Plots heeft Macron er een radicaal-rechtse uitdager bij: Éric Zemmour

Even dreigt het uit de hand te lopen in het congrescentrum van Bordeaux. Er is veel meer volk komen opdagen dan er plaats is in het auditorium waar Éric Zemmour een bijeenkomst houdt. De mensen die kort ervoor nog netjes in de rij stonden, zijn een boze meute geworden. De glazen deuren zijn in paniek dichtgegooid. Een vrouw van de organisatie roept naar enkele jongens in kraakheldere witte T-shirts met het opschrift ‘Zemmour 2022’ om achterlangs de ingang te bereiken, opdat ze een cordon kunnen vormen. „Rennen, jongens, rennen!”

Dan komt via een zij-ingang Zemmour zelf aan, zoals altijd vergezeld van zijn jonge raadgeefster Sarah Knafo en omringd door fotografen. Zonder aarzelen laat hij de glazen deuren opendoen. Hij spreekt de menigte toe, vraagt om begrip. De menigte kalmeert onmiddellijk.

Het is geen alledaags gegeven: een 63-jarige journalist met een uiterlijk dat vaak is vergeleken met dat van Mr. Burns, de megalomane miljardair uit de animatieserie The Simpsons, die op handen wordt gedragen als een rockster, ook door veel jongeren. Het is 12 november en Zemmour is nog geen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2022, ook al staat hij in de peilingen op de derde, soms zelfs op de tweede plaats. Officieel is hij hier om te praten over zijn jongste boek, La France n’a pas dit son dernier mot (Frankrijk heeft zijn laatste woord nog niet gezegd).

Vroeger was het beter

Binnen in het auditorium is het publiek warmgemaakt met opzwepende video’s van Zemmours eerdere meetings. De ‘Marseillaise’, het Franse volkslied, is gezongen. Links op het podium staat strategisch een groep vrouwen achter een banner ‘Les femmes avec Zemmour’ (Vrouwen met Zemmour). Hij heeft zich in het verleden geringschattend uitgelaten over vrouwen, en acht vrouwen hebben hem beschuldigd van ongewenste seksuele intimiteiten.

Het is een beetje een anticlimax wanneer het rumoer bedaart en Zemmour, nonchalant gezeten op een barkruk, aan zijn betoog begint. Hij praat over de geschiedenis van Frankrijk, over Jeanne d’Arc, Napoleon, De Gaulle en Montesquieu, die hier niet ver vandaan is geboren. Er is een sneer naar het groene stadsbestuur van Bordeaux, dat vorig jaar geen kerstboom plaatste in het centrum. „Ook in Bordeaux was het vroeger beter.”

Macron versus wie?

Tot afgelopen zomer leek het verloop van de Franse presidentsverkiezingen (in twee rondes op 10 en 24 april 2022) bij voorbaat vast te liggen. Het zou een duel worden tussen president Macron en Marine Le Pen van het Rassemblement National, en Macron zou winnen. Éric Zemmour heeft dat plaatje verstoord. De kans dat Zemmour president wordt, of zelfs de tweede ronde haalt, blijft klein. Maar als hij en Le Pen de radicaal-rechtse stem versnipperen, is de kans reëel dat de kandidaat van de conservatieve partij Les Républicains, Valérie Pécresse, de tweede ronde haalt. Als dat gebeurt, is de herverkiezing van Macron niet langer een uitgemaakte zaak.

Er zijn de te verwachten verwijzingen naar „de meerderheid die getiranniseerd wordt door de minderheid”, „de activistische rechters die hun wereldbeeld opdringen aan de rest”, „het politiek correcte dat ons belet het kwaad te benoemen dat ons bedreigt” en „de indringers die doden en verkrachten”. Maar al met al is het een relatief gematigd betoog voor iemand die bij herhaling is veroordeeld wegens aanzetten tot rassenhaat. Wie gekomen is om straffe racistische uitspraken te horen, blijft een beetje onbevredigd.

