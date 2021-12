Rijke toeristen en extreme luxe: zo bleef de Bijenkorf over als laatste Nederlandse warenhuis

Op een zaterdagmiddag in december moet iedereen wachten, óók de klant die vele duizenden euro’s komt uitgeven. Rijk of arm, Aziatische toerist of Amsterdamse straatjongen – allemaal staan ze in de rij voor de Amsterdamse Bijenkorf. Twee medewerkers bij de ingang laten elke vijf minuten een plukje mensen binnen, alsof het de toegang betreft tot een exclusieve nachtclub. Aan de overkant van de Dam schreeuwt een vrouw door een megafoon over de geneugten van het socialisme. De wachtenden lijken haar niet te horen: zij zijn hier om hun geld te laten rollen.

In de marmeren parterre trekt elke inpandige luxewinkel z’n eigen publiek. Bij Gucci verdringen vier jongens zich om een petje, terwijl een deftige Limburgse familie een paar leren loafers bekijkt. Bij Cartier doet een jonge moeder zichzelf een gouden armband kado, ter waarde van twee modale maandsalarissen, „omdat mama zo hard werkt”. Bij Hermès rekent een oudere man een paar handschoenen af van 690 euro. Hij heeft ze niet langer dan vijf seconden gepast.

Een gefortuneerde kan hier, in de meest luxe van de zeven Bijenkorf-winkels, op vele manieren zijn of haar geld uitgeven: een trui met scheuren en gaten van Balenciaga (1.200 euro), een Prada-hondendraagtas mét drinkbakje (2.100 euro), een kaars van anderhalve kilo met bessengeur van het Franse Diptyque (250 euro) óf gouden airpodversiering van Dior (690 euro). Zij die hun honger naar luxe hebben gestild, verlaten het pand met grote merktassen.

De eigenaar van de Bijenkorf, sinds 2011 de Brits-Canadese miljardairsfamilie Weston, kan tevreden zijn. Dit is hoe zij een toekomstbestendige winkelketen voor zich zien. In een zeldzaam interview met de Financial Times uit dat jaar zei wijlen pater familias Galen Weston dat winkels „een krimpende markt zijn en dus een enge plek om zaken in te doen. Je moet constant upgraden om ervoor te zorgen dat je de beste bent, de meest opwindende plek om te zijn.”

Toch neemt de familie Weston na elf jaar afscheid van de Bijenkorf (omzet in 2019: 500 miljoen, 2.500 werknemers) en andere warenhuizen van Selfridges Group – waartoe ook de gelijknamige Britse warenhuisketen behoort. Dit jaar overleed Galen Weston en het verhaal gaat in Britse media dat zoon en dochter minder voelen voor luxe warenhuizen dan hun vader. Zij willen hun energie storten op supermarkten die onder dezelfde groep vallen.

Inmiddels zijn de Westons naar verluidt in vergaande onderhandeling met een andere miljardairsdynastie, de Chirathivats uit Thailand. De Thai bezitten met hun Central Group al diverse internationale luxe warenhuizen, waaronder KaDeWe in Berlijn en La Rinascente in Rome en Milaan. De verwachting is dat de koop nog deze maand wordt aangekondigd.

De kans is dus levensgroot dat de Bijenkorf na een Nederlandse, Britse en Canadese nu een Thaise eigenaar krijgt. Wat koopt die familie eigenlijk? Weinig sectoren in de winkelstraat werden de afgelopen tien, vijftien jaar zó hard getroffen als warenhuizen. In Nederland viel de ene na de andere keten. Alleen de zeven filialen van de Bijenkorf staan nog, in de vier grote steden, Eindhoven, Maastricht en Amstelveen. Een portret van het laatste warenhuis van Nederland.

Deel 1

Uitgedoofd

Soms kan iets simpels zo’n enorm verschil maken. Voor opening nog even een rondje om de winkel lopen en alle sigarettenpeuken opruimen. De kleding recht leggen. De etalageruiten wassen voor ze echt vies zijn. Handelingen die heel vanzelfsprekend klinken, weet Edo Beukema, voormalig inkoopdirecteur van de Bijenkorf. En toch zag het warenhuis ze in het verleden dikwijls over het hoofd.

Beukema kan zich nog goed herinneren hoe hij na de overname door Selfridges in 2011 bezoek kreeg van Paul Kelly, destijds topman van de overkoepelende groep en een grootheid binnen de sector. Samen maakten ze een ronde door en langs de winkel in Amsterdam. „Heel leerzaam. Paul wees steeds dingen aan: hadden we daar al aan gedacht? Ready for 10, noemde hij dat: vanaf het moment van openen moest alles gericht zijn op de klant.”

