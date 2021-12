Tijdens het Superrelatie Weekend werken mensen aan de liefde, en aan zichzelf

Op een scherm boven een leeg podium telt een timer terug van anderhalve minuut naar nul, als een bom in een film. Er klinkt opzwepende muziek. Bezoekers staan op van hun stoelen om te dansen, klappen op de maat van de muziek en joelen steeds harder. Als het zover is, stappen Arjan Vergeer en David de Kock het podium op, begeleid door een staande ovatie.

„Welkom op het Superrelatie Weekend. Steek je hand op als je er een mooie dag van gaat maken en roep ja.”

In de zaal zitten zo’n negenhonderd mensen: mannen en vrouwen, stellen en singles, hetero- en homoseksuelen, decennia oude huwelijken en kersverse relaties, gelukkig en ongelukkig – er zijn mensen van alle leeftijden en ze komen uit het hele land. Als één steken ze hun hand op en roepen ja.

„Oké”, zegt Vergeer. „Laten we eerst twee minuten de tijd nemen om onze intenties voor vandaag in het boekje te schrijven.” In de zaal klinkt het geritsel van papier en het gerommel in tassen waarin pennen worden gezocht. Ze slaan de goede bladzijde van het werkboekje 365 Superrelatie Weekend - ‘De kwaliteit van je aanwezigheid bepaalt de kwaliteit van je relatie’ open en beginnen driftig te noteren.

Het is krap kwart over tien als de intenties zwart op wit staan en de eerste oefening van de dag wordt gestart: „Beschrijf je ideale partner. Het mag íédereen zijn, Brad of Scarlett, ook al weet je dat je morgenochtend wakker wordt naast Jos”, zegt Vergeer. Niemand gniffelt, de concentratie in de zaal is voelbaar. „Kijk goed naar je lijstje”, zegt hij vijf minuten later. „Dit lijstje gaat niet over een ander, dit lijstje gaat over jezelf. Als dit je ideale partner is, dan zul je zelf moeten uitstralen wat voor type partner je aan wilt trekken.”

Bij 365 is geluk „een vaardigheid” die je kunt leren

Het weekend – normaliter een avond en twee dagen – is in verband met de coronamaatregelen teruggebracht naar twee dagen. Het is een vol programma. Zo doet De Kock live-familieopstellingen, waarbij onbekenden de rol van familieleden van aanwezigen spelen, waardoor, is het idee, onbewuste verbindingen in het leven van de ‘hoofdpersoon’ bloot komen te liggen. Daarnaast is er ruimte voor inbreng vanuit het publiek, wordt er gehuild en getroost, vergeving gevraagd en gegeven, geknuffeld en gekust. De sfeer doet denken aan een EO-jongerendag, alleen wordt hier De Liefde aanbeden. Het motto van het weekend: ‘Alles is liefde, of een schreeuw om liefde.’

Het weekend is onderdeel van het 365 Dagen Succesvol-imperium van Vergeer (40) en De Kock (44), waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Ze hebben allebei geen opleiding tot therapeut genoten, maar „wel twintig jaar ervaring op dit gebied”. Bij 365 is geluk „een vaardigheid” die je kunt leren. „De 365-methodiek is een bewezen stappenplan”, valt op de site te lezen.

Het is, zo staat er, bijvoorbeeld geschikt voor wie een nieuwe stap wil in het leven, een betere relatie, op een andere manier geld wil verdienen of van betekenis wil zijn voor de wereld. Ze bieden artikelen en video’s aan ter inspiratie, diverse boeken en een scheurkalender, maar vooral programma’s om offline (Diamond Programma) en online (Spoedcursus Zelfvertrouwen) te doorlopen, live online masterclasses via Zoom (Leef je eigen leven) en evenementen, zoals dit Superrelatie Weekend.

Het past in de tijdgeest: persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp zijn populair. Inmiddels zijn er ook BN’ers die platforms hebben opgericht, zo heeft Ali B. ‘Ik Wil Groeien’ en bracht hij recent een zelfhulpboek uit, influencers Monica Geuze en Kaj Gorgels hebben ‘Mind over Madness’.

Lees ook: ‘Elke romantische liefde is na anderhalf jaar over’

Op zoek naar andere hartjes

In de zaal vallen de mensen die hartvormige rode fietslampjes dragen extra op. Dat zijn de singles, die staan „aan” en open voor liefde. Ook Jasper (29) uit Utrecht heeft er een. Hij scant de zaal. „Ik ben op zoek naar andere hartjes.” Dit is niet de eerste keer dat hij meedoet aan het Superrelatie Weekend, en ook het jaarprogramma van 365 Dagen Succesvol heeft hij gevolgd. Het gaat hem vooral om de persoonlijke ontwikkeling, over het afstand kunnen nemen van zijn leven en reflecteren. „Het heeft me de vorige keer echt veel geleerd, ik heb tot voor kort een hele leuke relatie van een jaar gehad”, zegt hij. Waarom het is uitgegaan, laat hij achterwege. Hij zoekt verder, naar een lichtgevend rood hartje.

