Hoe Ziggo zich tot ‘Omroep Max’ ontplooide

Tijdens de inspectie van de achtervleugels was het Max Verstappen meteen opgevallen. Het meetapparaatje „ging er zo doorheen” bij de auto van titelconcurrent Lewis Hamilton. De twee componenten van de zogeheten DRS-vleugel, die voor extra snelheid kan zorgen op rechte stukken, mogen niet meer dan 85 millimeter van elkaar afstaan. Duidelijk was volgens Verstappen dat bij de Mercedes van de Brit die ruimte groter was, wat een flinke straf zou betekenen. „Maar ze zullen vast wel iets proberen te verzinnen”, bromde de Nederlandse coureur tegen Ziggo.

Het interview vond plaats vrijdagavond na de kwalificatietraining voor de Grand Prix in Brazilië, vier weken terug. Het is niet de bedoeling dat een coureur praat over een onderzoek dat nog gaande is, want in het vrijdagavondprogramma Formule 1 Café van Ziggo werd de passage niet uitgezonden. Naast Verstappen stond namelijk de perschef van zijn team Red Bull en „die ging helemaal in de vlekken”, vertelde verslaggever Olav Mol een dag later toen hij de hele saga met de achtervleugel aan het Nederlandse publiek uitlegde. „Om Red Bull te pleasen”, zei Mol, „hebben we Max niet laten zeggen wat hij er op dat moment van wist”.

Op vragen waarom dit zo ging en of dit meedenken met Red Bull vaker voorkomt, ging Ziggo voorafgaand aan het laatste raceweekend niet in. Nadat de sanctie was uitgedeeld, Hamilton moest achteraan starten bij de sprintkwalificatie op zaterdag, werd het fragment van Verstappens interview alsnog online gedeeld op de Ziggo-kanalen.

Will Moerer, die dit najaar met pensioen ging als directeur sport van Ziggo, zei vorig jaar in NRC dat de zender geen „journalistiek product” beoogt te maken. „Onze abonnees willen gewoon een mooie race zien, met vakkundig commentaar. Ze moeten natuurlijk niet gaan roepen dat het goed is, terwijl hij het verknalt.” Moerer vindt het nu niet meer aan hem om in te gaan op vragen.

De titanenstrijd tussen zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en uitdager Verstappen vormt het sluitstuk van Ziggo’s negen jaar als rechtenhouder van de Formule 1. De symbiose tussen de sportzender en Verstappen – er was ook een persoonlijke sponsordeal – heeft kabelaar en provider VodafoneZiggo zichtbaarheid, aansluitingen en abonnees opgeleverd sinds het in 2013 voor een relatieve habbekrats de Formule 1-rechten kocht.

Ziggo werd ‘Omroep Max’ en creëerde een fancultuur die volledig aansluit bij de race-mentaliteit van Verstappen, waarbij amper ruimte is voor tegenspraak. Altijd was er lof voor het aanvallen, risico nemen, grenzen opzoeken en overschrijden onder het Olav Mol-motto „geen getrut”. De commentator, dertig jaar de stem van de Nederlandse autosport, zwaait af nu de nieuwe uitzendgemachtigde Viaplay verdergaat met een commentatorenduo waar hij geen deel van uitmaakt.

Chauvinisme

Chauvinisme was wezenlijk in de Ziggo-beleving. Pitreporter Jack Plooij is de welwillendste interviewer (hij noemt Verstappen tijdens de interviews geregeld „vriend”) die Verstappen zich kon wensen en het Nederlandse supertalent kan in de studio ook weinig verkeerd doen bij de analisten. „Wij willen dat Max wint. Dat mogen we ook uitstralen”, aldus Moerer. Al is het niet zo dat de aanstekelijke uithalen van Olav Mol alleen voor Verstappens prestaties zijn voorbehouden. De door Hamilton alsnog gewonnen GP van Brazilië, waarmee de Brit zich terugknokte in de titelstrijd met Verstappen, werd met overslaande stem „ongelooflijk” genoemd. „Daar kun je alleen maar diep voor buigen.”

