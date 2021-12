Vroeg dicht? Dan maar om 13.45 uur aan de cocktails

4.56 uur – Alphen aan den Rijn: Naar de sportschool

Het is pikkedonker en op een verdwaalde automobilist na is de stad uitgestorven. Om 4.56 uur springen de lichten aan bij Bezemer Fitness: drie verdiepingen vol crosstrainers, gewichten, bokszakken en moderne fitness-apparaten. Er klinkt urban muziek uit de boxen.

Stipt om vijf uur wordt de eerste QR-code gescand. „Ik wil per se blijven sporten omdat ik daardoor goed in mijn vel zit”, vertelt Rolf Boers. Hij is sporter nummer drie en meldt zich om zeven over vijf. Boers werkt als teamleider bij Tata Steel in IJmuiden en begint doorgaans rond zeven uur met werken. Sporten deed hij altijd in de avonduren. Maar die optie is afgesneden sinds het kabinet op 28 november onder meer sportclubs, bioscopen, cafés, restaurants en winkels sloot tussen 17.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends.

NRC bekeek bij drie van die etablissementen hoe er met de huidige ‘avondlockdown’ wordt omgaan. Bij Bezemer Fitness is dat pragmatisch. „Je doet het ermee”, zegt bijvoorbeeld sporter Boers. IT’er Vincent Alvares vindt de nieuwe tijden zelfs „ideaal”. „De wekker thuis gaat vroeg vanwege het werk van mijn vrouw. In plaats van dat ik nog een uurtje blijf liggen, ga ik nu sporten.”

Normaal ging de sportschool doordeweeks om 07.00 uur open, maar vanwege de avondlockdown maakte eigenaar Thijs Bezemer daar 05.00 uur van. Het verbaast hem dat mensen dan ook al in groten getale komen. Deze ochtend zijn er voor zessen al twaalf mannen en drie vrouwen aan het fitnessen. Een jongen meldt zich om half zes doodleuk voor een afspraak om zijn nieuwe sportschema op te stellen. Bezemer schat dat hij de laatste dagen voor 08.00 uur gemiddeld honderd sporters over de vloer heeft. „Wij zien dat nu veel meer mensen dan voorheen vóór hun werk komen sporten.”

Als sportschoolhouder ervoer hij het coronabeleid van het kabinet als onvoorspelbaar. „Ik vond het heel erg om te zien dat mensen die aan hun gezondheid willen werken die mogelijkheid ontnomen werd.” Van maart tot juli 2020 moesten de sportscholen dicht. En van december vorig jaar tot mei 2021 opnieuw. Bezemer zette in die laatste periode een tent buiten zodat de mensen konden blijven sporten en hij gaf les via Zoom. „Wij zijn blij dat we open mogen blijven, maar het is eigenlijk bizar dat je daar tegenwoordig blij mee bent.”

De sportschoolhouder zegt bijna geen overheidssteun te hebben gehad, omdat de manier waarop die berekend werd geen rekening hield met groeiende ondernemingen als de zijne. Het waren vooral trouwe leden die hem financieel overeind hielden. Bezemer baalt dat een deel van hen zich vanwege de verplichte QR-code niet laat zien. „Wij hebben veel fitte leden en die wilden zich niet allemaal laten vaccineren. Zij mogen nu hun abonnement op pauze zetten. Dat kost ons veel geld, maar eerder hebben zij ons ook gesteund.”

Jennifer Knuchel

9.50 uur – Rotterdam: Naar de film

Zelfverzekerd doch geknakt, gecontroleerd maar gevaarlijk. Volgens filmtheater Kino speelt Nicolas Cage in Pig misschien wel zijn beste rol sinds Leaving Las Vegas. De film over chefkok Cage en zijn truffelvarken is een van de drie films die deze doordeweekse dag tussen 10 en 11 uur ’s ochtend draait. Ook pre-corona programmeerde Kino al films in de ochtend, vertelt mede-eigenaar Jan de Vries. „Het valt op dat de laatste weken veel meer bioscopen dat zijn gaan doen.”