Dat het als single slim is in de buurt van andere vrijgezellen te zitten, blijkt uit de oefening ‘Over de brug’. Bij die oefening moeten twee mensen een emotionele brug naar elkaar bouwen. De een houdt de hand open op borsthoogte, naar beneden gericht, de ander zoekt heel langzaam en met gesloten ogen die handen op. Tijdens die zoektocht worden de deelnemers geconfronteerd met inzichten, is het idee. De zaal, eerst stil, vult zich met een collectief snikken. De zakdoekjes die bezoekers bij de ingang konden pakken, komen tevoorschijn. Op de plastic verpakking staat de tekst ‘Tranen zijn de wasmachine van de ziel’. „Dit is wat ik mis”, zegt Janneke (50) na de oefening, terwijl ze haar tranen wegveegt. „Iemand die mijn handen vast wil houden.”

En, uiteindelijk: „Shit uit je verleden kan de mest van je toekomst worden”

Op het podium verschijnt Emanuela Deyanova (40), de vrouw van De Kock, en relatietherapeut. „Sla je armen om jezelf heen”, maant ze de nasnikkende mensen. „Herhaal wat ik zeg: ik ben mooi, ik ben vrij, ik ben veilig, ik ben geliefd. Vóél het!” Het publiek herhaalt haar woorden. „Ik bén liefde”, klinkt het uit negenhonderd kelen. De muziek wordt ingezet en als één staat het publiek op – huilend, lachend en alles ertussenin – om samen te dansen.

„Vind je dat de ochtend op gang is gekomen, steek je hand op en zeg ‘ja’!”

Kim (38) uit Dordrecht heeft eerder al een programma gevolgd van 365 Dagen Succesvol. Ze is hier vooral om bezig te zijn met haar persoonlijke ontwikkeling, maar ook om handvatten te krijgen waarmee ze kan omgaan met de teleurstellingen uit haar verleden. De methoden die aan bod komen, geven haar een taal om zichzelf mee uit te drukken. „En iedereen hier spreekt die taal.” Grote problemen worden hier een behapbare methode van drie, vijf of zeven stappen, veelal aangevuld met bestaande of bedachte spreekwoorden en slogans. „Delen is helen”, is er een. „Frustratie is een wens in vermomming”, een ander. „Je kan pijn lijden met een lange ij of pijn leiden, met een korte ei.” En, uiteindelijk: „Shit uit je verleden kan de mest van je toekomst worden.”

Toch is het lastig als je dan weer in de wereld erbuiten komt, waar mensen die taal niet kennen. Kim: „Ik ben bang dat als mijn collega’s maandag op kantoor vragen hoe het was, ik dan antwoord dat ik erachter ben gekomen dat ik een schildpad ben.”

‘De schildpad’ is een Superrelatie-term. Het komt voor in het programmaonderdeel ‘Omgaan met conflict’. Je kan in een relatie een schildpad of een chimpansee zijn. De chimpansee slaat zichzelf op de borst, maakt zich groot en gaat graag de confrontatie aan. De schildpad trekt zich terug, speelt de vermoorde onschuld, maar niet voordat hij of zij nog een keer heel hard terugbijt en iets gemeens zegt.

Illustratie Claudia van Rouendal

Tegengestelde karakters

Wie zou nu live iets uit willen werken, vraagt De Kock het publiek. Eric (60) uit Amsterdam trekt een sprintje naar het podium. Hij wil iets aan zijn relatie met Annechien (52) uit Den Haag doen. „Zij is een chimpansee, ik ben een schildpad”, zegt hij tegen de zaal. Annechien wordt het podium op geroepen. Ze zijn vier jaar samen, maar hun relatie zat in een dip. „We zijn een tijdje uit elkaar geweest”, vertelt Annechien. „Maar we wilden het nog een kans geven.”

In een live-opstelling van drie kwartier op het podium ontdekt De Kock dat er genoeg liefde zit, maar hun jeugd de twee in de weg staat. „Jullie zoeken bij elkaar wat jullie hebben gemist bij jullie moeders.” De gelegenheidsmoeders, twee vrijwilligers uit het publiek, mogen hun taak neerleggen. „Nu hebben we handvatten om samen verder te gaan.” Het publiek slaakt een opgeluchte zucht en klapt.

Dat is de magie van zo’n weekend, reflecteert Vergeer later, dat dit soort momenten spontaan ontstaan voor het oog van zoveel onbekenden. „En het publiek heeft er profijt van, want hoewel elk mens en elke relatie uniek is, zijn de problemen altijd patronen waarmee de rest zich in meer of mindere mate kan identificeren.” De Kock vult aan: „De echte ervaring vindt daardoor niet op het podium plaats, maar in het publiek. Tijdens het weekend zelf, maar vooral ook de dagen en weken daarna.” De voorstelling, nee, de erváring, vindt plaats bij de kijker, zegt hij.

