Versoepelen of niet, dat staat op het spel bij de persconferentie van dinsdag

Flinke meevaller: sinds deze week daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Hard gaat het niet; lang steeg het aantal nieuwe opnames met 20 procent per week, afgelopen week daalde het met 10 procent.

Maar dat er überhaupt een daling is ingezet, kwam onverwacht. Twee weken geleden voerde het demissionaire kabinet een ‘avondlockdown’ in, in de veronderstelling dat de regels die tot dan toe golden, niet genoeg effect zouden hebben. Dat viel dus mee. Komende week zal de daling waarschijnlijk nog wat versnellen: dan komt het effect van de avondlockdown er bovenop. Het duurt immers zeker twee weken voor nieuwe regels doorwerken in ziekenhuiscijfers.

Die positieve ontwikkeling zou nog net voor de persconferentie van aanstaande dinsdag kunnen komen. Want de avondlockdown gold voor drie weken, dinsdag bepaalt het kabinet of de regels vanaf 19 december kunnen worden versoepeld.

Zit dat er in, nu de ziekenhuiscijfers dalen?

Bedbezetting niet lager

In de ziekenhuizen is het nog steeds alle hens aan dek: de reguliere zorg wordt nog altijd verder afgeschaald. Het aantal nieuwe patiënten mag afnemen, maar doordat de mensen die al in het ziekenhuis lagen er doorgaans anderhalf (verpleegafdeling) tot drie weken (IC) blijven, liggen de ziekenhuizen nog altijd vol. De bedbezetting is in de afgelopen week dan ook niet afgenomen, op de IC’s liggen zelfs meer coronapatiënten dan een week geleden. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg stelde afgelopen week in een persmoment dat de ziekenhuizen weer enigszins normaal kunnen functioneren als de dagelijkse instroom beperkt blijft tot hoogstens twintig IC-patiënten per dag. Het zijn er nu ruim veertig.

Ook het RIVM waarschuwt voor het „hoge niveau” van de cijfers. Het OMT, dat vrijdag weer bij elkaar kwam, stelde vorige week dat het nuttig kan zijn om een extra maatregel te nemen: het sluiten van scholen in de week voor de kerstvakantie. De besmettingsgraad onder schoolkinderen is erg hoog, door ze een week eerder naar huis te halen is de kans kleiner dat zij tijdens Kerst hun opa’s en oma’s besmetten, is de gedachte.

Eindejaarsrisico

Over de feestdagen zijn meer zorgen. Er zitten vijf dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw, precies de incubatietijd van corona. Wie besmet raakt tijdens een kerstdiner met familie, kan het virus dus doorgeven aan vrienden op nieuwjaarsfeestjes. Zo zou het zich razendsnel kunnen verspreiden.

Bovendien wordt er met enige vrees naar de Omikronvariant gekeken, die een stuk besmettelijker lijkt. Het RIVM gaat ervan uit dat Omikron rond februari de dominante variant in Nederland is. Er is tot eind maart nodig om iedereen die dat wil een boostervaccinatie te geven, die ertoe moet leiden, zo is de hoop, dat mensen minder snel geïnfecteerd raken met Omikron. Om te voorkomen dat de Omikronvariant het aantal besmettingen opstuwt vóór de boostercampagne is afgelopen, ligt het voor de hand om de besmettingsgraad zo ver mogelijk naar beneden te duwen. Dat was ook begin 2021 de inzet toen de Alfavariant in Nederland zijn intrede deed.

Het is de vraag hoe ver het kabinet wil gaan. Het sluiten van de scholen in de week voor Kerst ziet het kabinet eigenlijk niet zitten: er zijn al veel leerlingen met leerachterstanden, een extra week thuis helpt dan niet, schreef De Jonge afgelopen week al aan de Kamer. Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) twitterde donderdag dat het kabinet er alles aan wil doen om de scholen open te houden.