Eén man vraagt of Zemmour het islamitisch onverdoofd slachten zal verbieden. Zemmour: „Dat is een ingewikkelde kwestie, waarvoor een compromis moet worden gevonden.” Of hij de bevolking gaat bewapenen in de strijd tegen la racaille, het tuig, wil een oud-militair weten. Zemmour: „De politie moet in eerste instantie haar werk kunnen doen. Wat u voorstelt, is een laatste redmiddel.”

Een vraag over het ‘wokisme’ is een binnenkoppertje. „We moeten de lgbt-ideologie die ons door de media en door Europa wordt opgedrongen, uit onze scholen verjagen.” Maar wanneer een vrouw Zemmour vraagt naar zijn mening over de ‘Nieuwe Wereldregering’, stelt hij sommige fans opnieuw teleur. „Ik ben geen complotdenker,” zegt hij.

Zemmour-fans Henri, Alexandre en Nicolas zijn 23, 28 en 29. Zij komen uit de regio-Bordeaux en werken in de vastgoedsector, het toerisme en de bouw. Naar Franse gewoonte willen zij alleen hun voornamen kwijt. Het is juist goed, zegt Nicolas, dat Zemmour zo heeft geantwoord. „Hij praat de mensen niet naar de mond, zoals veel politici doen.”

Wat hen vooral aantrekt in Zemmour, is zijn patriottisme. „Dankzij Zemmour kunnen wij weer trots Frans zijn”, zegt Alexandre. „Wanneer hij praat over Napoleon en Jeanne d’Arc? Ik voel die geschiedenis door mijn aders stromen.”

De aantijgingen van racisme doen zij af als een „politiek proces”, maar zij omarmen wel de omvolkingstheorie: de elite zou het Franse volk willen vervangen door immigranten. „Wij zien dat elke dag in Bordeaux”, zegt Henri. „Wij zijn niet meer thuis in eigen land, we zijn onze culturele identiteit aan het verliezen.” „Kijk maar naar de geboortecijfers”, voegt Nicolas toe, „die zijn hallucinant.”

Het antwoord hierop is assimilatie, zegt Alexandre. „Zoals Napoleon destijds heeft gedaan met de Joden. Hij heeft van de Joden geëist dat zij ervoor kozen om in de eerste plaats Frans te zijn en dan pas Jood.”

Éric Zemmour is zelf Joods, en ‘poster boy‘ van de assimilatie die Napoleon voorstond

De Joden. Voor radicaal-rechtse bewegingen zijn zij de achilleshiel. Ook al keert radicaal-rechts zich tegenwoordig vooral tegen de islam, vroeg of laat steekt het antisemitisme zijn lelijke kop op. Alleen, Zemmour is zelf Joods. En hij is de poster boy van de assimilatie die Napoleon voorstond.

‘De banlieue, het paradijs’

Éric Zemmour wordt op 31 augustus 1958 geboren in Montreuil, een Parijse voorstad. Zijn ouders Roger en Lucette zijn Joodse Berbers die in 1952 samen met hun ouders van Algerije naar Frankrijk zijn verhuisd. Zij noemen hun zoontje Éric Justin Léon.

Eén van de elementen van Napoleons assimilatiepolitiek was dat de Joden ‘Franse’ namen moesten aannemen. Dat had toen vooral te maken met het vereenvoudigen van de burgerlijke stand. Maar voor Zemmour zou het later een obsessie worden: hij zegt al jaren dat, mocht hij president zijn, hij niet-Franse voornamen zoals Mohammed (en Kevin en Jordan) zal verbieden.

Zemmour half november op een ‘Made in France’-expositie in Parijs, waar in Frankrijk gefabriceerde producten werden tentoongesteld. Foto EPA/Ian Langsdon

Opgroeien doet Zemmour in een andere voorstad van Parijs, Drancy, op nummer 22 van de Résidence Faidherbe. Het is zo’n typische straat van de Franse banlieue, met aan de ene kant les pavillons, de eengezinswoningen van de Franse middenklasse, en aan de andere kant de flats voor nieuwkomers zoals de Zemmours.