Maar verandering hangt in de lucht. Net nu Verstappen zich definitief heeft gevestigd als groot coureur heeft een internationale partij, streamingdienst Viaplay, de rechten weggekaapt bij Ziggo. Ziggo blijft wel programma’s maken om de races heen. Viaplay, van de Noord-Europese Nordic Entertainment Group, profileerde zich afgelopen week bij de presentatie met de belofte van een zakelijke, internationale en journalistieke aanpak volgend jaar. „Wij gaan het op onze eigen manier doen”, zegt Marco Zwaneveld, de Nederlandse Head of Sport van Viaplay. „Wij kunnen profiteren van internationale samenwerking via de Viaplay-kenners uit andere landen. Dat heeft nog nooit een Nederlandse aanbieder op deze manier gekund.” Zo schuiven ook twee niet-Nederlandse oud-coureurs aan: de Schot David Coulthard en Fin Mika Häkkinen.

De GP in Zandvoort (niet afgebeeld) afgelopen september trok een recordaantal kijkers op het open kanaal van Ziggo: bijna 3 miljoen mensen zagen Max Verstappen winnen. Harold Versteeg/Hollandse Hoogte

Zwaneveld, voormalig zendercoördinator van RTL, vindt dat Ziggo het „naar eer en geweten heeft gedaan”. Of hij interviewdelen met Verstappen op verzoek van zijn team niet of later zou uitzenden „kan ik nu niet zeggen”, maar dienstbaarheid aan Red Bull „is niet ons streven”. Viaplay zal in het „journalistiek proces” een „natuurlijk flow” moeten vinden met Verstappen. „We beschikken over een nationale held, daar gaan we natuurlijk veel aandacht aan besteden. En los van de oranje bril: hij is een absolute topcoureur. Uiteindelijk gaat het over hoe je connecties zijn. Wij staan er in om het beste verhaal te brengen en dat de kijker het maximale thuis voorgeschoteld krijgt.” Die betaalt voor het hele streamingaanbod van Viaplay straks 13,99 euro per maand.

Internationaal is er altijd meer kritiek geweest op de race-stijl van Verstappen, die in zijn beginjaren op het roekeloze af was. De Spaanse sportkrant Marca was afgelopen weekend nog genadeloos over het optreden van Verstappen in gevecht met Hamilton tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij kreeg een nul als waardering (Hamilton een tien). De hoofdredacteur van de site Autosport schreef zelfs een open brief waarin hij Verstappen zowat smeekte om in de beslissende laatste race Hamilton niet van de baan te rijden.

Ze kijken naar hetzelfde, maar in de Nederlandse studio zien ze het vaak net even anders dan bijvoorbeeld de Britten. Dat de wedstrijdleiding Verstappen in Saoedi-Arabië bestrafte voor een rem-actie bij het halfhartig voorbijlaten van Hamilton, had je met alleen Ziggo’s nabespreking niet kunnen bevroeden. Daar was het toch vooral de aarzelende Hamilton die de schuld kreeg van de curieuze kop-staartbotsing in ronde 37. „Dat is het mooie van chauvinisme”, zegt analist en coureur Renger van der Zande. „We kunnen allemaal feitelijk constateren dat Max risky rijdt, en ik zie dat natuurlijk als iets wat je moet toejuichen. Hij tart de regelgeving. Een soort Johan Cruijff: als dit de regels zijn dan vind ik wil een manier om die te buigen.”

‘Nerdy’ aanpak

Van der Zande vindt dat Ziggo een goede rol heeft gespeeld in het „onderwijzen van het publiek” tijdens de opkomst van Max Verstappen en de populariteit van de sport die daarmee gepaard ging. „Het entertainmentgehalte heeft er mede toe geleid dat mijn oma, buurvrouw en het zusje van mijn vriendin nu ook kijken”, zegt hij. „Maar ik denk wel dat de tijd rijp is om dieper in de materie te duiken, daar is het publiek ook klaar voor. Zoals [het Britse] Sky News doet is wat nerdy, maar ze krijgen het wel goed uitgelegd. Ik ben benieuwd of Viaplay dat gaat lukken.”

Formule 1 heeft een uitgesproken commercieel karakter. De koningsklasse van het autoracen is als het ware een rondreizend circus waarvan sinds 2016 de exploitatie in handen is van het Amerikaanse bedrijf Liberty Media. De technische diepgang en de voortdurende regelwijzigingen maken het een sport waarbij veel meer dan voetbal bijvoorbeeld de duiding van experts gewicht heeft. Viaplay denkt dat beter te kunnen doen dan Ziggo. Oud-coureur Christijan Albers, die voor Viaplay gaat werken, laakte in zijn podcast voor De Telegraaf eerder dit jaar het verschil in professionaliteit bij Ziggo vergeleken met betere, internationale kanalen. „Als er iets wordt verkocht wat niet correct is, of zelfs gelogen, denkt iedereen dat het waar is. Dat is het gevaarlijke.”