Niet zelden wordt een warenhuis, en zeker een luxewarenhuis, vergeleken met een theaterstuk. Zodra het doek opgaat, moet alles klaarstaan voor de klant. Het is een plek waar consumenten komen om de realiteit te ontvluchten en zich te laten overdonderen door het royale aanbod en de schitterende decors. Zijn ergens nog onafgewerkte randjes, dan voelt het geheel meteen rommelig.

Die rol van praalpaleis is al zo oud als het warenhuis zelf. Toen de eerste warenhuizen in hun huidige vorm ontstonden, in de tweede helft van de negentiende eeuw, waren het plekken waar de consument zich vergaapte: nooit eerder zag hij zo veel, soms volslagen nieuwe producten bij elkaar. De bedenkers van die winkels versterkten die betovering door prachtige panden te bouwen, met royale roltrappen en veel glas, marmer en licht.

Opening van de Bijenkorf in Den Haag, 1926 Foto Nationaal Archief

Maar toen Beukema als trainee bij de Bijenkorf begon, eind jaren tachtig, was die schittering een beetje uitgedoofd. De Bijenkorf deed in die tijd zijn uiterste best „op te krabbelen”, zegt hij. Toch was het onmiskenbaar dat het warenhuis, in 1870 opgericht door de joodse koopman Simon Philip Goudsmit, stukje bij beetje terugzakte van de luxe naar het midden en „werd ingehaald door de tijd”.

Een ander oud-directielid, dat niet met naam in de krant wil, herinnert zich de ‘bontkluizen’ die veel filialen vorige eeuw hadden. Daar konden klanten hun dure bontjassen in de zomer onder de ideale temperatuur en luchtvochtigheid laten opbergen. Dat type warenhuis was de Bijenkorf rond de eeuwwisseling „al lang niet meer”, zegt hij. „Ze hadden geen high brands meer, geen mantelpakken, geen bontjassen. Het duurste merk was misschien Hugo Boss.”

Dit werd pas echt een probleem nadat het moederbedrijf van de Bijenkorf en HEMA, Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB), in 1999 werd overgenomen. Koper Vendex bezat namelijk ook al warenhuisketen Vroom & Dreesmann. Prompt bleek dat alle drie de ketens „naar het midden bewogen”, aldus het oud-directielid. V&D zat daar al, HEMA werd duurder en de Bijenkorf gleed af. Ingrijpen kon niet uitblijven.

Deel 2

Terug naar luxe

Als ergens zichtbaar is welke verandering de Bijenkorf de laatste kwart eeuw heeft doorgemaakt, is het wel op de begane grond van het filiaal in Amsterdam. Nergens in Nederland ligt zo veel weelde op zo’n klein oppervlak als hier. In eigen inpandige winkeltjes probeert elk luxemerk een eigen sfeer op te roepen. In dertig stappen staat de klant in een totaal andere wereld.

Bij Hermès is dat Frans oud geld: een schilderij van een zeilschip, leren paardenzadels, houten lambrisering. Bij het ultrahippe Balenciaga bewaken drie verkopers in zwarte fladderoutfits de pesterig kleine tassen uit de laatste collectie (950 euro per stuk), en met reiskoffers en koffietafelboeken over Shanghai, Californië en São Paulo mikt Louis Vuitton op de leefwereld van de kosmopolitische toerist.

De luxe zit hem niet alleen in de inrichting en de producten. Ook de service is van uitzonderlijk niveau. Cartier heeft een verkoopster die met witte handschoenen koffie en thee in porselein op een zilveren dienblad rondbrengt. Bij Celine vertelt een verkoper als een kunstconnaisseur over de laatste collectie tassen en portemonnees, met boogvormige sluitingen geïnspireerd door de Arc de Triomphe in Parijs.

Actuele ‘kerstboom’ van Marcel Wanders in de Amsterdamse Bijenkorf

De keuze voor die extreme luxe werd genomen nadat het moederbedrijf van De Bijenkorf in 2004 opnieuw andere eigenaren kreeg: een clubje private-equityfirma’s, geleid door het Amerikaanse KKR. Niet het type eigenaar waar iedereen warme gevoelens bij krijgt, maar bij het warenhuis leidde het volgens oud-directieleden eigenlijk vooral tot positieve veranderingen.

