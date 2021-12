‘Podcast geeft andere vormen ruimte’

‘De bus is dood,” zegt Chris Bajema. De maker van de podcast Man met de microfoon had voor zijn straatinterviews altijd een oranje Ford Transit bij zich met een zwaailicht erop. Zeer herkenbaar.

Maar de corona heeft het busje genekt. „Hij stond de hele tijd stil buiten, in Amstelveen. Het was oorspronkelijk een Duitse rampenwagen. Als ergens een ramp was, dan reed dat busje erheen.” Bajema gebruikte de bus voor de herkenbaarheid: „Vroeger was ik radiomaker en werkte ik voor een omroep. Voor mensen op straat is dan duidelijk: die man is van de radio. Maar als podcastmaker was ik niks, gewoon een man met een microfoon. Zo’n bus straalde vertrouwen uit. Als ze de bus zagen, dachten de mensen: ‘O, dan is het serieus’.”

Bajema was in 2015 een van de podcastmakers van het eerste uur. In Man met de microfoon mengt hij fictie met human interest. Hij vraagt mensen op straat naar persoonlijke verhalen rond een bepaald thema, en vermengt dit met fictieve scènes, gemaakt door de Harde Hoorspelkern. Nu heeft de podcastveteraan zijn bevindingen vastgelegd in het hoe-en-doe-boek Hoe maak ik een podcast?.

De kunst van het telefoneren

Zijn boek heeft de vorm van een Kanarieboekje – zoals een reeks zelfhulpboekjes heette in de jaren rond de oorlog, naar Amerikaans model, waarmee je kunt leren succesvol te zijn in zaken en leven, met titels als: De kunst van het telefoneren en Wat gehuwden moeten weten. Bajema had al menig podcastaflevering over deze reeks gemaakt, en wilde er nu zelf eens een schrijven. Volgens hem is het maken van een podcast ingewikkelder en moeilijker dan hij in het boek schetst. „Ik wil mensen enthousiasmeren, zodat ze denken; dat kan ik gewoon doen. Dat hebben de Kanarieboekjes ook, die positieve toon van: ‘Kom op mensen, aan de slag!’

Bajema werd in de begintijd, net als velen, geïnspireerd door This American Life, de podcast die met de crime-reeks Serial voor een hausse in het genre zorgde. Hij werkte in die tijd voor de publiek radio, waar hij echter niet met zijn ideeën uit de voeten kon. „Ik wilde een eigen programma waarin ik feit en fictie zou mengen, maar dat paste nergens in. Als ik iets wilde maken, kreeg ik steeds de vraag: wat is de nieuwswaarde, waar is de scoop? Maar ik ben een verhalenverzamelaar, ik heb niets met nieuws. Dus werden mijn programma’s altijd in de zomer uitgezonden, in de luwte.” Volgens hem is de Nederlandse ‘radioschool’ op journalistiek gericht, op nieuws, en stappen daarom alle andere genres – als de radiodocumentaire, het hoorspel – over naar de podcast, dat per definitie tijdlozer is.

Een nieuwe vorm als de podcast zorgde er ook voor dat er ruimte kwam voor afwijkende vormen „Op de journalistieke opleiding hoor je dat je je eigen persoonlijkheid buiten een reportage moet houden, je vertelt andermans verhaal. Maar bij de podcast moet je jezelf juist op de voorgrond plaatsen, mensen luisteren graag naar een podcast van een specifiek persoon.” Voor Bajema voelde het genre als een bevrijding: „Je kunt helemaal je eigen vorm vinden. Dat is anders dan als je bij een krant of radioprogramma gaat werken en binnen een bestaand format moet werken.” Ook de frequentie en de lengte lagen niet meer vast: „Ik wild eerst om de twee weken met twintig minuten komen. Mijn eerste thema was ‘Een frisse start’: een interview met iemand die een psychose had gehad, en iemand die uit de gevangenis kwam. Daar had ik zeker drie kwartier voor nodig dus toen werd het eens in de maand drie kwartier.”

Gezin

Toen vorig jaar de lockdown begon, schakelde Bajema over op een dagelijkse uitzending. De straat op werd moeilijk, dus ging de podcast over zijn eigen gezin: „Ik was vooral geïnteresseerd in: hoe doen andere gezinnen dat? Dus dacht ik dat andere mensen ook wel in mijn gezin geïnteresseerd zouden zijn.”

Zijn zoon van vijf had een eigen rubriek, en zijn moeder ook. Die gaf lockdown-tips als: begin alvast aan kerstkaarten maken. Daarnaast belde luisteraars met lockdown-verhalen, maar dan juist niet over corona: „Dat ze ooit ingesneeuwd waren, of drie weken op een zeilboot zaten.”

Bajema neemt alles op in zijn eigen buurt in Amsterdam-Oost. Waarom? „Ik ben een keer voor de VPRO zeven weken door China getrokken. En daar dacht ik: zit ik helemaal aan de andere kant van de wereld, terwijl om de hoek ook iemand zit met een mooi verhaal. Dat laatste paste veel beter bij me.”

Het had ook een praktisch voordeel: „Als ik niet tevreden ben over een opname, ga ik naar de mensen terug om het over te doen. Dan is het wel zo handig als ik dat op de fiets kan doen. Je moet een beperking hebben, en van daaruit moet je gaan werken.”