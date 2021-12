Nederland was met de boosters liever heel precies dan snel

Het is eind juli 2021 als de Israëlische epidemioloog Gabi Barbash een studie naar de effectiviteit van het Pfizer-vaccin onder ogen krijgt. Hij schrikt: het vaccin blijkt sinds de opkomst van de Deltavariant eerder die maand minder effectief bij de Israëliërs die in december vorig jaar als eerste werden ingeënt. De bescherming tegen het oplopen van de infectie keldert van ruim 90 naar circa 40 procent en ook snoept Delta een aantal procentpunten af van de effectiviteit tegen ziekenhuisopname. De cijfers zijn slecht nieuws, omdat Israël juist op dat moment te maken heeft met een hoge zomergolf waarin ook steeds meer gevaccineerde ouderen in het ziekenhuis komen.

Barbash en zijn collega’s twijfelen geen moment en adviseren de regering zo snel mogelijk de oudere populatie te gaan ‘boosteren’ met een derde prik. „Wij hadden geen tijd voor een discussie over de booster”, zegt Barbash. „We zijn direct tot actie overgegaan.” Begin augustus krijgen alle 60-plussers die dat willen binnen twee weken de booster. Barbash ziet in de weken daarna de ziekenhuisopnames en besmettingen fors dalen. Sindsdien is Israël uit de problemen en ontkwam het in het najaar aan een nieuwe golf. Barbash heeft geen spoor van twijfel over de verklaring daarvoor. „De boosters hebben Israël gered.” De eerste resultaten van de boostercampagne worden door Israëlische onderzoekers eind augustus met de wereld gedeeld.

Vier maanden later komt de boostercampagne in Nederland met horten en stoten op gang. In de Tweede Kamer klinkt de verzuchting dat Nederland, net als eind vorig jaar, te laat begon met vaccineren. Intussen was Nederland door een hevige nieuwe golf getroffen, die de ziekenhuizen overspoelde en opnieuw toesloeg in de verpleeghuizen. Waarom werd hier de noodzaak om snel te gaan boosteren niet eerder gezien?

De Gezondheidsraad speelt daarin een cruciale rol. Die wetenschappelijke adviesraad vervult in Nederland al decennialang een centrale rol in het beleid op het gebied van volksgezondheid. Bij welke gezondheidsproblemen mensen opnieuw moeten worden gekeurd voor een rijbewijs, de classificatie van potentieel gevaarlijke stoffen of de vraag in hoeverre vaccinatie van toegevoegde waarde is: het kabinet kan eigenlijk niet om de Gezondheidsraad heen. Ook in de coronacrisis neemt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de adviezen bijna altijd één op één over. In september stelt de Gezondheidsraad dat een boostercampagne in Nederland nog niet nodig is, maar zes weken later luidt het advies anders: geef alle zestigplussers een derde prik. Wat is er in die korte periode veranderd?

Opgetogen stemming

Begin september is de epidemiologische situatie in Nederland relatief gunstig: er zijn dagelijks zo’n 2.500 besmettingen, het aantal ziekenhuispatiënten schommelt tussen de 650 en 700 – een hoog niveau, maar nog goed te doen voor de ziekenhuizen. De stemming rond het virus is opgetogen: het kabinet kondigt half september enthousiast versoepelingen aan, de anderhalvemeterregel verdwijnt.

In de gesprekken over de booster binnen de Gezondheidsraad is begin september nog geen gevoel van urgentie te merken, zeggen leden van de commissie die NRC sprak. De voornaamste reden is dat het RIVM in Nederland op dat moment nog een zeer hoge effectiviteit van de vaccins meet, van ongeveer 95 procent tegen ernstige ziekte. Een booster zou bij zo’n percentage „beperkt ruimte voor verbetering” geven, schrijft de raad in het advies van september. De Gezondheidsraad wijst erop dat de timing van de booster „optimaal” en „niet te vroeg” moet zijn, een latere booster zou een „sterkere immunologische respons” geven.

De studies uit Israël worden besproken, maar binnen de Gezondheidsraad leven twijfels over de resultaten. De bescherming van de booster was daar al na twee weken gemeten. „Het was nog de vraag hoe representatief de situatie in Israël zou zijn voor een langere periode”, zegt viroloog en lid van de Gezondheidsraad Marion Koopmans. De raad ziet in het Israëlische onderzoek ook verschillen tussen de groepen die wel en geen booster ontvingen en heeft daardoor twijfels over de onderzoeksopzet. Israël en Nederland zijn ook moeilijk te vergelijken, is de consensus. Dat de vaccineffectiviteit in Israël afnam, komt mogelijk doordat Israëliërs hun tweede prik al binnen drie weken kregen en niet, zoals in Nederland, binnen zes weken. De Gezondheidsraad concludeert dat de aanwijzingen uit Israël „nog te weinig basis bieden” voor een boostercampagne in Nederland. Er waren ook studies die een minder alarmerend beeld lieten zien, stelt de Gezondheidsraad.

