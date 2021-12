Wereldkampioen Magnus Carlsen doet ook goede zaken met zijn schaakimperium

Terwijl Magnus Carlsen de afgelopen weken prolongatie van zijn wereldtitel schaken zeker stelde, verloor hij dagelijks geld. Sinds zijn tegenstander Jan Nepomniasjtsji op 26 november een witte pion naar voren schoof en daarmee de eerste partij van de WK-match in Dubai opende, nam de beurswaarde van Play Magnus Group (PMG), het bedrijf dat de Noor in 2013 oprichtte en dat in 2020 naar de beurs in Oslo werd gebracht, almaar af – een kleine opleving na Carlsens eerste winstpunt in de marathonpartij van vorige week vrijdag daargelaten.

Toen deze vrijdagmiddag de elfde en naar nu blijkt laatste partij (Carlsen won de tweekamp over maximaal veertien partijen met 7,5-3,5) op het punt van beginnen stond, bedroeg het verlies meer dan 8 miljoen euro. De regerend wereldkampioen bezit bijna 9 procent van de aandelen, waarmee zijn verlies meer dan zes ton bedraagt – de helft van de winstpremie voor een nieuwe WK-titel.

Het financiële verlies zal Carlsen weinig deren. De dalende koers laat onverlet dat de Noor de afgelopen jaren gestaag zijn eigen zakenimperium heeft opgebouwd. Net als succesvolle sporters als LeBron James, die naast basketballer onder meer aandeelhouder is van honkbalclub Boston Red Sox en voetbalclub Liverpool, en voetballer David Beckham, die geurtjes en kledinglijnen uitbracht en eigenaar is van een voetbalclub in Miami, is Carlsen erin geslaagd zijn sport te ontstijgen en sportieve voorspoed om te zetten in financieel gewin.

PMG is in acht jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste schaakbedrijven ter wereld, met 250 werknemers, meer dan 4 miljoen geregistreerde en 60 duizend betalende gebruikers, en een verwachte omzet in 2021 van zo’n 19 miljoen euro. Toen het bedrijf in oktober 2020 naar de beurs ging, werd het getaxeerd op zo’n 100 miljoen euro – Carlsens aandeel was daarmee ongeveer 9 miljoen waard.

Prijzengeld

Het begon met een klein bv’tje dat zijn ouders voor Carlsen opzetten toen hij zestien was. Doel was ervoor te zorgen dat hij rond zijn 25ste financieel onafhankelijk zou zijn, mocht hij dan willen stoppen met professioneel schaken. Niet alleen schaakt Carlsen (31) nog steeds, hij is de doelstelling van zijn ouders inmiddels voorbijgeschoten. Carlsen, die op zijn dertiende de destijds jongste grootmeester ooit werd, toonde zich de afgelopen jaren snel niet alleen een uitzonderlijk schaker, maar ook iemand die zich bewust is van zijn zakelijke potentie en die zich laat omringen met mensen die dat potentieel kunnen benutten, zegt Remmelt Otten, uitgever van New in Chess, het toonaangevende Nederlandse schaakblad dat begin dit jaar werd overgenomen door het bedrijf van de Noor. „Carlsen weet precies wat hij voor bedrijven en sponsoren kan betekenen en andersom.”

Op zijn negentiende, drie jaar voordat hij voor het eerst wereldkampioen werd, verscheen de jonge Noor naast filmster Liv Tyler in reclames van kledingmerk G-Star. Tegenwoordig heeft hij persoonlijke sponsoren als gokbedrijf Unibet, betaalreus Mastercard en mineraalwaterproducent Isklar.

Maar zijn handigste commerciële zet is het oprichten van Play Magnus geweest. Vlak nadat hij in 2013 wereldkampioen was geworden door Viswanathan Anand te verslaan, lanceerde hij de schaakapp die gebruikers tegen een virtuele Carlsen laat spelen op verschillende momenten in zijn carrière. Hoe ouder Carlsen in de app wordt, hoe beter de technologie weerstand biedt op het schaakbord. Acht jaar later is de app voor op je telefoon uitgegroeid tot een schaakimperium dat door overnames en fusies ook een van de grootste schaakwebsites ter wereld – Chess24 – en veelgebruikte schaaksoftware als Chessable, waarmee gebruikers hun eigen vaardigheden kunnen verbeteren, omvat.

