OM eist tot vier jaar cel tegen verdachten van groepsverkrachting Den Bosch

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag celstraffen tussen de twee en vier jaar geëist tegen vijf mannen tussen de 20 en 26 jaar uit Den Bosch en Rosmalen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij groepsverkrachtingen van twee minderjarige meisjes in Den Bosch in 2019. Daarbij zouden de meisjes zijn gedrogeerd. Eerder noemde een politiewoordvoerder de zedenzaak in een gesprek met NRC „uitzonderlijk wegens het kaliber”.

Het Openbaar Ministerie vindt het aannemelijk dat de slachtoffers tijdens de verkrachtingen in „verminderde staat van bewustzijn of lichamelijke onmacht” verkeerden, „mogelijk” onder invloed van ghb. Het misbruik vond plaats in de bovenruimte van een pand in de wijk Orthen, waar op meerdere matrassen „een groot aantal spermasporen” werd aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie baseert de eis op camerabeelden en verklaringen, maar ook op ingeziene telefoonberichten die de verdachten uitwisselden. Daarin gaat het over „wijve” en „eindstand neuken”. In een video zegt een van de verdachten, die in beeld is samen met een meisje in een string, „next one”.

„Bruut” geweld

„De manier waarop de meisjes zijn behandeld schendt op ongelofelijk grove manier hun lichamelijke integriteit,” zegt de officier van justitie. Het OM eist vier jaar celstraf, waaronder één voorwaardelijk, tegen Faycal J. (21). Dat is de hoogste eis – hij zou beide meisjes zou hebben verkracht. Een andere verdachte, Boy M., hoorde woensdag al een straf van twee jaar met acht maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Hij was ten tijde van de gebeurtenissen minderjarig. De meesten verdachten ontkennen seks te hebben gehad met de meisjes. Alleen M. zegt dat er seksueel contact is geweest met één van hen, maar dat dat met instemming was.

De politie kwam de groepsverkrachtingen op het spoor in februari 2019, toen twee minderjarige meisjes afzonderlijk van elkaar melding deden van misbruik door meerdere mannen tegelijk. Ze stelden op dezelfde locatie te zijn verkracht. Dat zou zijn gebeurd nadat ze drankjes hadden gedronken waardoor ze zich niet lekker voelden.

De politie arresteerde acht mannen, van wie er zes worden vervolgd. De meisjes waren in de tijd van de verkrachtingen beide vijftien jaar oud. De mannen gebruikten soms „bruut” geweld, zei de politie eerder over de zaak. Er werden rond de arrestatie van de verdachten veel details bekendgemaakt, in de hoop dat eventuele andere slachtoffers die zouden herkennen.