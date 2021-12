Rembrandts bravourestuk is het geld waard

Jacopo da Pontormo’s Hellebaardier lijkt op alle mannen en vrouwen die Pontormo heeft geschilderd, zoals Rembrandts personages ook allemaal op elkaar lijken. De zachte eihoofdjes van Pontormo noch de wat deegachtige tronies van Rembrandt komen door de schoonheidsmaatstaven die wij in 2021 hanteren. Toch weten we ze te koesteren en waarderen, als meesterwerken uit andere tijden. Pontormo’s jongen met dat wantrouwige gezicht boven zijn uitdagende lijf: hand op heup net boven het zwaard en, net zichtbaar, de braguette of cod piece; een accent op het mannelijke kruis dat erg mode was in de 16de eeuw. Pontormo was homo, zoals ook Bronzino en Allori en Sodoma; in die tijd stond Florence onder reizigers bekend als gay city.

Rembrandts Vaandeldrager is een vrij gangbare Hollandse man van het boerentype. Met zijn hangsnor heeft hij iets weg van Bennie Jolink. Wat ze gemeen hebben, naast het militaire tenue, is die houding van ‘kijk mij eens even’. Dat zit hem in de blik maar vooral in die elleboog. In Italië kom je die veel vaker tegen, de beroemdste van allemaal is Titiaans portret van de man met de blauwe mouw in de National Gallery. Rembrandt kende dat van prenten, en paste de pose toe in een aantal van zijn zelfportretten.

Haantjesgedrag is niet aan grenzen gebonden, en zo’n elleboog vormde sowieso een fijne opgaaf voor een schilder die wilde laten zien dat hij niet van de straat was.

Pontormo’s Hellebaardier en Rembrandts Vaandeldrager hebben nog iets anders gemeen dan deze vorm van virtuoze manspreading: allebei hebben ze de reputatie van duurste schilderij ooit. De Hellebaardier kostte het J. Paul Getty Museum in 1989 32,5 miljoen dollar, iets minder dan de 37 miljoen die De Nederlandsche Bank in 1997 neertelde voor Mondriaans Victory Boogy Woogy. En nu weet de dikke Vaandrig dus 175 miljoen te scoren.

Dit soort transfers in de kunst wekt altijd opwinding, veel meer dan bij die andere machoboys, de voetballers. Mbappé kostte PSG 180 miljoen. Nog iets duurder was Neymar, 222 miljoen. Die jongens brengen hun geld als het goed is weer op. Of dat bij Rembrandts vaandrig ook zo is, staat te bezien. Het internationale toerisme ligt plat, en de hemel weet wanneer er weer mensen uit verre buitenlanden komen om de fenomenaal geschilderde frontman in eigen persoon te aanschouwen. Andere argumenten zijn dus nodig om deze aanwinst te verdedigen. Die zijn er. Hij vertegenwoordigt een kantelpunt in Rembrandts oeuvre en het is een bravourestuk waarmee hij opdrachten binnenhaalde. En Rembrandt blijft Rembrandt, zoals Shakespeare Shakespeare blijft, en Titiaan Titiaan.

Slecht moment

Er is ook een andere kant. Het moment is slecht en de irritatiedrempel ligt lager dan ooit. 150 miljoen (wat de staat bijdraagt ) zou nogal verschil maken voor al die kunstenaars die nu de zwaarst getroffen beroepsgroep vormen in het drama van de pandemie.

En waarom zouden we ons tegen elkaar laten uitspelen? Laat het Rijk vooral dokken voor deze Rembrandt, hoewel hij in mijn ogen niet de meest aantrekkelijke verschijning is uit de kunst.

Maar laten ze ook, zoals onder meer GroenLinks bepleit, eenzelfde bedrag vrijmaken om de levende cultuur te steunen. Dan wordt duidelijk dat deze overheid inderdaad beseft dat kunst er toe doet, en niet alleen als magneet voor nieuwe inkomsten of andersoortig prestige. De grondlegger van het huidige Rijksmuseum, Victor de Stuers, waarschuwde er al voor in 1873, in zijn spraakmakende essay in De Gids, ‘Holland op zijn Smalst’: kunstwerken verdienen een betere behandeling dan de afweging of ze hun prijs in harde pegels terugverdienen. In Nederland is dat een waarheid die telkens opnieuw moet worden bevochten.