Daarbij heeft PMG gebruik kunnen maken van het momentum dat het schaken heeft sinds het begin van de coronacrisis. De sport verplaatste zich massaal naar online platforms. Daar kwam in het najaar van 2020 het succes van de Netflix-serie The Queen’s Gambit, waarin de fictionele schaakster Beth Harmon de wereldtop bestormt, nog eens overheen. „Er is een hele nieuwe markt bijgekomen van mensen die op laag niveau schaken en het als een game zien”, zegt Dirk Jan ten Geuzendam, hoofdredacteur van New in Chess. „Daar heeft PMG goed op ingespeeld.”

Het bedrijf van Carlsen besloot naast het aanbieden van apps, software en een platform om te schaken ook online toernooien op hoog niveau te organiseren, te beginnen met een reeks van vijf in 2020. Dit jaar werd de Champions Chess Tour opgezet, tien digitale toernooien waaraan 44 van de beste spelers van de wereld meededen, inclusief de Noorse wereldkampioen. Sponsoren hadden daar wel oren naar: er kwam een prijzenpot van ruim 1,4 miljoen euro. De wedstrijden werden live door 115 miljoen mensen bekeken. Carlsen zelf won vier toernooien, goed voor een bedrag van 279.000 euro.

Nog altijd betrokken

Carlsen is, ook als minderheidsaandeelhouder, altijd betrokken geweest bij belangrijke beslissingen van zijn bedrijf. Zijn vader, Henrik Carlsen, zit in de raad van commissarissen van PMG. En de huidige topman, Andreas Thome, belt regelmatig met de wereldkampioen voor overleg. Zo was het Carlsen die vond dat het bedrijf ook een zogenoemde playzone moest hebben, een plek waar spelers online tegen elkaar kunnen spelen. Het leidde in 2019 tot de fusie tussen Play Magnus en Chess24.

Van het geld dat bij de beursgang in 2020 werd opgehaald werden acquisities gedaan. Onder meer New in Chess werd overgenomen in februari. De gelijknamige Nederlandse uitgever van het schaakblad werkte al samen met Chessable, dat in 2019 was aangekocht door PMG. Een overname van New in Chess was de logische volgende stap, zegt uitgever Otten. „Ze wilden onze oefenboeken voor de software van Chessable. Daar hadden wij wel oren naar. Wij hebben de content, PMG het publiek. Nu bereiken we meer mensen dan ooit met onze boeken en tijdschriften.”

Er zijn ook andere voordelen: zo kon de uitgeverij dit jaar een fotoboek over het leven van Carlsen uitbrengen dankzij de onderlinge banden, en werd het de naamgever van een van de online schaaktoernooien die PMG organiseerde. En ook een toekomstig boek van de hand van Carlsen, een grote wens van de uitgeverij, is dichterbij gekomen.

Van Noorse bemoeienis met de redactie of de inhoud van het blad is geen sprake, zegt Ten Geuzendam. „Bij de overname is redactionele vrijheid vastgelegd.” Hij is ervan overtuigd dat Carlsen zijn bedrijf niet alleen om het geld heeft uitgebouwd tot het imperium dat het nu is. „Natuurlijk is het een manier om geld te verdienen, maar Magnus heeft ook de oprechte wens om de schaakgemeenschap te vergroten omdat hij ontzettend veel van het spel houdt”, zegt Ten Geuzendam. De enige schaker die volgens hem net als Carlsen de potentie had van sportief succes zakelijk succes te maken, was de Rus Garry Kasparov. Maar die had de neiging conflicten te krijgen. „Als Kasparov het prudenter had aangepakt, was hij heel ver gekomen. Carlsen doet geen rare dingen. Als je een microfoon voor zijn neus zet, komen er gewoon verstandige dingen uit.”

Desondanks bleek onlangs bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal van 2021 dat PMG dit jaar tot nu toe bijna 13 miljoen euro verlies heeft geleden – reden voor de stevige koersdaling van de laatste weken. Begin dit jaar was het aandeel nog ruim twee keer zo veel waard. De familie Carlsen blijft vertrouwen houden in het bedrijf. Vader Henrik Carlsen vertelde onlangs aan The New York Times dat zijn zoon en hij het afgelopen jaar honderdduizend extra aandelen hebben ingekocht. Reden voor het optimisme: PMG schat dat er wereldwijd zo’n 650 miljoen schakers zijn ziet dus kansen voor groei. Een volgende reeks van negen online toernooien moet beginnen in februari 2022, en er zijn plannen voor een regionale tour in India. Het grote doel: de Champions Chess Tour moet voor het schaken worden wat de Formule 1 voor autosport is en de PGA Tour voor het golf.