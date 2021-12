Nu een Rembrandt kopen? De timing kan niet slechter

Honderdvijftig miljoen euro. Dat is 40 procent van de verbouwingskosten van het Rijksmuseum. Dat is voor 5.000 gezinnen een vergoeding in de Toeslagenaffaire. Het is ook wat de staat wil besteden aan De Vaandeldrager, een zelfportret van Rembrandt uit 1636. Het Rijksmuseum maakte woensdag in een persbericht bekend dat het een optie tot koop heeft op het stuk, dat nu in particulier bezit is van de Franse bankiersfamilie De Rothschild. In totaal moet 175 miljoen euro worden betaald: 25 miljoen komt uit private bronnen.

Het gaat om een van de laatste topstukken van Rembrandt die nog in particulier bezit zijn. Dat kan nu permanent toegankelijk worden voor het publiek. In 2016 kocht Nederland, samen met Frankrijk, van een andere tak van familie De Rothschild Rembrandts huwelijksportretten van Marten & Oopjen, voor in totaal 160 miljoen euro. Eigenlijk wilde Nederland de koop alleen doen, maar toen de Fransen hier lucht van kregen, grepen ze in en werd het 50/50. Ook ditmaal zat Frankrijk er bovenop. Aanvankelijk wilde Parijs geen exportvergunning afgeven. Dat bood Franse musea dertig maanden om de aankoopsom voor De Vaandeldrager bijeen te brengen. Eind oktober verstreek die termijn. Kennelijk gunnen de Fransen Nederland dit topstuk toch. En Nederland zichzelf ook.

Toch voelt het vreemd: zo veel geld uitgeven op een moment dat vele miljarden worden gepompt in het overeind houden van horeca, zzp’ers en de culturele sector. De coronacrisis heeft de overheidsfinanciën aangetast. Je kunt zeggen: dit kan er ook nog wel bij. Maar behalve de coronacrisis kampt Nederland met complexe uitdagingen, zoals de klimaat- en energiecrisis, de woningnood en groeiende vermogensongelijkheid. En dan moeten de Groningers en de ‘toeslagenouders’ nog worden gecompenseerd. Politiek is keuzes maken. Wat gaat het kabinet zeggen tegen zorgmedewerkers en docenten die met de grootst mogelijke moeite een gewillig oor vinden? De Rembrandt is „voor de eeuwigheid”, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Maar de ruimtelijke en maatschappelijke verbouwing waar Nederland zich nu voor gesteld ziet, is dat óók.

Problematisch is ook de druk waaronder de koop plaatsvindt. Woensdag stuurde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de aankoop een voorstel tot wijziging van de begroting aan de Kamer. Die begroting is al behandeld, er wordt volgende week nog gestemd. Terwijl toeslagenouders veelal nog steeds wachten op compensatie, is er over 150 miljoen euro voor een schilderij niet eens gedebatteerd. Volgens Dibbits is haast geboden: er zijn kapers op de kust. En o ja, als het topstuk nu niet wordt gekocht is het over een aantal jaren pas echt onbetaalbaar.

Tijdens de pandemie was er menige snelle beslissing. Vaak schuurde die met democratische beginselen. In crisissituaties zijn staatsrechtelijke ‘overvaltactieken’ misschien nog te verdedigen, maar geldt dat ook voor een Rembrandt? Hier doemt het risico van de glijdende schaal wel heel groot op. Wrang is ook dat juist afgelopen kabinetten weinig affiniteit hadden met de cultuursector, de sluitpost van zo’n beetje elke begroting en het afgelopen anderhalf jaar ook van de coronasteun. Wat zegt dit over het Nederlandse cultuurbeleid? Heeft Nederland echt nog een Rembrandt nodig? Moet de blik niet worden verbreed? Geen gemakkelijke, maar wel noodzakelijke vragen. Laat het volgende kabinet vaandeldrager worden van een moediger, ambitieuzer cultuurbeleid.