De banlieue heeft dan nog niet de kwalijke reputatie van vandaag. „Voor mij, toen ik klein was, was de banlieue het paradijs,” zegt Zemmour in 2018, wanneer hij terugkeert naar Drancy met een televisieploeg in het kielzog.

Hij herinnert zich dat hij met andere kinderen Monopoly speelde in de garage van het flatgebouw, of minigolf op het pleintje. Als er al migranten waren, dan waren het Italianen of Spanjaarden. Op de tweede verdieping woonden de Martins, op het vierde de Minots. Er waren nog geen vrouwen met hoofddoeken. Het was de banlieue van voor de gezinshereniging, zegt Zemmour in de uitzending van tv-zender Canal+.

Wanneer Zemmour eind oktober 2021 weer Drancy bezoekt, is het met een ploeg van CNews, de nieuwszender van miljardair Vincent Bolloré waarvan Zemmour de ster is geworden. Er zit een bizarre scène in de uitzending waar Zemmour een vrouw met hoofddoek ontmoet. Hij daagt haar uit haar hoofddoek af te doen. „Als jij je das afdoet”, zegt de vrouw, waarop Zemmour zijn das afdoet en zij haar hoofddoek aflegt. Onmiddellijk gonst het van de geruchten dat de vrouw een nepmoslima is en de ontmoeting in scène gezet. De vrouw is echt moslima, maar de hele uitzending, inclusief de ontmoeting, blijkt van tevoren gepland te zijn.

Self-made man

Zemmour was niet altijd radicaal-rechts. In 1981 en 1988 stemde hij voor de socialistische president François Mitterrand. Aan Étienne Girard, auteur van de in oktober verschenen Zemmour-biografie, Le Radicalisé, vertrouwt hij toe dat het keerpunt in 1989 is gekomen, ten tijde van de affaire-Creil.

In dat stadje op vijftig kilometer ten noorden van Parijs weigeren drie islamitische schoolmeisjes de hoofddoek af te leggen, waarna zij van school worden gestuurd. Het is het begin van het hoofddoekdebat dat tot de dag van vandaag woedt. „Het was toen dat ik besefte wat een ongelooflijke kracht er uitgaat van het islamisme”, zegt Zemmour tegen Girard. „Tot dat moment was ik naïef: ik dacht dat de moslims hetzelfde parcours zouden afleggen als wij.”

Hij bedoelt de assimilatie, en de weg die hij zelf heeft afgelegd van bescheiden komaf naar de Parijse elite. Dat ging niet zonder slag of sloot. Zemmour zag de École Nationale d’Administration aanvankelijk als de toegangspoort. De ENA is in 1945 door Charles de Gaulle opgericht om de meritocratie in Frankrijk te stimuleren, maar werd gaandeweg het tegenovergestelde: een eliteschool.

Zemmour legde twee keer examen af, maar zakte beide keren. Dat is een trauma geweest, heeft hijzelf toegegeven. Maar Zemmour blijft niet bij de pakken neerzitten. Via een omweg langs de reclamewereld belandt hij in de journalistiek, eerst bij Le Quotidien de Paris, dan in 1994 bij InfoMatin, en vanaf 1996 bij Le Figaro.

Het is bij het inmiddels opgeheven InfoMatin dat Zemmour zijn roeping vindt: die van opiniërend journalist. Ironisch genoeg heeft hij dat aan Mitterrand te danken. Eigenaar André Rousselet, de oprichter van Canal+, is bevriend met de president en vertelt hem tijdens een partijtje golf dat hij op zoek is naar iemand met een scherpe pen om zijn nieuwe krant te lanceren. Mitterrand suggereert Zemmour, ook al hebben de twee elkaar nooit ontmoet.

Zemmour eind november met een aanhanger in Marseille. Foto Daniel Cole/AP

Het is het begin van een carrière die zijn apotheose zal kennen wanneer miljardair Vincent Bolloré in 2019 van Zemmour de ster maakt van zijn nieuwe 24-uursnieuwszender CNews, een kopie van het Amerikaanse Fox News. Zemmour is dan al een sterauteur: van Le suicide français (De Franse zelfmoord, 2014) zijn honderdduizenden exemplaren verkocht.