De coronamaatregelen hakken er bij bioscopen hard in. Naast de QR-code moet in de zaal afstand worden gehouden en mogen slechts twee bezoekers naast elkaar zitten. „En we zijn onze belangrijkste vertoningsmomenten kwijt: de films om 17.00, 19.00 en 21.00 uur. Het is financieel eigenlijk niet de moeite waard, maar wij vinden het belangrijk dat mensen naar de film kunnen blijven gaan.”

De Vries merkt dat bezoekers die ’s avonds kwamen, nu overdag een film pakken. „In het weekend zien we nu zelfs wel eens dat een vroege film uitverkoopt. Al zit dan vanwege de maatregelen nog maar een derde van de zaal vol.” Doordeweeks is de aanloop beperkt.

Je moet de mogelijkheden benutten en je flexibel opstellen

Twee vroege filmgangers zijn Noortje Arkesteijn en Lisa Tans. De vrouwen hebben een vrije dag en gaan voor het eerst zo vroeg naar de film. „Je moet de mogelijkheden benutten die er zijn en je flexibel opstellen”, vindt Arkesteijn. „Anders blijft er niks over.”

„Ik had even genoeg van het thuiswerken”, zegt Gaton. Ze werkt als leidinggevende in de jeugd-GGZ en wil niet met haar volledige naam in de krant. Trots laat ze een foto zien van een tas met een tekst van Albert Camus die ze zojuist heeft besteld. The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Ze is kritisch op veel aspecten van het coronabeleid en hoe het gros van Nederland dat gelaten ondergaat.

Heeft zij zich dan niet laten vaccineren of testen om naar de bioscoop te gaan? Met fonkelende ogen: „Ik heb een QR-code, daar laat ik het bij.”

13.45 uur – Vinkel: Tapas en cocktails

In Danny’s Eeterij klinkt geroezemoes. Acht tafels zijn bezet. Voor Angelo Zeijpveld, teamleider bij de Jumbo, en Rosie van den Berg, werkzaam in de verslavingszorg, staan een lege mojito en witte sangria. Het stel viert Zeijpvelds dertigste verjaardag. Normaal zouden ze dan ’s avonds uit eten gaan, nu zitten ze overdag aan de tapas, pinchos en drank. Het stel is „wel een beetje klaar” met alle coronamaatregelen, maar maakt er het beste van. „Je wordt flexibeler en gooit makkelijker je routine om.”

Nederland kent geen rijke lunchcultuur, maar onder het mom van ‘lunchen is het nieuwe dineren’ proberen veel restaurants dat te veranderen. Zo ook Danny’s Eeterij in Vinkel, een dorp met 2.500 inwoners in de buurt van Den Bosch. „Wij hebben twee weken geleden onmiddellijk besloten om zeven dagen per week open te gaan met onze pincho’s en tapaslunch”, vertelt eigenaar Danny Langens, die het restaurant met zijn vrouw Nicole runt.

Het echtpaar liet zich in Spanje inspireren en vormde hun eetcafé jaren geleden om tot een restaurant met „wereldtapas”. Op de kaart staan gamba’s in knoflookolie en calamares, maar ook pincho’s met kalfsbitterbal, met filet americain en met boerenuitsmijter.

Het restaurant trekt gasten uit de verre omgeving en zat voor de lockdown vrijwel dagelijks vol. Dat geldt nu ook voor de lunch in het weekend. „Maar qua omzet hebben we nog steeds een enorme terugval, want we hadden iedere avond tachtig tot negentig gasten. En avondeters geven meer uit dan lunchers.”

Deze woensdag verwacht Langens zo’n 15 procent van zijn reguliere woensdagomzet te behalen. Financieel zou het verstandiger zijn helemaal op slot te gaan, maar dat wil het echtpaar niet om het personeel vast te houden en de binding met de klanten die wél komen.

En misschien wordt de tapas- en pinchoslunch wel een blijvend succes. „Ik zie wel iets ontstaan. Wij hebben nu ook mensen die iets later op de middag reserveren en tot 17.00 uur blijven. Dinchen noemen ze dat. Een combinatie van diner en lunch.”