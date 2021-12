Zeker 53 doden bij ongeluk vrachtwagen met migranten in Mexico

Zeker 53 mensen, voornamelijk migranten uit Midden-Amerika, zijn omgekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen waarmee ze in het zuiden van Mexico richting de Verenigde Staten reisden. Tenminste 54 anderen zijn gewond geraakt. Dat melden internationale persbureaus.

Het ongeluk, waarbij de truck omsloeg en tegen een voetgangersbrug over een snelweg botste, gebeurde in de staat Chiapas. De vrachtwagen vloog bij een scherpe wending uit de bocht nabij de stad Tuxtla Gutierrez.

Op foto’s vlak na de crash is te zien dat slachtoffers verspreid over het wegdek liggen. Ook zijn op videobeelden doden en gewonden te zien in het laadruim van de vrachtwagen. Volgens Luis Manuel Moreno, het hoofd burgerlijke veiligheid van Chiapas, waren ongeveer 21 van de gewonden er slecht aan toe. Zij zijn naar ziekenhuizen gebracht. Reddingswerkers legden later de doden in rijen op het asfalt, gehuld in witte lakens.

Ook kinderen aan boord

Een overlevende, Celso Pacheco uit Guatemala, zei volgens persbureau AP dat de vrachtwagen te hard leek te rijden, en vervolgens uit balans raakte door het gewicht van de migranten. Volgens hem waren er migranten uit Guatemala en Honduras aan boord. Onder hen waren acht à tien jonge kinderen. Hij zei dat hij probeerde de VS te bereiken - maar verwachtte te worden teruggestuurd naar Guatemala.

De slachtoffers kwamen naar alle waarschijnlijkheid zo goed als allemaal uit Midden-Amerika, maar over hun nationaliteiten is nog weinig bekendgemaakt. Honderdduizenden migranten proberen elk jaar via Mexico naar de VS te reizen, om te ontkomen aan armoede en geweld in Midden-Amerika. Velen van hen betalen smokkelaars om hen te vervoeren in overvolle vrachtwagens.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador sprak op Twitter zijn „diepe spijt” uit over het ongeluk, dat hij omschreef als „zeer pijnlijk”.