‘Broekers-Knol draagt Gorinchem op extra asielzoekers op te vangen’

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) heeft de burgemeester van Gorinchem laten weten dat haar stad extra asielzoekers moet opvangen. Burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem bevestigt zaterdag, na berichtgeving van de NOS, dat de staatssecretaris haar heeft opgebeld met de mededeling dat zij „begin volgende week” een aanwijzing met die strekking kan verwachten.

Volgens Melissant-Briene is haar verteld dat Broekers-Knol ook andere gemeenten opdraagt extra ruimte te maken voor asielzoekers. Om hoeveel en welk gemeenten dit gaat, weet de burgemeester van de Zuid-Hollandse stad niet. Tegen de NOS zegt Melissant-Briene dat de mededeling „rauw” op haar „dak” is gevallen, omdat Gorinchem zich naar haar idee al welwillend heeft opgesteld ten opzichte van de opvang van asielzoekers.

Ook ANP meldt zaterdag op basis van ingewijden dat er „gesprekken” lopen tussen het ministerie en gemeenten over de verplichte opvang van asielzoekers. Volgens het persbureau wordt komende week bekendgemaakt welke gemeenten worden aangewezen.

Een woordvoerder van Broekers-Knol wil desgevraagd niet zeggen of Gorinchem of een andere gemeente wordt opgelegd noodopvang te regelen. „We zijn in gesprek met verschillende partijen, ook gemeenten, over hoe extra opvangplekken gegarandeerd kunnen worden”, aldus de woordvoerder. „Maar dat zijn we al een hele tijd doorlopend.”

Knelling in de asielopvang

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol kampt al langer met een lastige situatie in de asielopvang. Doordat er meer asielzoekers bijkomen dan er huisvesting toegewezen krijgen, is de druk op de opvang de afgelopen maanden flink toegenomen. Meerdere gemeenten hebben ruimte gemaakt voor noodopvang, maar doordat die telkens vooral tijdelijk van aard was, bleef het probleem bestaan.

Broekers-Knol schreef vrijdag al aan de Tweede Kamer dat zij zeer spoedig maatregelen zou treffen om voor het einde van het jaar nog tweeduizend nieuwe opvangplekken te regelen. Welke maatregelen precies, maakte ze toen niet duidelijk.