„Wat als ik zeg dat liefde makkelijk zou kunnen zijn, als je dat zou willen, steek je hand op en zeg ja!”

Werken aan je relatie Door heel Nederland en door diverse therapeuten wordt het Houd Me Vast-groepsprogramma („dé APK voor je relatie!”, staat op de site) georganiseerd. Het is een ‘lightversie’ van de Emotionally Focused Therapy-relatietherapie. Dat is een model voor relatietherapie gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby, waarbij de relaties die je hebt in je jeugd gevolgen hebben voor de relaties in je latere leven. Het gaat bij Houd Me Vast om een preventieve training, bedoeld voor partners die meer uit hun relatie willen halen, maar niet met al te grote problemen kampen. Via de site eft.nl zijn diverse bijeenkomsten te vinden, de prijs varieert per therapeut. Ook Encounter („de kracht van relatie”) heeft verschillende relatieweekenden in de aanbieding – voor partners, jongeren en singles. Het weekend zet deelnemers „op het spoor van verbondenheid”. Tussen vrijdagavond acht uur en zondagmiddag vier uur krijg je oefeningen en theorie voor een rijkere relatie. Het weekend kost – inclusief overnachting bij Emmaus in het Brabantse Helvoirt met ontbijt, lunch, diner, handdoeken en beddengoed – 450 euro per stel. De praktijk voor Hechte Relaties heeft een groepsbijeenkomst voor mensen die graag in relatietherapie willen, maar een partner die dat niet zien zitten. „Je bent niet de enige”, schrijft therapeut Reginald Markes op zijn website. Hij koppelt deze mensen aan elkaar. „Je zit in een groep met anderen die hetzelfde als jij meemaken.” In een groepje van zes tot acht personen kom je zes keer drie uur bij elkaar. Kosten: 285 euro.

Dissidenten

De rest van de dag gaat het over de zes talen van de liefde en hun dialecten. Over de vijf vormen van intimiteit. Over wat mensen opwindend vinden en wat niet. Bij het onderdeel fysieke aandacht wordt de hele zaal gevraagd zich een kwartslag te draaien en de persoon voor zich te masseren, als een lange masserende slinger. Deyanova vraagt de mannen vrede te sluiten met hun feminiene kant, en vrouwen met hun masculiene, terwijl de bombastische muziek van de film Inception klinkt.

Het gros van het publiek is lyrisch, maar er zijn wat dissidenten. Willem (34) en Steffie (29) uit Tilburg ondergaan dit weekend met verbazing. „De inhoud is interessant hoor”, zegt Willem, „maar al dat dansen en ja-roepen hoeft van mij niet.” Het idee om te gaan kwam van Steffie, gewoon, om te kijken of er méér uit hun relatie te halen viel. Ze zijn heel gelukkig, maar met een zoontje van twee en na acht jaar samen vinden ze het belangrijk het vuurtje brandend te houden, zegt ze. „Het is goed om soms uit je comfortzone te stappen.” „Maar dat dóén we al”, reageert Willem. „We zijn pas wezen larpen. Daar heb je volgens mij meer aan.” Steffie: „Dit is natuurlijk een beetje een one-size-fits-all-aanpak, ik zou liever nog een keer zoiets doen in een kleiner groepje. Maar we zouden liegen als we zeggen dat we niks hebben geleerd.”

Natuurlijk ligt deze vorm de één meer dan de ander, zegt De Kock. „Maar het gaat ook niet zozeer over de manier waarop. Het geheim, meer dan wat wij op het podium doen, is dat je als koppel bereid bent te kómen, aandacht aan elkaar te besteden, aanwezig zijn. Dáárin zit de kern van een gelukkige relatie.” Dat is ook gelijk de drijfveer. „We leren niet op school hoe we moeten werken aan een relatie, we weten niet hoe we conflicten kunnen oplossen, terwijl het zo’n belangrijk onderdeel van ons leven is. Een relatie kan de grootste bron van ongeluk zijn in een leven”, zegt Deyanova. „Maar het kan ook het allergrootste geluk geven. Daar willen we mensen bij ondersteunen.”

De knaller van de dag, volgens Vergeer, is de laatste oefening. Vijftien lange minuten kijken stelletjes en naar elkaar toegetrokken singles elkaar in de ogen. Met de minuten komen de tranen en als het is afgelopen, vallen mensen elkaar in de armen. Samen wiegen ze op ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. „Koppels brengen gemiddeld maar zeven minuten per dag aandachtig met elkaar door.” We moeten leren meer tijd voor elkaar vrij te maken, zegt hij.

De Kock, Vergeer en Deyanova staan voor de laatste keer op het podium. „Deze dag was niet mogelijk geweest zonder een superspeciaal mens”, zegt Vergeer. In koor: „En dat ben jij.”