Op zoek naar het eigen dataspoor

Een plastic pop gevuld met cassettebandjes en diskettes vlak na de ingang van de tentoonstelling trekt mijn aandacht. Zijn hoofd is een QR-code. Uit gewoonte scan ik hem. ‘Bedankt voor je data!’ verschijnt op mijn telefoonscherm. NEMO heeft onder andere mijn locatie bemachtigd. Die kan niet verrassend zijn: het toegangskaartje kocht ik vanmorgen met dezelfde telefoon. Nu weten ze zeker dat ik gekomen ben.

NEMO voor volwassenen: Bits of you Marineterrein Amsterdam, www.nemosciencemuseum.nl €7,50 (op 11 dec. gratis) ●●●●●

De tentoonstelling Bits of you van NEMO Science Museum, ‘speciaal voor volwassenen’, is een mix van bewustwording en uitleg over het dataspoor dat je ongemerkt achterlaat en wat instanties en bedrijven daarmee kunnen. Vier personages maken inzichtelijk hoe zo’n dataspoor eruit kan zien. Een van hen is de ‘dwarsdenker’. Hij zocht online informatie over katten op en vervolgens werd hem steeds meer content over dit onderwerp aangeboden. Zouden ze buitenaards zijn, vraagt hij zich nu af.

Het vastleggen van data is niet enkel van nu. Het oudst bekende voorbeeld zijn kleitabletten waarop werd bijgehouden welke landbouwgrond van wie was. Dat gebeurde tussen 2900 en 2350 voor Christus. In 1640 na Christus deed een winkelier een voorspelling voor de levensverwachting van Londenaren, op basis van overlijdensregisters.

De tentoonstelling biedt een laagdrempelige kennismaking met online privacy, datasporen en machine learning-algoritmes. Voor mensen die technische diepgang zoeken is Bits of you minder interessant.

Verder ontbreekt de unieke speelse interactie die het NEMO-museum wel biedt. Het blijft grotendeels beperkt tot wat veel musea doen: het scannen van QR-codes, het bekijken van video’s en het maken van een selfie.

Aan de andere kant van de zaal is een tweede tentoonstelling: Project Morgen. Hier kun je een onderzoeksproject over autonoom varende boten bekijken. Ook vertellen camera's en sensoren je hoe zij Amsterdam zien. Als je na de tentoonstelling door de stad loopt, weet je hoe de gemeente Amsterdam op afstand in de gaten houdt hoe druk het er is.