Waarom Duitsland en Frankrijk willen praten met Poetin

Donderdag, amper beëdigd als Duitse minister van Buitenlandse Zaken, reisde Annalena Baerbock naar Parijs om haar Franse collega Jean-Yves Le Drian te zien. Le Drian, geboortejaar 1947, kon haar grootvader zijn. Hij is een ouwe rot in het vak. Hij werd in 1978 parlementariër. Was vijf jaar minister van Defensie. Is sinds 2017 minister van Buitenlandse Zaken. Hij kent zijn pappenheimers – Russen, Amerikanen, allemaal. Le Drian begrijpt dat Europa momenteel qua veiligheid compleet in de tang zit. En dat Europa, Fransen en Duitsers voorop, moet proberen zich daaruit te bevrijden.

Terwijl Duits Twitter explodeerde omdat Baerbock het vliegtuig nam en niet de trein, zette Le Drian zijn collega met beide benen op de grond. Hij schetste een somber beeld. Vladimir Poetin, de Russische president, dreigt Oekraïne binnen te vallen. Of hij dat echt gaat doen, weet niemand – hijzelf misschien niet eens. Wat hij wil, is aandacht trekken voor oud zeer: al jaren eist Poetin een rol voor Rusland in de Europese veiligheidsstructuur en al jaren krijgt hij die niet. Hij wil zeggenschap op het continent.

Rusland is een Europees buurland, vindt hij – een supermacht die Europa bij zijn plannen moet betrekken. De tsaren beslisten mee in het Europese Concert, vanaf 1815. Met Fransen, Britten, Pruisen en Habsburgers bakenden ze invloedssferen af. De Sovjets heersten na 1945 over een deel van Europa. Met de Amerikanen, die het andere deel aan hun kant hadden, bespraken ze wapenbeheersing en andere strategische zaken.

Dit wil Poetin weer: in Europa om de tafel zitten, samen beslissen wat van wie is. Lijnen trekken: dit is van jou, dit van mij. Eerst beet hij een stuk van Georgië af om zijn eis kracht bij te zetten. Toen annexeerde hij de Krim, weekte hij Balkanlanden los van Europa, intervenieerde hij in Syrië, Libië en elders om het Westen te dwarsbomen. Maar al wat hij kreeg, was meer sancties en gepreek – en nul zeggenschap over de Europese veiligheid.

Nu, ziet hij, is het moment gekomen om door te pakken. Hij ziet het Westen als zwak en verdeeld – zie Brexit, de duikbotendeal met Australië, Frans-Britse ruzies, het gedoe over de Poolse rechtsstaat. Amerika focust op China en wil dat de Europeanen hun eigen defensie eens regelen. Dat maakt Europeanen, die niets geregeld hebben, onzeker. Hét moment voor Poetin om Oekraïne – geen EU- of NAVO-land, maar uit vrije wil steeds meer westers geöriënteerd – in de houdgreep te nemen, Europeanen te negeren en over hun hoofden president Biden de hand te reiken: we moeten praten, grenzen afbakenen.

Poetin denkt dat een Republikein in 2024 president wordt. Met Republikeinen, dat zag je aan Trump, was geen afspraak te maken. Met Biden wel. Biden gelooft in afspraken, in verdragen. Daarom wil Poetin opschieten.

En deze week gíng Biden ook met hem praten. Met tegenzin – zo beloon je een disruptor. Maar dit is een gevaarlijke situatie. Voor het eerst sinds 1945 dreigt er een immens land onder de voet te worden gelopen. Als Oekraïne capituleert, wat doet Servië dan met Kosovo? Turkije met Cyprus? Is Polen of Litouwen veilig, als Oekraïne daar een regering-in-ballingschap vestigt?

Dit besprak Baerbock met Le Drian, voor ze de trein (!) nam naar Brussel. Zware kost voor een kennismakingsgesprek. Maar dit gaat niet om Oekraïne, het gaat om de Russische rol in de Europese veiligheid.

De implicatie van deze toestand is dat Europa niet meer over zijn eigen veiligheid beslist. Daarom willen de twee ministers met Rusland gaan praten. Omdat er, zolang je praat, hopelijk niet geschoten wordt. En omdat het link is om het Europese lot wederom in Amerikaanse handen te leggen. Zit Biden er nog, na 2024? In Parijs en Berlijn neemt niemand daar gif op in.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

