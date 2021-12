Optimisme als privilege

Halverwege de week gebeurde het: er verscheen een mandje Omikron-gegevens op tafel, en de coronawetenschappers dromden bijeen om de data eruit te vissen en te voorzien van betekenis.

„Het is niet onduidelijk of Omikron ernstig is, maar hoe ernstig het is”, waarschuwde epidemioloog Deepti Gurdasani, die consequent van het ergste uitgaat, op Twitter. „We zullen door deze laatste uitdaging komen”, schreef moleculair geneeskundige Eric Topol. Ja, Omikron breekt verder door de afweer heen. Maar kijk eens hoe onze T-cellen stand houden!

Dit toonverschil verbaasde mij niets. Er zijn dagen dat ik overweeg Deepti Gurdasani te ontvolgen omdat haar pessimisme mij even héél slecht uitkomt. Eric Topol weet me juist altijd op te vrolijken met zijn glas-halfvol-benadering.

Toch: met de stelling dat optimisme een morele plicht is, afkomstig van Immanuel Kant, herhaald door Karl Popper en dit voorjaar nog verkondigd door Hubert Bruls, ben ik het niet eens. Ten eerste heeft ook pessimisme zijn goede kanten: als iedereen dacht ‘dit komt wel goed’, zou niemand dijken bouwen, strooizout inslaan en IC’s opschalen. Ten tweede komt optimisme sommige mensen aanwaaien, terwijl anderen er gewoonweg niet toe in staat zijn. Het is gemeen om er een morele kwestie van te maken: sommige mensen zouden dan automatisch ‘goed’ zijn, terwijl anderen gedoemd zijn tot het voorgeborchte.

Onlangs kwamen er twee boeken op mijn pad, Rationality van psycholoog Steven Pinker en Irrationality van filosoof Justin E.H. Smith. Pinker gelooft in de triomf van de ratio: „De mens is een soort die een elementair vermogen tot redelijkheid bezit.” Smith benadrukt juist dat irrationaliteit „het grootste deel van het menselijk leven” omvat: dromen, passies, drugsgebruik, religie, complottheorieën, enzovoort.

Steven Pinker is een optimistische man: het is zijn handelsmerk. Justin Smith, aan de andere kant, noemde een van zijn laatste essays A Surfeit of Black Bile: een overdaad aan zwarte gal. Smith beschrijft hierin het interieur van zijn psychoanalyticus en zijn scepsis over de DSM. Ik heb geen depressie, schrijft hij; ik ben een zwartgallig mens. (Overigens is hij ook een heel grappig mens en kan ik iedereen, zwartgallig of niet, aanraden het essay te lezen.)

We hebben het vaak over privilege – denk aan sekse, klasse, huidskleur, opleidingsniveau, nationaliteit – maar één type zien we over het hoofd: karakter. Eigenschappen als zelfcontrole, emotionele stabiliteit en toe kunnen met weinig slaap zijn bepalend voor ons functioneren. „Ik blijf wachten tot karakterologische verscheidenheid verschijnt op de lijst met soorten verschil waarvan we een beter begrip moeten ontwikkelen”, schrijft Justin Smith in weer een ander essay.

Kathryn Paige Harden, hoogleraar klinische psychologie aan de University of Texas, doet dat in haar recent verschenen boek The Genetic Lottery. Why DNA Matters For Social Equality. In navolging van de liberale filosoof John Rawls beschrijft ze het leven als een loterij, waarin het krijgen van bepaalde eigenschappen deels een kwestie van geluk is. Dat geldt niet alleen voor intelligentie, schrijft Harden, maar ook voor niet-cognitieve vaardigheden.

Zoals dus optimisme. Deels is die eigenschap aangeboren, blijkt uit psychologisch onderzoek. Vervolgens hangt dat optimisme samen met nog meer fijne dingen, zoals gezondheid, doorzettingsvermogen en goede relaties met anderen. Pessimisme is voor mensen wat Deet is voor muggen: het houdt ze op afstand. Op Twitter zie ik mensen grapjes maken over het doemdenken van Deepti Gurdasani en ineens moet ik denken aan een diep-pessimistisch teamgenootje uit de tijd, meer dan twintig jaar geleden, dat ik nog hockeyde. „We gaan echt met 13-0 verliezen”, zei zij doorgaans nog voor de tegenstander één bal had geslagen. Deze houding leverde haar in het team nul vrienden op.

Optimisme is een dubbel geluk. Niet alleen beïnvloedt het jouw werkelijkheid op een gunstige manier (bijvoorbeeld doordat mensen je aardig vinden), je ervaart die werkelijkheid ook nog eens positiever. Je ziet een tegenstander en denkt: die kunnen we hebben. Je kijkt naar de geschiedenis en ziet steeds meer rationaliteit. Je bestudeert coronadata en ziet triomferende T-cellen. Ook dat is een privilege – in crisistijd nogal een belangrijke.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven