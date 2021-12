KNVB sprak in Qatar met migranten over arbeidsomstandigheden

De KNVB heeft de afgelopen dagen tijdens een bezoek aan Qatar met zo’n vijftien arbeidsmigranten in het land gesproken over de werkomstandigheden bij de bouw van stadions en infrastructuur in aanloop naar het WK, dat daar in 2022 plaatsvindt. Dat meldt de Nederlandse voetbalbond zaterdag in een bericht. Volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, gaven de gesprekken aan dat „de situatie complexer is dan veel mensen denken”.

De Jong zegt dat het groepje migranten „zeer positief” was over de FIFA, die voor veranderingen zou zorgen, en dat zij het WK zien „als een onderdeel van de oplossing”. Aan de andere kant zegt De Jong dat er nog steeds veel fout gaat in Qatar. Volgens hem proberen bedrijven nieuwe wetgeving te ontwijken die arbeidsomstandigheden moet verbeteren. In het bericht noemt de KNVB onder meer het verbod op werken tijdens de heetste uren van de dag, en het verbod op het innemen van paspoorten van arbeiders.

Volgens De Jong heeft de KNVB met de arbeidsmigranten afgesproken dat laatstgenoemden verbeteringen gaan voorstellen, zoals meer inspraak van de arbeiders bij besluitvorming. De KNVB wil deze verbeteringen op zijn beurt „onder de aandacht van de autoriteiten gaan brengen”.

Persvrijheid en lhbti-rechten

In februari stelde de Britse krant The Guardian dat zeker 6.500 arbeidsmigranten uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka in Qatar overleden tussen 2011 en 2020. Hoeveel er van hen werkten aan de bouw van stadions, of hotels en wegen die zijn aangelegd vanwege het aankomende wereldkampioenschap voetbal is niet bekend. Het totaal aantal overleden arbeiders sinds de toewijzing van het WK ligt volgens de krant nog hoger, omdat geen cijfers konden worden achterhaald van arbeidsmigranten uit de Filipijnen en Kenia.

De KNVB sprak tijdens het verblijf, net als de voetbalbonden van Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Engeland, ook onder meer met mensenrechtenorganisatie Amnesty International, de Qatarese voetbalbond en de Qatarese ministeries van Buitenlandse Zaken en Arbeid over de mensenrechten in het land. Naast de werkomstandigheden van arbeiders waren ook persvrijheid en lhbti-rechten onderwerp van gesprek. Over het tweede onderwerp moet de WK-organisatie volgens de KNVB „overtuigender zijn”. Wel noemt de KNVB de gesprekken over het geheel „constructief” en „open”.