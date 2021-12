Mooie teksten tijdens een visuitje met een draaideurcrimineel in ‘Uit de bak’

Zijn moeder had het eigenlijk al begrepen toen hij een keer honderd gulden van haar had gegapt om snoep te kopen, vertelt de 48-jarige Christian. Ze had hem aan zijn oren mee terug naar huis gesleept. Toch was het van kwaad tot erger gegaan: de eerste coke met carnaval op zijn zestiende, de gevangenis in, de gevangenis uit, „tussendoor heb ik ook nog wel gestucadoord”. Zijn ouders vonden het op een gegeven moment wel prettig als hij vastzat: „Dan was ik tenminste veilig.”

Christian, al dertig jaar draaideurcrimineel, zit te vissen met Dwight van van de Vijver in deel twee van de zesdelige reportageserie Uit de bak (EO). Hij is vast van plan nu uit de problemen te blijven, maar in de loop van het visuitje (ze willen niet bijten) wordt de blik van Van van de Vijver allengs somberder. Want hoe graag Christian ook wil, zijn teksten doen vrezen voor een terugval. Het zijn mooie teksten, daar niet van. „Er is onderscheid tussen tuig en een boef. Bij mij zit het er nu eenmaal in. Je kunt het alleen maar bijdraaien. Ik ga niet liegen en zeggen: ik pis nu wijwater.”

Ruimdenkende mensen, daar gaat Christians voorkeur naar uit. „Ik ga het liefst met boefjes om. Dat liever dan iemand in een net pak die zich aan alle regeltjes houdt.” Dat in werkelijkheid ook tuig zich best in een net pak kan hullen, negeert Christian maar even. Van van de Vijver schrikt verderop in het visgesprek pas echt als Christian uiteenzet dat hij de diefstal een bijzonder vermoeiende branche vindt. Veel in kruipruimtes zit je ook. „Het is heel zwaar werk. Ga anders een keer mee?”

Daar zit je dan, als ex-politieman die zijn kijkers net heeft onderhouden over de drie W’s (woning, werk en wederhelft) die essentieel zijn voor het voorkomen van recidive bij voormalige gevangenen. Het had vast spectaculaire televisie opgeleverd als hij Christians uitnodiging had geaccepteerd, maar hij beperkt zich tot ervoor zorgen dat ze om zes uur thuis zijn. Die harde eis van de reclassering wordt gecontroleerd met Christians enkelband. Hij had al waarschuwingen staan. „Net een paar minuutjes te laat.”

Urgentieverklaring

In de gesprekken met Aduar, een andere uitdebakker, doemde een vierde W op: wachten. Hij is na lange jaren in een gevangenis in de Dominicaanse Republiek terug in Nederland, maar een huis heeft hij niet en een urgentieverklaring krijgt hij niet omdat hij nog een studieschuld heeft; de gemeente wil dat hij eerst de schuldsanering ingaat. De moedeloosheid is van het gezicht van de man te scheppen. „Straks wordt mijn hoofd gek.”

Nee, dan Robert! Deze 33-jarige Rotterdammer is door Van van de Vijver opgehaald bij de poort van de gevangenis en bruist nu van de energie. „Ik wil dit gebouw nooit meer zien. Ook niet van de buitenkant.” De eerste twee jaar binnen (hij had iemand neergestoken) had hij zitten blowen, daarna was hij afgekickt en nu heeft hij zich in de gevangenissportschool opgepompt tot een machtig figuur vol goede moed. Onderweg naar zijn moeder koopt hij een bloemetje. Als hij met het bosje weer in de auto stapt, bekent hij: „Ik was helemaal panisch in die bloemenzaak, man. Betalen, hoe ging dat ook alweer?” Die onwennigheid met het gewone leven valt onder ‘detentieschade’ legt Van van de Vijver uit – de kennisoverdracht is in Uit de bak soms wat geforceerd.

In een volgende scène gaat Robert op weg naar de tweede W: werk. Via de ‘beroepentuin’ mag hij drie maanden een vak leren. In een ruimte met metaalvlechters verschijnt er een twinkeling in zijn ogen. Even later staat hij met een nijptang in de hand een stukje ijzerdraad vast te draaien om een metalen staaf. „Twee slagen. En nu knippen.” Robert draait de draad twee slagen en knipt. Hij zegt: „Ik vind het prachtig, man. Dit is het begin. Het wordt steeds mooier.” Zeg dat wel.