De nieuwe eigenaren kwamen met „geavanceerde inkoopsystemen, bestudeerden data, stuurden veel meer aan op kennis”, zegt Tessel Elverding, tot 2014 bijna zeven jaar verantwoordelijk voor de luxestrategie die onder KKR werd ingevoerd. „Het assortiment werd onder de loep genomen. Waar verdienen we het geld aan? Welke meters [winkelruimte] gaan naar wie?” Een tweede speerpunt van de nieuwe eigenaar: werk maken van de online verkoop.

Dat de Bijenkorf koos voor luxe, betekende overigens niet dat de luxe ook meteen koos voor de Bijenkorf. De meeste grote merken waren volgens Elverding lastig te overtuigen dat ze een winkel nodig hadden in „dat warenhuisje op de Dam”. Het kostte twee jaar en veel bezoeken aan de grote merken voordat de eerste instemde: Louis Vuitton. „Toen dat contract er kwam, gingen alle anderen mee”, aldus voormalig inkoopdirecteur Edo Beukema.

Wat hielp, is dat luxemerken naar manieren zochten om hun doelgroep uit te breiden. Ze ontdekten dat een breder publiek bereid was geld neer te leggen voor dure, maar niet onbetaalbare accessoires, om zich zo deel te voelen van een modemerk: lippenstift van Chanel, sneakers van Gucci. Maar voor wie een eerste tas of schoenen komt kopen, kan een winkel in de dure straten intimiderend overkomen. „Een warenhuis was veel laagdrempeliger, je kon binnenlopen en om het hoekje kijken. Internationaal was deze trend al een tijdje bezig, wij als Bijenkorf liepen hier nog mee achter”, aldus Elverding.

Deel van de nieuwe strategie: de geliefde Drie Dwaze Dagen moesten verdwijnen

De komst van dat soort inpandige winkels maakte bovendien de inkomstenstroom diverser, iets waar KKR grote voordelen in zag. Bij zulke ‘shop-in-shops’ hoeft Bijenkorf zelf geen producten in te kopen. Ook regelt het merk vaak zelf personeel, aankleding en service. De Bijenkorf krijgt een deel van de verkoopprijs, minder dan wanneer het een product zelf zou verkopen, maar de risico’s die het warenhuis loopt zijn ook veel beperkter.

In die strategie werd de top van het middensegment de nieuwe bodem, zegt Beukema. Dat bracht ook een nieuwe klant met zich mee: de toerist, uit omringende landen maar zeker uit opkomende markten als Rusland en China. Al gauw bleken vakantiegangers een interessante inkomstenbron, zag de inkoopdirecteur. „Voor de nieuwe strategie kwam misschien 10 procent van onze inkomsten van toeristen en dat groeide en groeide maar.”

Het betekende ook dat de Bijenkorf zich gedwongen zag afscheid te nemen van het belangrijkste en meest geliefde jaarlijkse evenement: de Drie Dwaze Dagen. Dat gebeurde in 2015 onder huidig eigenaar Selfridges, die de Bijenkorf vier jaar eerder had overgenomen van KKR en de luxestrategie perfectioneerde.

De driedaagse uitverkoop was ooit bedacht om consumenten laagdrempelig kennis te laten maken met luxe, stelt Beukema. Een lucratieve bezigheid, alleen ook een fenomeen waar veel van de nieuw aangetrokken luxemerken weinig voor voelden. „Die doen niet aan korting. Ze hebben soms niet eens uitverkoop. Dan halen ze producten nog liever terug.”

Deel 3

De overblijvers

De paleizen staan er nog, de vroegere heersers zijn al bijna vergeten. Kent iemand bijvoorbeeld nog warenhuis Hirsch? In het sjieke pand op het Leidseplein huist tegenwoordig elektronicagigant Apple. Gerzon in de Kalverstraat en Metz & Co in de Leidsestraat doen dienst als kledingwinkels: een Zara en een Abercrombie & Fitch. Wie rondloopt door Amsterdam, treft meer verdwenen dan actieve warenhuizen.

Zeker in het laatste decennium, sinds de opkomst van online winkelen, is het warenhuis snel in verval geraakt. In de Verenigde Staten wordt gesproken over de “death of the department store”, Groot-Brittannië is in de laatste vijf jaar meer dan 80 procent van zijn warenhuizen kwijtgeraakt. In Nederland verdwenen in korte tijd Maison de Bonneterie (2014), V&D (2015) en Hudson’s Bay (2019).

Het is desondanks een misvatting dat warenhuizen het pas de laatste tien jaar lastig hebben, zegt Maarten de Groot van Embden. Hij was 25 jaar lang, tot 2016, voorzitter van de internationale warenhuisvereniging IADS en zag in die periode tientallen ketens van dichtbij. Eigenlijk begon het verval al in de jaren zeventig, met de opkomst van grote winkelketens die zich specialiseerden in één categorie, zoals speelgoed, meubilair of elektronica, tegen een lage prijs.