In de week na de GP in Brazilië afgelopen maand waren de gemoederen zeker niet bedaard. De snelheid die Hamilton met een nieuwe motor ineens ontwikkelde, bleek immens. „Zo’n verschil heb ik nog nooit in m’n leven meegemaakt”, zei Jos Verstappen. Volgens de vader van Max „lijkt het er sterk op dat ze iets doen wat niet mag”, via een functie in het stuur waarmee meer snelheid behaald kon worden. Opvallend, want er mag niet zomaar gemorreld worden aan het stuursysteem. „Dat is precies het probleem”, zei hij in De Telegraaf. „Want op de beelden is te zien dat er iets aan de hand is.”

Hij doelde op een racebeeld vanuit de cockpit waar te zien is hoe Hamilton, terwijl hij een bocht nadert, zijn stuur iets naar voren trekt. Dat deed weer denken aan een techniek die bij Mercedes eerder werd verboden. Een woordvoerder van het Mercedes-team sprak van een „samenzweringstheorie”. Het stuur had alleen wat speling, dat is wat je zag.

Ook in de Ziggo-studio werd zonder reserve gespeculeerd over vals spel bij Verstappens concurrent. Niemand trapte daarbij op de rem, ook analist Renger van der Zande niet. Hij zegt dat je altijd moet rekening houden met het vernuft van de teams in de Formule 1. „Als je kijkt wat ze allemaal kunnen, moet je ook niet naïef zijn. Honderden supergetalenteerde mensen die altijd bezig zijn de limiet op te zoeken, dan kun je je best afvragen of ze helemaal binnen de lijntjes kleuren. Zo kijken wij in de autosport ernaar. Het is meer een soort verwondering, en bewondering: wat hebben ze nu weer voor unieks bedacht?”

5 x Olav Mol, stem van Formule 1

„Gevecht om de koppositie met Ayrton Senna da Silva, hier vanaf de wagen van Michael Schumacher te zien. En Senna gaat eraf! Ayrton Senna schiet eraf. Op een volgaspositie schiet Ayrton Senna eraf. Radeloos rechtdoor. Mijn god wat gebeurt hier.” Fatale crash van Ayrton Senna 1 mei 1994, GP San Marino „Oh wow-wow-wow benzine… En vlammen! Een enorm fik, vuurzee in de pits. Voor het eerst dit jaar gebeurt het, en het gebeurt bij Jos Verstappen. Hij zit te zwaaien. De fik is weg. De vlammen zijn uit, maar dit is einde wedstrijd. Verdomme!” Jos Verstappens auto vat vlam in de pitstraat 31 juli 1994, GP Duitsland „Verstappen wordt hier als derde gegeven. Hebben wij wat gemist? Of hebben wij Brundle gewoon niet gezien? Ik word gek. Is Martin Brundle in de laatste ronde stukgegaan? Zonder dat we het gezien hebben? Zonder dat het tot [nu] op de computer stond? Ik denk dat het antwoord daarop ja kan zijn. Dat zullen we gauw genoeg weten, als ook Jos Verstappen hier zo direct naar het podium mag gaan. En dan rijdt Jos Verstappen in zijn allereerste seizoen, want zo moet je het nog steeds zien, naar de derde plaats …en daar is Brundle! YES! Martin Brundle is stuk!” Jos Verstappen rijdt zich naar een podiumplek 14 augustus 1994, GP Hongarije „Bizar! Fucking bizar! Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is-ie: Max Verstappen in de laatste bocht. In Barcelona. Johee, Johoo! Jo fucking hell wat bizar. On-ge-lo-fe-lijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb.” Eerste overwinning van de 18-jarige Max Verstappen 15 mei 2016, GP Spanje „Lewis is goed weg hoor. Lewis is goed weg. Lewis Hamilton is waan-zin-nig goed weg en die gaat gewoon voor een overwinning – NEE! Lewis flikkert het in het putje! Súkkel!” Bij de herstart schiet Lewis Hamilton rechtdoor 6 juni 2021, GP Azerbeidzjan