Ook de wereldwijde vaccinongelijkheid speelt een rol. Veel niet-westerse landen hebben nog geen of onvoldoende vaccins voor een eerste prik. „Vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie was de oproep richting het Westen: ga niet boosteren”, zegt Koopmans. Alles afwegend adviseert de Gezondheidsraad op 14 september aan De Jonge: een boostercampagne voor 60-plussers is op dat moment niet nodig. „Er waren nog geen studies die keihard de noodzaak van een booster lieten zien”, zegt Koopmans.

‘Duidelijk bewijs’ dat boosteren helpt

Andere landen zien dat anders. De Hoge Gezondheidsraad in België concludeert tien dagen later juist dat er op basis van de bestaande wetenschappelijke inzichten „duidelijk bewijs” is dat een booster bij ouderen zinvol is. De Belgische adviseurs erkennen dat er nog belangrijke extra studies in aantocht zijn, maar noemen „het risico van afwachten en te laat komen groter”. Ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk besluiten al in september te gaan boosteren en beginnen diezelfde maand.

Volgens Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan de Wageningen Universiteit (WUR), waren er in september, toen de Gezondheidsraad nog adviseerde om te wachten met boosteren, voldoende aanwijzingen dat de bescherming van de vaccins terugliep. Niet alleen uit Israël, stelt Savelkoul, maar ook studies uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden lieten dit al zien. „Je had kunnen zeggen: misschien zien we het nog niet in Nederland, maar wel in een hele bak andere landen, dus dan zal het hier ook wel gebeuren.” De Gezondheidsraad heeft volgens Savelkoul te lang gewacht op wat exact het goede moment was om te starten met boosteren, namelijk toen daadwerkelijk te zien was dat de effectiviteit van de eerdere vaccinatie afnam. „Je kunt wachten tot heel precies te timen is wanneer je begint, maar dan loop je het risico dat je te laat bent. In deze fase van de pandemie kun je beter wat minder precies zijn maar wel snel.”

Opmerkelijk is dat de Gezondheidsraad in het advies van 2 november, als het advies wél luidt om te beginnen met het boosteren van 60-plussers, stelt dat er „nieuwe gegevens” beschikbaar zijn gekomen. Maar een flink deel van de voetnoten die in het advies worden aangehaald zijn studies die zijn gepubliceerd vóór het advies van 15 september, toen boosteren volgens de Gezondheidsraad nog niet nodig was. Er zijn in de tussentijd weliswaar méér studies bijgekomen, maar die zetten het beeld niet op zijn kop.

Twee hoofdredenen om te boosteren

Het advies om nu toch te beginnen heeft twee hoofdredenen. Allereerst reageert het immuunsysteem van ouderen sowieso al wat minder goed op vaccinatie, waardoor na twee prikken de bescherming wat lager is dan bij jongere mensen. Dat was al langer bekend: de vier onderzoeken die de Gezondheidsraad voor die claim aanhaalt dateren stuk voor stuk van afgelopen zomer of daarvoor. Het verschil tussen 70-plussers en de rest van de bevolking was ook al te zien in de eerste rapportage over de effectiviteit van vaccins in Nederland, van het RIVM in augustus.

Ook stelt de Gezondheidsraad dat de effectiviteit na een aantal maanden afneemt, met name onder ouderen. Het gaat om symptomatische ziekte na zes maanden én (een beperktere afname) tegen ziekenhuisopname na 20 tot 24 weken. Ook hier haalt de Gezondheidsraad studies aan die op 14 september al beschikbaar waren: in totaal worden voor deze claims vijf onderzoeken aangehaald, waarvan er drie al gepubliceerd of beschikbaar waren als zogenoemde ‘preprint’ bij het vorige advies. De extra onderzoeken die er in de tussentijd bij zijn gekomen, speelden juist een belangrijke rol in het nieuwe besluit, stelt de Gezondheidsraad in een reactie. Bovendien toonde een nieuwe update van het RIVM van eind oktober dat de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname met een procentpunt was afgenomen.

„Hè, hè”, dacht immunoloog Savelkoul in november, toen hij het advies van de Gezondheidsraad zag. „We hebben de neiging in Nederland om al het onderzoek te herhalen en het pas te geloven als we het zelf zien. Maar ze zijn in het buitenland ook niet helemaal gek.”

