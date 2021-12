Bosnische Serviërs zetten volgende stap richting afscheiding

De semi-autonome regio Republika Srpska in Bosnië-Herzegovina heeft vrijdag een volgende stap gezet richting volledig zelfbestuur. Het regioparlement stemde vóór een motie om zich binnen zes maanden af te scheiden van de het Bosnische leger, belastingstelsel, de veiligheidsdiensten en justitie. Dat meldden internationale persbureaus vrijdag.

De Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik dreigt sinds de zomer in steeds hardere bewoordingen om de Republika Srpska af te scheiden van Bosnië. Hij noemde Bosnië-Herzegovina vrijdag in het parlement een „papieren staat” en zei daarbij dat er in de Republika Srpska een referendum moet komen over een eigen leger, rechtelijke macht en belastingstelstel.

Van de 83 parlementsleden stemden 49 vóór en 3 tegen. Een groot deel van de oppositie liep weg of boycotte de stemronde. Zij is van mening dat de afscheidingsprocedure niet kan worden uitgevoerd „zonder meer bloedvergieten in een land dat is verwoest door etnische conflicten in het verleden”. Ook is de oppositie bang voor nieuwe botsingen in de Balkan.

De ambassades van onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en een delegatie van de Europese Unie noemden de motie „een verdere stap richting escalatie”. Volgens de landen moet de regering van de Republiks Srpska „beseffen” dat het op het spel zetten van de Dayton-vredesakkoorden uit 1995 „de economische vooruitzichten” en „stabiliteit” van het land en de regio in gevaar brengt.