Die krimp zet nog altijd door. Volgens advieskantoor Bain & Company daalt de wereldwijde warenhuisomzet jaarlijks gemiddeld met 2 procent. In ‘rampjaar’ 2020 slonk de verkoop zelfs 30 procent, tot ruim 280 miljard euro. Dat neemt niet weg dat er nog genoeg succesvolle voorbeelden zijn. Wat die overblijvers met elkaar gemeen hebben? „Ik kan wel tien eigenschappen bedenken”, zegt De Groot van Embden. Waarbij hij opmerkt dat niet alle overlevers ook ál die eigenschappen bezitten.

Één gedeelde eigenschap van de warenhuizen die zich konden handhaven, is dat ze vaak hoger in de markt zitten. „Mensen gaan niet naar de Bijenkorf om deodorant of een brood te kopen. Je wilt je in een speciale wereld wanen”, zegt Tessel Elverding, die zich jarenlang bezighield met de luxestrategie van de Bijenkorf.

Foto Anefo Foto Anefo Kerstartikelen in de Amsterdamse Bijenkorf, 1967

Foto’s Anefo

„Als warenhuis moet je je de vraag stellen: wat maakt ons uniek?”, zegt retaildeskundigde Michelle Paratore van Bain & Company.

Luxe is overigens geen voorwaarde om uniek te zijn, vult voormalig Bijenkorf-inkoopdirecteur Beukema aan. Maar het maakt het wel gemakkelijker: goedkopere merken zijn overal te koop, dure vaak maar op een handvol plekken. Desondanks kan een warenhuis zich ook met goedkopere producten onderscheiden, meent hij. Zo was de Bijenkorf een van de eerste fysieke verkooppunten van Daily Paper, een kledingmerk in het middensegment dat vooral op internet actief is.

Een andere overeenkomst tussen veel succesvolle warenhuizen – zoals de Bijenkorf, Le Bon Marché in Parijs en KaDeWe in Berlijn – is dat ze eigendom zijn van een familiebedrijf, zegt De Groot van Embden. Die besturen bedrijven vaak op een andere manier, doorgaans meer op de langere termijn. Ook het ‘consessiemodel’, waarin merken zelf een winkel in het warenhuis exploiteren, is volgens Paratore van Bain & Company een goed instrument gebleken om te overleven. Winkels die met zulke shop-in-shops voor luxemerken gingen werken, hielden vaker stand dan warenhuizen die alleen leunden op eigen voorraad.

Tot slot geldt dat veel overlevers zich richten op slechts een handjevol filialen, vaak in grote steden met veel toeristen. „Je mag geen keten worden”, zegt oud-warenhuismanager Erik Van Heuven daarover. Volgens de medeauteur van het vorig jaar uitgegeven boek The Future of Department Stores is het lucratiever om één of twee vestigingen op toplocaties te hebben, dan een heel netwerk van kleinere winkels. „In Nederland moet je denken aan grote locaties in maximaal drie steden.”

Een van de grote fouten van warenhuisketens is volgens De Groot van Embden dat ze in het verleden te snel wilden uitbreiden en daardoor in te kleine steden terechtkwamen. Veel van die filialen zijn alweer gesloten. Zo ook bij de Bijenkorf, dat in 2014 vijf van de twaalf winkels sloot. Een pijnlijk besluit, volgens inkoopdirecteur Beukema, vooral ook omdat de filialen in steden als Arnhem, Groningen en Breda gewoon winstgevend waren. Ze vielen alleen niet te combineren met luxe. „Je kunt als keten niet twee gezichten hebben: luxe in Amsterdam en in de provincie een slap aftreksel.”

Deel 4

Blijven vernieuwen

In de zomer van 2021 heropende na een zestien jaar durende, 750 miljoen euro kostende verbouwing, het iconische Parijse warenhuis La Samaritaine. President Emmanuel Macron gaf een toespraak, evenals Bernard Arnault, de rijkste man van Europa en hoofd van luxeconglomeraat LVMH – eigenaar van het complex én van merken als Louis Vuitton, Fendi en Christian Dior.

Verspreid over de zeven verdiepingen van het art-nouveaugebouw zijn twaalf restaurants te vinden (één verkoopt baguettes met kaviaar), meer dan 650 luxemerken, tentoongestelde kunst, kappers en een spa. Op de bovenste verdieping is een voor het publiek afgesloten prestige lounge voor trouwe klanten.

