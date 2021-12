Shell vertrekt definitief naar Londen: aandeelhouders stemmen voor verhuizing

Shell vertrekt definitief uit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag hebben de aandeelhouders ingestemd met de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen. Het olie- en gasbedrijf wordt volledig Brits. Shell zal zich fysiek en fiscaal in Londen vestigen: ‘Koninklijke’ en ‘Nederlandse’ verdwijnen uit de bedrijfsnaam. Topman Andrew Mackenzie benadrukte op de aandeelhoudersvergadering niet alle banden met Nederland te verbreken. De aandelen blijven nog genoteerd op de Amsterdamse beurs en enkele bedrijfsonderdelen, zoals de technologiedivisie blijven in Nederland.

Lees ook: Het logische vertrek van ieders favoriete boksbal

Vorige maand verraste Shell het demissionaire kabinet met het nieuws uit Nederland te willen vertrekken. In allerijl probeerde demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) het bedrijf op andere gedachten te brengen. Ook peilde de VVD bij andere partijen of zij alsnog voor het afschaffen van de dividendbelasting zouden zijn, als ze daarmee een verhuizing van Shell konden afwenden. Daarvoor bleek opnieuw weinig politieke steun: drie jaar geleden moest het kabinet het plan voor het afschaffen van de dividendbelasting al intrekken onder druk van de Tweede Kamer.

In het Verenigd Koninkrijk heft de overheid geen dividendbelasting, dat speelt mogelijk mee in het besluit uit Nederland te vertrekken. Shell zelf noemt de huidige duale aandelenstructuur als voorname aanleiding voor de verhuizing: het bedrijf wil die versimpelen door de in Amsterdam genoteerde A-aandelen (in euro’s) en B-stukken (in Britse ponden) samen te voegen. Shell hoopt zo slagvaardiger te kunnen opereren.

Banen

Vorig jaar kondigde Shell aan wereldwijd 7.000 tot 9.000 van de 83.000 wereldwijde banen te schrappen. In Nederland zijn zo’n 9.000 mensen in dienst. Het is onduidelijk wat het vertrek voor hen betekent; aanvankelijk zal alleen de bestuurlijke top van Shell naar Londen gaan.

Op de vergadering vrijdag in Ahoy drongen verschillende aandeelhouders aan op een duurzamere koers van Shell. De rechtbank in Den Haag oordeelde vorig jaar mei dat het gasbedrijf de netto-uitstoot van broeikasgassen met 45 procent moet reduceren in 2030. De zaak kwam er op initiatief van Milieudefensie. Shell gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het besluit naar Londen te verhuizen staat volgens het bedrijf los van de rechtszaak.