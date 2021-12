Musea jagen windhandel in kunst aan

Moet de staat 150 miljoen euro uitgeven aan een Rembrandt? Deze week maakte het Rijksmuseum bekend dat het een optie tot koop heeft van De Vaandeldrager (1636), nu nog in handen van de Franse bankiersfamilie De Rothschild.

Terecht wordt de schrijnende vergelijking gemaakt tussen de armoede in de hedendaagse kunstsector en het immense aankoopbedrag. Maar er speelt nog iets anders, een fundamentelere vraag die de Tweede Kamer mee zou moeten wegen in haar besluit.

Sjeng Scheijen is slavist en schrijver.

De bizarre prijsstijgingen van schilderijen ontstaan omdat schilderijen niet reproduceerbaar zijn en omdat hun schaarste wordt gegarandeerd doordat het grootste deel van de canonieke meesterwerken in handen is van nationale musea die hun collecties nooit zullen verkopen. De schilderijen kunnen daardoor functioneren als waardepapier voor superrijken die een plek zoeken voor hun overtallige cash. Zo’n Rembrandt is minimaal waardevast, vrijwel zeker waardestijgend en behoorlijk liquide.

Schilderijen zijn bovendien makkelijk te verplaatsen en te bewaren, en dus een handig instrument om vermogen te verstoppen voor de fiscus. Zwitserse pakhuizen staan daarom vol met de miljoenenkunst die werd geveild bij Christie’s en Sotheby’s. Ook de Franse eigenaren van de begeerde Rembrandt gebruiken hun kunst als waardepapier.

De exuberante prijsstijgingen schaden de musea. Als kunstprijzen stijgen, stijgen verzekeringskosten mee. Ook de kosten van bruikleenverkeer (het lenen en uitlenen van kunstwerken voor tentoonstellingen elders) groeien. Beveiliging wordt duurder, want de prijsstijging trekt criminelen aan. Als gevolg daarvan gaat er veel minder geld naar educatie en tentoonstellingen. Soms wordt het kunstwerk zelf minder zichtbaar, omdat het achter dik glas moet worden getoond, of omdat het vrijwel niet meer kan reizen naar tijdelijke tentoonstellingen.

Niet illegaal, wel immoreel

De windhandel in schilderkunst is niet illegaal, immoreel is ze wel. Wie kunst behandelt als waardepapier, miskent de culturele waarde die het heeft voor de hele gemeenschap.

Nu is het helemaal niet fout om winst te maken met kunst. Sterker, verzamelaars spelen een grote rol in het bewaren van erfgoed. Maar een verantwoordelijke verzamelaar weet dat hij nooit de exclusieve eigenaar is van het kunstwerk. Het behoort ook toe aan de blijvende intellectuele en geestelijke nalatenschap van de kunstenaar en het culturele geheugen van de gemeenschap.

Vrijwel alle overheden hebben daarom genereuze regelingen voor belastingaftrek aan schenkers. Op die manier kan de verzamelaar beloond worden voor zijn durf, zijn oog en kennis van zaken, en kan hij de kunst op een waardige manier overdragen aan de gemeenschap.

Zoals gezegd spelen nationale musea een grote rol in de exorbitante waardestijgingen, omdat zij zowel de schaarste als de publieke reputatie van de kunstwerken bewaken. Zij fungeren in zekere zin als de centrale banken van de kunsthandel. Daar kunnen ze niets aan doen, dat is een onbedoeld bijeffect van hun publieke taak. Maar zij zouden verder alles moeten aangrijpen om die waardestijgingen niet aan te jagen, omdat hun kosten daardoor stijgen en schaars cultuurgeld wegvloeit naar verzekeraars en beveiligers.

Waarom nog schenken?

Als musea en overheden topprijzen betalen voor schilderijen, legitimeren ze de windhandel. Ze geven er zelfs prestige aan. Bovendien frustreren ze de welwillendheid van schenkers. Waarom zou je schenken aan een museum als dat museum de hoofdprijs betaalt aan miljardairs? Laten ze dan ook maar mijn kunst kopen, zal de verzamelaar zeggen!

Musea zouden internationaal moeten afspreken dat ze helemaal niet meer meedoen aan het betalen van miljoenenprijzen. Op die manier stimuleer je schenkingen en maak je duidelijk dat er geen prestige te winnen is voor degene die kunst als waardepapier behandelt.

Want bovenal is de 175 miljoen voor de Rembrandt (150 miljoen door de staat, 25 miljoen door andere partijen) een bezoedeling van het idee dat de waarde van kunst niet in geld is uit te drukken, dat kunst niet enkel een verhandelbaar goed is, zoals goud of diamanten, maar van levende, geestelijke en intellectuele waarde, een product van de verbeelding dat toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Als musea dat idee niet meer verdedigen, waarom bestaan ze dan?

Nee, deze aankoop is een smet op de eer en de reputatie van het Rijksmuseum en een smet op de reputatie van Nederland als kwetsbare cultuurnatie. De Tweede Kamer zou haar verstand moeten laten spreken en zich niet laten meeslepen door verhalen over prestige, noch door de blijkbaar onweerstaanbare glamour van het grote geld. Deze aankoop is fout, stop het.

