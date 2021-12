Nederland is in paniek een kampioen

In den beginne was er het woord voetbal. Pas later kwam paniekvoetbal. Voetballers zullen van meet af aan paniek hebben gevoeld bij een wedstrijd tegen een veel sterkere tegenstander, maar het duurde decennia voordat iemand bedacht dat je de woorden paniek en voetbal aan elkaar kunt lijmen.

Deze samenstelling werd hoogstwaarschijnlijk voor het eerst vastgelegd door Jan Willem Kips (1880-1964), een invloedrijke bestuurder van de Nederlandse Voetbalbond. Op 18 april 1932 schreef Kips in een verslag van de wedstrijd Holland-België in het weekblad Sportkroniek: „In de rust technische gesprekken van lui die het kunnen weten. ‘De Belgen spelen paniekvoetbal!’ zegt er een.”

Wie dit zei weten we niet, maar zijn woorden resoneerden. Of beter: Kips’ verslag sloeg aan. Want nog diezelfde dag werd het woord paniekvoetbal overgenomen door twee dagbladen: Het Volk en Het Nieuws van den Dag.

Laatstgenoemde krant plaatste het tussen aanhalingstekens (‘paniek-voetbal’), een gangbare manier om nieuwe of ongewone woorden te introduceren. In de maanden erna werden die aanhalingstekens nog geregeld uit de kast gehaald. Ze waren echter al snel overbodig, want paniekvoetbal bleek een hit op de sportpagina’s.

Tot zover de eerste helft, nu de tweede.

In 1932 schiet Wim Lagendaal (rechts) tijdens een interland met België naast het doel. Foto Spaarnestad Photo / ANP

Politici gebruiken graag sportmetaforen. Een zware wedstrijd, een schot voor open doel, iemand terugfluiten, elkaar de bal toespelen, je tegenstander tackelen, makkelijk scoren – ze zijn vrijwel dagelijks te horen.

Toch duurde het tot 1958 voordat paniekvoetbal z’n intrede deed in het politieke debat. Eerst in enkele kranten, snel daarna in de Kamers. Op 2 december 1958 zei een Tweede Kamerlid dat hij hoopte dat de minister van Onderwijs zich „niet tot zulk paniekvoetbal” zou laten verleiden. En op 16 december 1958 legde een Eerste Kamerlid de minister van Justitie uit dat een voetbalwedstrijd stopt als teveel spelers zijn geblesseerd. Ad rem antwoord van de minister: dan „ook geen paniekvoetbal!”

We zien hier de geboorte van de overdrachtelijke betekenis van paniekvoetbal: onberaden te werk gaan. In die betekenis piekt dit woord nu als zelden tevoren. Dankzij corona natuurlijk. Zwalkend beleid, geen langetermijnplanning, een gebrekkige infrastructuur, doorsijpelende datalekken, inconsistente voorlichting, onvolledige draaiboeken etc. Hoe beschamend en ongewenst ook: Nederland blijkt Europees kampioen paniekvoetbal.