Extreem noodweer in Kentucky, gouverneur vreest voor ‘tientallen doden’

In het zuidwesten van de Amerikaanse staat Kentucky zijn vrijdagavond door extreem noodweer waarschijnlijk tientallen doden gevallen. Tijdens een persconferentie zei gouverneur Andy Beshear zaterdag dat vermoedelijk zeker vijftig mensen om het leven zijn gekomen, maar dat hij vreest dat dit aantal verder oploopt naar zeventig tot honderd doden. Er zijn nog geen slachtoffers bevestigd in de staat.

De gouverneur noemt de storm de „ernstigste in de geschiedenis van Kentucky”. Een van de tornado’s zou volgens Beshear zeker 320 kilometer over de grond hebben geraasd. Beshear heeft de noodtoestand in zijn staat afgekondigd en noemt de berichten over de omgekomen personen „hartverscheurend”.

In Graves, het hardst geraakte district van Kentucky, stortte het dak van een kaarsenfabriek in. Een van de medewerkers van het bedrijf kwam daarbij om het leven. Meer dan honderd mensen zitten nog vast in het gebouw. In de aan Kentucky grenzende staat Illinois zoeken reddingswerkers naar vermiste medewerkers van een Amazon-magazijn, dat deels instortte.

In de Verenigde Staten kwamen vrijdag meldingen binnen van zeker 30 tornado’s, verspreid over vijf staten: Kentucky, Missouri, Tennessee, Arkansas en Illinois. Ook in de twee laatstgenoemde staten zijn waarschijnlijk mensen om het leven gekomen door de storm. Het noodweer in de Verenigde Staten houdt dit weekend aan en verplaatst zich zaterdag naar verwachting richting de staten Louisiana en Ohio.