Wat verder aan de adviezen van de Gezondheidsraad opvalt is dat de noodzaak van vaccinatie puur vanuit het belang van de individuele ontvanger wordt bezien. De raad kijkt uitdrukkelijk niet naar de epidemiologische effecten van de boosterprik. Zo staat in het advies van september dat de Gezondheidsraad „het voorkomen van milde infectie en transmissie op dit moment niet als doelen van een eventuele boostercampagne beschouwt.” Een woordvoerder zegt dat de raad „niet alleen naar ernstige ziekte en sterfte kijkt”, maar het tegengaan hiervan wel als „belangrijkste doel” van de vaccinatiecampagne beschouwt. De raad heeft dit standpunt eind vorig jaar voor de start van de vaccinaties onafhankelijk ingenomen. Gezondheidsraadlid Koopmans ziet dat dit een knelpunt is en dat het tegengaan van virusverspreiding voor de werkwijze van de raad „echt bijkomend” is. „De Gezondheidsraad zal niet snel zeggen: vaccineer voor een populatie-effect. Dat zou meer iets zijn voor het OMT.”

Lacune in de advisering

Koopmans zit ook in het OMT en ziet dat daar minder over vaccinatie of boosters wordt gesproken omdat deze kwestie officieel bij de Gezondheidsraad is gelegd. Ze ziet daar een lacune in de advisering. „Ik denk dat de Gezondheidsraad en het OMT over dit onderwerp gezamenlijk zouden moeten vergaderen, of de voorzitters.” Er was een gezamenlijke vergadering over de boosterprik in juni, maar toen was er nog weinig over het nut daarvan te zeggen. In de maanden daarna vond zo’n gezamenlijke vergadering niet opnieuw plaats. Volgens de Gezondheidsraad was er wel geregeld contact tussen de raad en het OMT over de boosters.

De Israëlische epidemioloog Gabi Barbash vindt het vreemd om bij de boosterdiscussie een knip te maken tussen het effect op ernstige ziekte en infectie. „We weten dat de vaccins minder goed tegen infectie beschermen dan tegen ziekenhuisopname. Maar als je te veel besmettingen hebt, krijg je alsnog een groot aantal ernstig zieke patiënten. En we zagen hier in Israël ook een daling van de besmettingen na de boostercampagne, dus daar heeft het zeker ook tegen geholpen.”

Terugkijkend is de vraag van belang of Nederland door de late start van de boostercampagne een onnodig hoge najaarsgolf in ziekenhuizen en verpleeghuizen heeft gehad, met meer ziekte- en sterfgevallen dan in andere landen. België zag na het begin van het boosteren de besmettingscijfers in de verpleeghuizen dalen, waar die in Nederland juist fors omhoog gingen. Een nieuwe studie uit Israël liet deze week zien dat de sterfte onder geboosterde ouderen 90 procent lager lag dan in de groep oude Israëliërs die de boosterprik niet kreeg.

Koopmans vindt achteraf redeneren „zo makkelijk”, maar denkt zeker dat een vroegere start had kunnen schelen. De Gezondheidsraad ging er ook vanuit dat de boostercampagne sneller kon starten toen het positieve advies begin november kwam: aanvankelijk zou de boostercampagne pas in december beginnen, uiteindelijk werd dat twee weken naar voren gehaald. „In september deden we al wel de oproep: bereid je goed voor. Dat had explicieter gemoeten.”

Nu in Nederland het boostertempo wordt opgevoerd, is het de vraag of een inhaalslag op tijd komt om de gevolgen voor de rest van de winter te dempen. Savelkoul ziet dat Nederland bij het vaccineren steeds achter de feiten aanloopt, ook bij een besluit over het inenten van jonge kinderen. Vrijdag adviseerde de Gezondheidsraad daarmee te beginnen, het kabinet wil half januari de eerste prik zetten bij die doelgroep. „Ik vind het storend dat we kostbare tijd verliezen, omdat we straks problemen kunnen krijgen met de Omikronvariant. Het RIVM denkt dat die over twee tot drie maanden ook in Nederland dominant is. In Zuid-Afrika was in de eerste groep hele jonge kinderen oververtegenwoordigd in ziekenhuisopnames. Als dat zo is, zijn de rapen gaar, dan heb je echt een probleem.”

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf begin volgend jaar ook tegen Covid-19 worden gevaccineerd. Coronaminister Hugo de Jonge (CDA) besloot dat vrijdag na een positief advies van de Gezondheidsraad. De raad schrijft in het advies dat de voordelen van het Pfizer-vaccin ook bij jonge kinderen opwegen tegen de nadelen. Bij veel kinderen verloopt Covid-19 mild, maar bij een kleine groep kunnen toch ernstige klachten optreden, wat vaccinatie kan verhelpen. De Gezondheidsraad zegt dat het vaccin ook „indirecte gezondheidsnadeel” voor kinderen kan verminderen. Zij worden nu bij besmettingen in hun omgeving en door de voortdurende pandemie beperkt in het sporten, het naar school gaan en de sociale contacten. In landen als Israël en de VS, waar al miljoenen jonge kinderen zijn gevaccineerd, zijn tot nu toe geen bijzondere bijwerkingen geconstateerd. De Gezondheidsraad benadrukt dat het wel of niet kiezen voor het vaccin echt aan de ouders en hun kinderen is. „Elke vorm van drang moet worden vermeden”, zegt voorzitter Bart-Jan Kullberg.