Al even lang wordt er gespeculeerd over zijn politieke ambities. Geoffroy Lejeune, een journalist van het rechtse opinieblad Valeurs Actuelles, publiceerde in 2015 al een politieke roman waarin Zemmour kandidaat is en president wordt. Vorige maand is Une éléction ordinaire opnieuw uitgebracht, onder een nieuwe titel: Zemmour president, van fictie naar realiteit.

De rehabilitatie van Vichy

Zemmour is meedogenloos voor iedereen die zijn assimilatie-ideeën niet volgt, zelfs als het om Joden gaat. Hij valt de familie Sandler aan, van wie de twee kinderen in 2012 in Toulouse zijn vermoord door moslimterrorist Mohamed Merah, die zelf ook omkwam. De familie laat de kinderen begraven in Israël, de familie van de dader wilde hetzelfde doen in Algerije. „Moordenaars of onschuldigen, beulen of slachtoffers, vijanden of vrienden, ze wilden in Frankrijk wonen, maar wat betreft het achterlaten van hun botten hebben ze vooral niet voor Frankrijk gekozen. Het zijn in de eerste plaats buitenlanders en dat willen zij blijven ver voorbij de dood,” schrijft Zemmour in zijn jongste boek.

Zemmour voert ook campagne om het regime van Vichy, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog meegewerkt heeft aan de Jodenvervolging, te rehabiliteren. Vichy heeft buitenlandse Joden uitgeleverd aan nazi-Duitsland, geeft Zemmour toe, maar het zou de Franse Joden juist hebben beschermd. De Amerikaanse historicus Robert Paxton, die in 1972 het standaardwerk over Vichy-Frankrijk publiceerde, heeft die interpretatie „absurd” genoemd.

Waarom doet een Jood zo veel moeite om een regime te rehabiliteren dat heeft geheuld met de nazi’s? Volgens zijn biograaf Étienne Girard zit er een weloverwogen plan achter. Het is de droom van Zemmour, schrijft Girard, „om eindelijk de conservatieve familie te herenigen, nadat die tachtig jaar lang opgesplitst is geweest tussen de aanhangers van generaal De Gaulle en die van maarschalk Pétain [het staatshoofd van Vichy-Frankrijk, GVL]. Pas wanneer de schandvlek van Vichy is uitgewist, kan rechts opnieuw groot worden”.

In eerste instantie verdeelt Zemmour echter rechts. Hij snoept vooral kiezers af van Marine Le Pen van het Rassemblement National, lang de gedoodverfde rivaal van Macron in 2022. Le Pens pogingen om de extreem-rechtse partij van haar vader te normaliseren creëerden een opening op rechts waar Zemmour insprong. Le Pen is links geworden, zegt Zemmour tegenwoordig. Maar de tweestrijd kan er ook gewoon voor zorgen dat er straks geen enkele radicaal-rechtse kandidaat de tweede ronde van de presidentsverkiezingen haalt.

Reconquista

Het is 5 december, een druilerige zondagmiddag in de Parijse voorstad Villepinte. Meer dan tienduizend mensen zijn naar het congrescentrum hier gekomen voor Zemmour. Oorspronkelijk was dit de zoveelste signeersessie, maar sinds Zemmour op woensdag via een YouTube-video zijn kandidatuur voor het presidentschap officieel heeft gemaakt, is het een heuse politieke meeting geworden, de aftrap van zijn campagne voor 2022.

De meeting is op het laatste moment verplaatst van de concertzaal Zénith in Parijs naar hier, officieel omdat de opkomst te groot was. Dat kan kloppen, maar door de locatie te veranderen heeft de campagne ook extreem-links een hak gezet. Dat had opgeroepen tot een betoging onder de slogan ‘Paris fera taire Zemmour’, Parijs zal Zemmour het zwijgen opleggen. De linkse activisten staan nu twintig kilometer verderop te betogen.

