Verstappens laatste stap naar de titel

Hoe zal de Nederlandse Formule 1-held een mooi seizoen afronden? De spanning is flink opgelopen en doet me denken aan mijn eerste jaren waarin ik hard aan de deur klopte om een basisplaats te veroveren en kampioenschappen te winnen. In die fase merk je dat soms de ervaring nog ontbreekt om alles eruit te halen wat erin zit. En hoe je moet omgaan met spanning en verwachtingen. Allemaal factoren die invloed hadden op mijn prestaties. Ik leerde snel en stond al vlug en regelmatig op het podium.

Max Verstappen gaat nu door zo’n periode waarin ervaring en kunde niet altijd samenkomen. Hamilton heeft het allemaal al meegemaakt en kan dus profiteren van zijn ervaring en die van de andere mensen in zijn team. Max heeft natuurlijk al bewezen dat hij bij de absolute top hoort en heeft Nederland al trots gemaakt met zijn prestaties, met name dit jaar.

Vorig weekend was ik in Djedda en helaas moest ik al vroeg terugvliegen naar Dubai waardoor ik niet bij de race kon zijn. Ik zat in het vliegtuig dicht bij twee andere Nederlanders die het alleen maar over de race hadden. Wie heeft er gewonnen, was de eerste vraag na de landing. Het antwoord was teleurstellend, Hamilton stond weer op de hoogste plek op het podium. Ik vind het mooi om te zien hoe via sport de harten van mensen worden verwarmd – ook als Verstappen niet heeft gewonnen – en hoe zij de dagelijkse problemen voor een paar uur of zelfs een paar dagen achter zich kunnen laten.

Ik ben door verschillende mensen uitgenodigd om er ook dit weekend in Abu Dhabi weer bij te zijn. In de aanloop naar de ultieme race draaien de evenementen op volle toeren. De grote bedrijven en de fans staan te popelen om te zien wie het gaat worden. Verstappen of Hamilton?

Op een gala-evenement in Abu Dhabi zag ik voor het eerst in lange tijd mijn goede vriend Stefano Domenicali weer. Jarenlang was hij teambaas bij Ferrari en daarna voorzitter en directeur van Lamborghini, met fantastische resultaten. Nu is hij voorzitter en directeur van de Formula One Group. Wat een carrière als manager. Een soortgelijke groei hoop ik ook bij Max Verstappen te zien.

Vrijdagavond zal ik wat dichter bij Max zijn, op een sponsoractiviteit van Red Bull, en hem alle succes wensen. Vanzelfsprekend betekent dit weekend veel voor hem. In de aanloop naar dit voorlopige hoogtepunt in zijn carrière heeft hij al veel overwonnen. Hij is uit de schaduw getreden van zijn vader, die veel voor hem betekent en van wie hij ook een aantal belangrijke eigenschappen heeft geërfd. Max zal wat meer rust krijgen als hij weet dat hij niets te verliezen heeft, of in elk geval minder dan zijn tegenstander. Wie niets te verliezen heeft, kan makkelijker vrijuit presteren. Met de wereldtitel op zak zal dat een stuk eenvoudiger zijn.

Eerst maar eens zien of hij zaterdag poleposition verovert. En hoe het zondag ook afloopt, met of zonder titel, voor mij is Max Verstappen een coureur met nog grote successen in het verschiet.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.