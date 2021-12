Grandslamwinnaar en Spaanse tennispionier Manuel Santana (83) overleden

Voormalig nummer 1 van de wereld en viervoudig grandslamwinnaar Manuel ‘Manolo’ Santana is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AP zaterdag. Santana, die in de jaren zestig furore maakte als eerste Spaanse grandslamwinnaar, wordt beschouwd als de pionier van het Spaanse tennis en als belangrijkste reden dat de sport daar populair werd.

Santana had een indrukwekkende carrière. In 1961 en 1964 won hij Roland Garros, in 1965 schreef hij de US Open op zijn naam en een jaar later pakte hij op Wimbledon de titel. In 1966 veroverde hij ook de nummer-1-positie op de wereldranglijst.

Na zijn loopbaan, in 1984, werd Santana opgenomen in de internationale Tennis Hall of Fame. Tijdens de inauguratieceremonie roemde zijn Amerikaanse collega Gene Scott onder meer zijn „backhand topspin lob”, die de Spanjaard zou hebben geïntroduceerd in het tennis. Santana was tot voor kort toernooidirecteur van het ATP-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Toptennissers hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Santana. Zo zegt Rafael Nadal op Twitter dat hij zijn overleden landgenoot zal missen. Ook bedankt de 35-jarige veelvoudig grandslamwinnaar Santana voor wat hij heeft betekend voor het tennis in hun land.