Wat in Bordeaux nog een gemoedelijk onderonsje was, is in Villepinte professioneel. Er is een officiële boetiek waar T-shirts, koffiemokken en aanstekers worden verkocht met ‘Zemmour 2022’ erop, of ‘Ben voyons’ (Oké dan), de favoriete uitdrukking van de kandidaat. De beweging is een partij geworden, met betalende leden. De partij heeft ook een naam gekregen: Reconquête, herovering. De naam roept connotaties op met de reconquista, het verjagen van de Moren uit het Iberisch schiereiland door de christenen in de Middeleeuwen.

In lange afwachting van de kandidaat wordt er met de Franse driekleur gezwaaid. Op het podium zweert de ene na de andere obscure politicus trouw aan Zemmour. Het kan Nadine en Alain niet boeien: zij zijn alleen voor Zemmour zelf gekomen.

„Dit is onze eerste politieke meeting ooit,” zegt Nadine, 53, die zichzelf omschrijft als middenklasse. „Maar wij volgen en steunen de ideeën van Zemmour al heel lange tijd.”

In Marseille, eind november Foto Daniel Cole/AP

Alain, een 59-jarige informaticus, herinnert zich hoe hij als jongeman uit Noord-Frankrijk in Parijs kwam wonen. „Parijs was toen nog Frans, nu moet je zoeken naar wat Frans is. De bakker is Arabisch geworden, de tabakszaak Chinees. Het Frankrijk dat wij gekend hebben is aan het verdwijnen.”

Net als Zemmour zelf is het echtpaar ex-socialistisch. Ze herinneren zich nog het feest toen Mitterrand werd verkozen, in 1981. Maar ze voelen zich verraden door alle politici sindsdien. „Macron”, zegt Nadine, „haat ik meer dan het coronavirus.”

Zoals bij de jongeren in Bordeaux is het de Franse fierheid die hen aanspreekt in Zemmour. „Tegenwoordig moeten we ons schamen voor onze geschiedenis, het kolonialisme. Maar de rijkheid van ons continent is er niet zomaar gekomen. Daar zijn offers voor gebracht.”

Het echtpaar excuseert zich: Zemmour is aangekomen. Pas achteraf zal blijken dat Zemmour is aangevallen terwijl hij zich een weg naar het podium baande. Een man wierp zich op hem, Zemmour hield er een ontwrichte pols aan over. Zijn belager bleek niet links te zijn, maar lid van de conservatieve partij Les Républicains.

Zemmours discours in Villepinte is weer ouderwets. „Men zegt dat ik racist ben. Natuurlijk ben ik geen racist. Natuurlijk bent u geen racisten. Het enige wat wij willen is ons erfgoed verdedigen. Maar in onze herovering leggen wij de lat heel hoog. Frankrijk is geen menukaart, Frankrijk vereist een volledig lidmaatschap. En voor hen die dit weigeren, voor de binationalen en de buitenlanders die onze wetten overtreden: de deur staat wijd open.”

Zemmour is in Villepinte ook meer dan ooit trumpiaans. Vijf keer oogst hij boe-geroep wanneer hij de journalisten ter sprake brengt. Een ploeg van het tv-programma Quotidien, dat bekendstaat als anti-Zemmour, wordt belaagd en moet ontzet worden door de veiligheidsdienst.

Wanneer activisten van SOS Racisme hun jassen uitdoen en elk een letter ontbloten die samen ‘Non au racisme’ spellen (Nee tegen het racisme), vliegen de stoelen in het rond. Op amateurbeelden is te zien dat een jonge activiste vuistslagen in het gezicht krijgt. De belagers van de activisten worden door de Franse media geïdentificeerd als leden van de Zouaves Paris, een ultrarechts groepje dat het geweld niet schuwt en openlijk flirt met het neonazisme. Op sociale media circuleert een video waarin de eigen veiligheidsdienst van Zemmour hen bedankt voor hun tussenkomst.

Zemmour zal achteraf in de media zeggen dat hij elke vorm van geweld veroordeelt. Maar hij voegt eraan toe: „Ik ga het enthousiasme van mijn aanhangers niet temperen.”