Een geheime lift verbindt de winkel met het bijbehorende vijfsterrenhotel (vanaf 1.250 euro per nacht, uitzicht over de Seine) waar gasten hun suite kunnen laten omtoveren in een privéwinkel of baantjes kunnen trekken in het zwembad van de inpandige Dior-spa. Ook zijn er in La Samaritaine activiteiten te boeken, zoals een tour door het gebouw met een kunsthistoricus, champagneproeverijen of een ‘Balinese bloemenmassage’.

Zou dit het model zijn van het warenhuis van de toekomst? Luxe, op een iconische plek, gecombineerd met toerisme, horeca, erfgoed en activiteiten?

Volgens oud-inkoopdirecteur van de Bijenkorf Edo Beukema wel. LVMH gebruikt La Samaritaine als „een toonzaal” voor de eigen merken. „Ook als je er niks koopt, ga je als toerist naar huis met het idee: wat een mooie merken. En dan kopen ze het later online. Dat doet de Bijenkorf ook heel goed. Sommige mensen drinken er alleen een kop koffie. Maar daarna zit de winkel toch weer in hun hoofd.”

Het toverwoord is volgens Beukema „instagrammability”: een warenhuis moet fotowaardige scènes opleveren. En als klanten langskomen om foto’s te maken van het decor, volgt de aankoop vanzelf wel. „Harrods in Londen heeft nu ingang nummer vijf omgebouwd tot een enorme Chanelfles. Daar komt iedereen foto’s maken.”

Eigenlijk, zegt retaildeskundige Maarten de Groot van Emden, gaan warenhuizen terug naar de oorsprong. „Dat spektakelelement van vroeger zie je terugkeren. Zoals je vroeger restaurants had en een ballroom om te dansen.”

Het neemt niet weg dat warenhuizen een uitermate moeizame markt blijven, zegt Michelle Paratore van Bain & Company. Zelfs binnen het luxesegment erodeert de positie van het warenhuis, blijkt uit cijfers van het adviesbureau. „Warenhuizen vervulden in 2014 nog 26 procent van de totale vraag naar luxe, in 2021 was dat nog maar 15 procent. In 2025 zal dat nog maar 10 tot 12 procent zijn, schatten wij.” Dat is met inbegrip van de coronadip.

Wat helpt, is dat de Bijenkorf – al jaren winstgevend – die onzekere toekomst waarschijnlijk tegemoettreedt met een eigenaar die de sector goed kent. De Thaise miljardairs van Central Group bezitten wereldwijd 3.700 winkels en een grote hoeveelheid restaurants, hotels, supermarkten en andere vastgoedprojecten. Met de overname van het Italiaanse La Rinascente betraden ze in 2011 de Europese markt voor luxewarenhuizen. Vier jaar later volgde KaDeWe.

In de top van Central Group zit bovendien warenhuisveteraan Vittorio Radice, tot deze herfst verantwoordelijk voor alle Europese activiteiten en sindsdien adviseur en commissaris. Hij wordt gezien als de man die La Rinascente weer tot bloei wist te brengen. En hij kent Selfridges goed, want bij het Britse zusterbedrijf van De Bijenkorf deed Radice rond de eeuwwisseling hetzelfde.

De groep schrikt niet terug voor investeren. Zo stak ze de afgelopen jaren ruim een half miljard in het ontwikkelen en/of renoveren van projecten in Rome, Wenen, Turijn. Architectenbureau OMA van de bekende ontwerper Rem Koolhaas renoveert momenteel het vermaarde KaDeWe. En de biedingsstrijd om Selfridges – er zouden ook geïnteresseerden uit Hongkong en Qatar zijn – hebben ze gewonnen, zo schreef Vogue Business, omdat ze „snel en agressief” te werk gingen.

Steeds maar vernieuwen is volgens warenhuiskenners de beste manier om ook in de toekomst te blijven bestaan. „Als je niets doet, wordt die winkel de plek waar je doodgaat”, aldus voormalig inkoopdirecteur Beukema.

Wie geluk heeft, slaagt erin de status van winkel te ontgroeien, zegt warenhuiskenner De Groot van Embden. Harrods in Londen, KaDeWe in Berlijn en in mindere mate De Bijenkorf zijn door hun historie, aanbod en aankleding uitgegroeid tot een toeristische attractie op zich. Dat trekt automatisch bezoekers, stelt hij. „Als je in Parijs bent, bezoek je niet alleen de Eiffeltoren, maar ook Le Bon Marché.”