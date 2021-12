Zware overstromingen in Noord-Spaanse regio Navarra

De Noord-Spaanse regio Navarra kampt vrijdag met ernstige overstromingen. Door zware regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden en staan woningen en auto’s onder water. Het noodweer heeft aan zeker één iemand het leven gekost. In het kleine dorpje Sunbilla, op zo’n twee uur rijden van Bilbao, werd een bewoner dodelijk getroffen toen het dak van een boerderij instortte als gevolg van een aardverschuiving.

De overstromingen leveren historische beelden op. Op sociale media worden video’s gedeeld van mensen die door de straten kajakken in de regionale hoofdstad Pamplona. In het centrum van Villava, een kleine nabijgelegen plaats, staan huizen tot aan hun daken onder water. Talloze wegen zijn afgesloten en het openbaar vervoer ligt plat.

De autoriteiten in Navarra hebben inwoners gewaarschuwd voor de „zeer buitengewone situatie” en raden iedereen af om op pad te gaan, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. „Het probleem zit hem niet zozeer in de hoeveelheid neerslag, maar in het niveau van de rivieren”, aldus de regionale minister van Binnenlandse Zaken Amparo Lopez vrijdag, volgens persbureau Reuters. Door stortregens en ontdooide sneeuw en ijs is het waterpeil in de rivieren het afgelopen etmaal in rap tempo gestegen.

In de komende uren zullen naar verwachting het midden en het zuiden van de regio te maken krijgen met hoogwater, waaronder de steden Peralta, Funes en Falces.