Rotterdam biedt excuses aan voor slavernijverleden

De gemeente Rotterdam biedt namens het college van burgemeesters en wethouders excuses aan voor de rol van het stadsbestuur in het systeem van kolonialisme en slavernij vanaf 1600. Dit doet burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdagmiddag tijdens een toespraak in de Laurenskerk. De excuses komen na afronding van een omvangrijk onderzoek eind 2020 naar de verantwoordelijkheid van Rotterdam in het slavernijverleden en de koloniale handel. Voor deze vrijdag gekozen omdat het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens is.

De burgemeester stelt in een brief aan de gemeenteraad dat de onderzoeken „nodig waren om het verleden onder ogen te zien”. Rotterdam neemt „institutionele verantwoordelijkheid voor de deelname van vroegere stadsbesturen” aan „deze pijnlijke geschiedenis” van het koloniale en slavernijverleden, aldus Aboutaleb. „Wel is het college voorzichtig met een beschuldigende vinger naar individuen uit het verleden.” Eerder heeft Amsterdam excuses aangeboden voor de rol in het slavernijverleden. Den Haag en Utrecht hebben soortgelijk onderzoek laten uitvoeren.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Rotterdam vanaf 1600 „tot over zijn oren” in de slavenhandelzat. Rotterdam was sterk betrokken bij de op slavenhandel gebaseerde economie in de zeventiende en achttiende eeuw; bedrijven in de Maasstad profiteerden daar flink van. Een van de conclusies was dat slavenhandel aan de basis lag van de ontwikkeling van Rotterdam tot wereldhaven. In NRC stelde een van de onderzoekers dat Rotterdam verantwoordelijk was voor zo’n tien procent van alle getransporeerde slaafgemaakten.

Na de publicatie van het onderzoek stelde Aboutaleb te willen nadenken over de betekenis, voorwaarden en gevolgen bij excuses voor die periode. De burgemeester vroeg zich af of die zouden moeten gelden voor het college, stadsbestuur en raad, de gemeente of alle Rotterdammers. In de vrijdag gepubliceerde brief schrijft hij dat het college is „geraakt door de verhalen van Rotterdammers over de betekenis van het koloniale en slavernijverleden”. Aboutaleb hoopt dat de excuses bijdragen aan „heling en een sterkere stad”.