medewerkers Trump bij bestorming Capitool

„I love it!” Zo reageerde Mark Meadows, de voormalige stafchef van president Donald Trump, op het voorstel van een Congreslid om de verkiezingsuitslag te negeren. Het plan was om de bij de presidentsverkiezingen gekozen kiesmannen, die in het getrapte Amerikaanse systeem vervolgens op Joe Biden zouden moeten stemmen, simpelweg te vervangen door mensen die voor Trump zouden kiezen. „Zeer controversieel”, schreef het Congreslid erbij. Maar Meadows vond het meteen geweldig.

Deze sms-wisseling maakt deel uit van nieuwe documenten waar een Amerikaanse Congrescommissie de hand op heeft gelegd. Opnieuw blijkt hoezeer hoge medewerkers van voormalig president Trump betrokken waren bij de voorbereiding van een staatsgreep, die uiteindelijk op 6 januari zou uitmonden in de bestorming van het Capitool – de uiterste poging om de rechtmatige verkiezingsoverwinning van Biden te torpederen en verliezer Trump een tweede termijn te bezorgen.

De documenten kreeg de onderzoekscommissie toegestuurd van Meadows zelf. De voormalige stafchef is door de commissie gedaagd en had onlangs toegezegd te zullen meewerken. Hij stuurde een beperkte hoeveelheid documenten en tekstberichten van zijn telefoon. Beperkt, omdat Meadows zich beroept op het zogeheten executive privilege, waarmee het vertrouwelijke overleg tussen de president en diens naaste medewerkers kan worden beschermd. Meadows heeft na het toezenden van deze bewijsstukken een aanklacht aangespannen tegen de voorzitter van het parlement, de Democraat Nancy Pelosi, onder wier verantwoordelijkheid het onderzoek naar de toedracht van ‘6 januari’ plaatsvindt.

Dia uit de powerpointpresentatie ‘Verkiezingsfraude, buitenlandse inmenging en opties voor 6 januari’. Beeld via The Independent

Onder de documenten die de commissie van Meadows kreeg, bevindt zich ook een e-mail van een invloedrijke complotdenker, waarbij een powerpointpresentatie was gevoegd. De 38 dia’s tellende presentatie bij deze e-mail heeft als titel ‘Verkiezingsfraude, buitenlandse inmenging en opties voor 6 januari’, zo blijkt uit een bevestigingsbrief die de onderzoekscommissie dinsdag aan Meadows stuurde. De presentatie was bedoeld om „on the hill” te worden vertoond, dus aan volksvertegenwoordigers op Capitol Hill. De Britse krant The Guardian en andere media hebben een powerpoint presentatie gezien die dezelfde titel draagt, dezelfde portee heeft, maar twee dia’s minder telt.

Meadows ontving de e-mail met die powerpoint presentatie op 5 januari, een dag voordat het Amerikaanse Congres de verkiezingswinst van Biden zou bekrachtigen. Erin wordt een baaierd aan theorieën over verkiezingsfraude uiteengezet, van inmenging door Venezuela en China, via gecorrumpeerde stemmachines tot doden die zouden hebben gestemd. Het zijn theorieën die de advocaten van Trump in tientallen rechtszaken naar voren hebben gebracht toen zij de verkiezingsuitslag ongeldig probeerden te verklaren. Zij kregen in alle zaken op één na volledig ongelijk. Advocaat Rudy Giuliani gaf tegenover een rechter ook toe dat de zaak die hij naar voren bracht, geen fraude aan het licht bracht.

De onderzoekscommissie dreigt Meadows met een rechtszaak indien hij weigert te getuigen over zijn wetenschap van en betrokkenheid bij de poging de benoeming van Biden te verhinderen. Deze week kreeg ook Trump zelf een juridische nederlaag in deze zaak te verwerken. Trump beroept zich op hetzelfde executive privilege om elke medewerking aan het onderzoek te weigeren. Een federale rechtbank in Washington oordeelde donderdag in hoger beroep dat de oud-president zich niet op vertrouwelijkheid kan beroepen en dat hij de door de commissie opgevraagde documenten dient te verstrekken.