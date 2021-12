Pure treinpret van een treinspotter op TikTok

Hij kan de spanning bijna niet aan. „Toeter alsjeblieft”, zegt de opgewonden treinspotter terwijl hij ergens aan de West Coast Main Line staat, de belangrijkste spoorlijn van Groot-Brittannië. We zien een trein in de verte aankomen en al snel komt die verlossende toeter. Francis Bourgeois gilt van geluk terwijl de camera naar zijn gezicht schakelt: „Yes!”

De 21-jarige Bourgeois is een geliefde internetpersoonlijkheid geworden dankzij de treinfilmpjes die hij plaatst op TikTok (bijna twee miljoen volgers) en Instagram (bijna één miljoen volgers). Het geheim van zijn succes zit hem vooral in het ongefilterde plezier dat van iedere video afspat. Deze Britse jongeman is helemaal weg van treinen en hij doet geen enkele moeite om zijn enthousiasme te verbergen.

Bourgeois filmt niet alleen de treinen die hij tegenkomt, maar heeft ook een GoPro-camera op zijn eigen hoofd gericht. Door de plaatsing van de camera ontstaat een zogenoemd fisheye-effect. Op die manier ziet onze treinspotter er vaak uit als een wandelend stripfiguurtje met gigantische ogen. De ene keer rent hij hard achter een trein aan op een druk perron, een andere keer staat hij laat op de avond ergens te wachten op een bijzondere locomotief die een testrit maakt.

Bourgeois begon pas in coronatijd met het plaatsen van zijn filmpjes. Zijn account groeide de afgelopen tijd snel. Inmiddels kent hij sommige machinisten ook persoonlijk. Een video waarop hij wacht op een trein van machinist en „goede vriend” Gordon (achternaam onbekend) heeft daarom zelfs een ietwat ontroerend aspect. „Ik heb Gordon al vele maanden niet gezien. Maar hij zal zo meteen een kruising passeren. Ik kan niet wachten.” Daarna zie we een trein rijden die heel vaak toetert, maar liefst 73 keer. Onze treinspotter ontploft bijna, vooral na de laatste, extra lange toeter van Gordon. „Ahahahahahaaaaawhaaahaaa oh mijn God”, is alles wat er aan het einde nog uitkomt. De video heeft alleen al op TikTok zo’n 30 miljoen views gescoord.

Wat Bourgeois doet is het tegenovergestelde van de aanpak van Rail Away. Dat langlopende EO-programma over spoorlijnen kiest voor rust en ingetogenheid, terwijl Bourgeois altijd hoog in zijn emoties zit. De treinpret op zijn account werkt zeer aanstekelijk en het is dan ook niet gek dat Bourgeois viraal gegaan is. Hij brengt pure, onschuldige vreugde, niet meer en niet minder.

Lees ook: 200ste Rail Away pakt uit, met extra veel bergen en treinen

Vorige maand maakte hij bekend dat hij afscheid kon nemen van zijn gewone werk en fulltime als treinspotter verder kan. En dat terwijl hij zijn hobby als kind een tijdje probeerde te verbergen voor zijn klasgenoten. Treinspotten was natuurlijk niet echt cool, vertelde hij in een interview met het ontbijtprogramma This Morning. „Jij hebt het cool gemaakt”, zegt de presentatrice van het item daarna tegen hem. Dat klopt helemaal. En een wijze les is het ook: je gaat tijdens je volwassen leven juist opvallen met de passie waarvan je op school dacht dat het je een buitenbeentje zou maken.

Bourgeois kan in zijn video’s nu helemaal zichzelf zijn, zonder bang te zijn voor stomme reacties van klasgenoten. Dat hij nog maar veel treinen in volle glorie mag aanschouwen.