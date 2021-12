Myanmar heeft alle hulp nodig

De berichten uit Myanmar stemmen niet hoopvol. Sinds de coup op 1 februari van dit jaar zijn woorden als ‘wet’ en ‘recht’ uit het vocabulaire van de regering geschrapt, zijn demonstraties met harde hand neergeslagen, is de Nationale Liga voor Democratie (NLD) verboden en zijn enkele duizenden tegenstanders gearresteerd.

Hans Hulst is journalist. Hij woonde van januari 2014 tot april 2021 in Myanmar.

Deze week kreeg Nobelprijswinnaar en NLD-leider Aung San Suu Kyi vier jaar cel opgelegd, die niet veel later werd teruggebracht tot twee jaar. In de steden en daarbuiten is het onrustig. De voormalige hoofdstad Yangon wordt dagelijks opgeschrikt door bomaanslagen en afrekeningen met collaborateurs. De tatmadaw, het regeringsleger, worstelt zowel in de stad als op het platteland met People’s Defence Forces, milities die na de coup zijn opgeborreld.

De verleiding is groot om de coup en de daaropvolgende gewelddadige uitwassen te zien in de context van een al zeventig jaar voortsudderende burgeroorlog die zich beperkt tot de periferie, waar de minderheden wonen. Veel van de zetten van de militairen zagen we immers eerder. Tijdens de verkiezingen van 2010 zette de junta de NLD en haar leider Aung San Suu Kyi ook al buitenspel. Na grootschalige stemfraude kwam legerpartij Union Solidarity and Development Party (USDP) als verpletterende winnaar uit de bus. Luitenant-generaal Thein Sein werd tot president benoemd.

Dit draaiboek ligt bij senior generaal Min Aung Hlaing nog altijd op het nachtkastje. Eigenlijk had de legerleider dit jaar met pensioen moeten gaan, maar met diverse internationale strafprocedures en een veroordeling voor de Rohingya-genocide in het verschiet, wil de senior generaal stuurman blijven van zijn eigen lot. Omdat hij er niet op kan vertrouwen dat hij niet zal worden uitgeleverd, waren de verkiezingen van november 2020 voor hem persoonlijk belangrijk.

Een degelijke uitslag voor de USDP zou hem, in combinatie met de in de grondwet gegarandeerde 25 procent van de zetels voor het leger, de nominatie voor het presidentschap opleveren. Maar de USDP leed een smadelijke nederlaag, terwijl de NLD 86 procent van de zetels in het parlement won.

Geradicaliseerd verzet

De stembusoverwinning van de NLD, die vijf jaar het land regeerde, kwam voor het leger als donderslag bij heldere hemel. En dat kon volgens hen maar één ding betekenen: de NLD had de verkiezingsuitslag gemanipuleerd. Dat hadden ze immers in 2010 zelf ook gedaan. Hoewel internationale waarnemers de vermeende stembusfraude non-existent hebben verklaard, gebruikt het leger deze om de eigen coup te legitimeren.

Inmiddels is het verkiezingsresultaat geschrapt en zijn er nieuwe verkiezingen beloofd, in 2023. Het verbieden van de NLD en het op lachwekkende gronden veroordelen van haar leider Aung Suu Kyi tot vier jaar cel, eerder deze week, moet worden gezien als een herhaling van het scenario uit 2010.

Echter, de realiteit is weerbarstiger, want 2021 is geen 2010. Een hele generatie heeft een decennium kunnen ruiken aan nieuwe vrijheden, aan internet, mobiele telefonie en meer welvaart. Het leger heeft zich verslikt. Na het gewelddadig neerslaan van de massale demonstraties in de weken na de coup, is het verzet geradicaliseerd. Tientallen nieuwe milities zijn actief; een deel wordt aangestuurd door de oppositieregering in ballingschap, de National Unity Government (NUG), een ander deel werkt samen met legers van etnische minderheden in de Shan, Kachin, Karen en Arakan provincies. De bewoners van deze provincies verzetten zich al jaren tegen het centrale gezag. Maar voor het eerst sinds lange tijd vecht het door Birmanen (Bamar) gedomineerde regeringsleger nu ook tegen leden van de eigen etnische groep. Het is een kwestie van tijd voordat het gewapende conflict in de steden in volle hevigheid losbarst. De NUG, de oppositiepartij in ballingschap, wordt breed gesteund en is onlangs begonnen met het uitgeven van oorlogsobligaties. Er zijn miljoenen opgehaald. Ook milities die niet onder de NUG vallen, kunnen rekenen op donaties die hen via informele kanalen bereiken. Dit geld is brandstof voor een oorlog in wording.

Een tweede Syrië

Mensen hebben de neiging te geloven dat eerdere gebeurtenissen zich zullen herhalen. Maar in Myanmar worden de beloftes van het leger niet langer geloofd. De jeugd is bovendien niet van plan haar nieuwe verworvenheden op te geven. De teneur onder gewone Myanmarezen is dat dit het eindspel is, en dat het leger tegen elke prijs moet worden verwijderd.

Het conflict in Myanmar kan uitgroeien tot een volledige burgeroorlog. Het leed is dan niet te overzien. Er zal in dat geval een vluchtelingenstroom op gang komen die tot ver buiten de grenzen voor problemen zal zorgen. Buurlanden zullen in Myanmar een grote afzetmarkt verliezen. Voor China staat de strategisch belangrijke aardgas pijpleiding in Noordwest-Myanmar op het spel, die Yunnan met de Bengaalse Golf verbindt.

Het Westen, waaronder de Nederlandse regering, doet er goed aan om het illegale regime met alle middelen te bestrijden. Daaronder vallen economische sancties, reisverboden, diplomatieke druk, het blokkeren van rekeningen van legerfunctionarissen en het onthouden van diplomatieke erkenning. Daarnaast moet druk worden uitgeoefend op regionale buren als China, India en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN), voor wie Myanmar zowel in geopolitieke als economische zin een belangrijke partner is.

De tatmadaw keert waarschijnlijk niet op haar schreden terug. Er zijn slechts twee scenario’s die een lang slepende tragedie kunnen voorkomen. Of het leger wordt zo afgeknepen dat het desintegreert of een land als China biedt de legertop geld en een veilig heenkomen. Laten we hopen dat Myanmar geen tweede Syrië wordt.